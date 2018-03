Na Mooca, CC Rider Blues & Beer une música e cerveja

O CC Rider Blues & Beer se inspira na cultura norte-americana. Em uma esquina da Mooca, o bar com janelões envidraçados tem programação musical, decoração e cardápio inspirados no país.

O espaço, com dois andares, um piano de cauda e mesas de sinuca, tem as paredes decoradas por pôsteres de músicos como Jimi Hendrix e capas de disco da década de 1970. A programação musical reafirma a filiação com os EUA por meio de shows. De quinta a sábado, a partir das 19h30, há apresentações de bandas de blues, sem cobrança de couvert.

O cardápio une petiscos, sanduíches e pratos que poderiam ser encontrados em uma steak house. É, aliás, esse o clima que prevalece no ambiente. Entre as opções, croquetes de costelinha com chutney de tomate (R$ 29,90) e o hambúrguer ‘Monster Truck’ (R$ 33; foto), com queijo prato, bacon, onion rings e molho barbecue – ambos servidos em porções generosas. Há, ainda, pratos como o ‘Jambalaya’ (R$ 36,50), arroz com camarões, lula, linguiça defumada, frango e tempero Cajun.

Na ala das bebidas, o foco recai sobre a cerveja, destacada em carta com 80 rótulos, como a brasileira Madalena Weiss (R$ 19,50) e a alemã Paulaner Naturtrube (R$ 27).