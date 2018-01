Biblioteca Mário de Andrade testa funcionamento 24h com ‘noitão’

Foto: Divulgação

Em comemoração aos seus 90 anos, a Biblioteca Mário de Andrade, no Centro, planeja, em breve, ampliar seu horário de funcionamento para um regime de 24 horas. Seu primeiro teste será um ‘noitão’, nesta sexta-feira, 9. A partir das 22h, o espaço homenageia o escritor e cineasta italiano Pier Paolo Pasolini (1922-1975) com o evento ‘Demasiado Pasolini’.

Com sarau, filmes e uma exposição, a sessão noturna começa com a inauguração da mostra ‘Imersão Pasolini’. Nela, o hall de entrada da biblioteca recebe instalações de Lourival Cuquinha, Monica Piloni e Osvaldo Piva, inspiradas na obra do escritor.

Em seguida, o grupo Sensus executa a performance ‘Polvos Poéticos’, na qual sussurram aos ouvidos dos visitantes trechos de obras de Pasolini. Mais tarde, em clima de festa, o terraço da biblioteca é aberto para receber o sarau picante ‘Poéticos Eróticos – Um Sarau Demasiado Pasolini’, com a participação de artistas, além de bebidas e sets de Djs madrugada adentro.

R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Evento: hoje (9), 22h/4h. Mostra: 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até fim de outubro.