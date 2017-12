Na Cozinha festeja 7 anos com novas versões do clássico picadinho

Foto: Cristiano Lopes/divulgação

Sob o comando do chef Carlos Ribeiro, o pequeno Na Cozinha comemora 7 anos com novas versões de picadinho, como o ‘Xique-Xique’ (R$ 49,90), com carne de sol, paçoca, pastel de queijo coalho, feijão verde, abóbora e arroz; e o ‘Picadinho Família’ (R$ 168,60; foto), para três pessoas e churros de sobremesa.

R. Haddock Lobo, 955, Jd. Paulista, 3063-5377.

Confira outras sugestões do menu:

‘Picadinho Marquês de Rabicó’, com copa-lombo em cubos, pastel de queijo e milho, farofa, salada de tomate, arroz e feijão.

‘Picadinho Vegetariano’, com proteína de soja, tomate, cebola, cenoura em cubos, ervilha fresca, acompanhado de farofa, salada de legumes do dia, arroz integral e feijão.

‘Picadinho de Músculo’, com batata inglesa em cubos, cenoura e chuchu. Servido com arroz e feijão, salada de tomates e pastéis.