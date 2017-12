Na 2ª (8), carnaval latino no Mirante 9 de Julho; confira outras atrações

BLOCOS E FESTAS

O carnaval do Mirante 9 de Julho (foto) será latino. Na balada gratuita, DJs como o boliviano Pancho Valdez e a peruana Cecília Yzarra tocam salsa, merengue e cumbia, entre outros ritmos. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3111-6342. 2ª (8), 15h. Grátis.

A Calefação Tropicaos realiza um baile carnavalesco psicodélico no Susi em Transe, que ressurgiu recentemente em novo endereço. Na discotecagem, Pita Uchoa e Julião Pimenta, entre outros.

R. da Figueira, 611, Mooca, 3439-6354. 2ª (8), 22h. R$ 10/R$ 20. Cc. e Cd.: M e V.

A The History tem uma programação carnavalesca de quatro dias, com direito a apresentação da escola de samba Mocidade Alegre na 2ª (8). R. Gomes de Carvalho, 820, V. Olímpia, 3846-4498. 2ª (8), 22h. R$ 38/R$ 98. Cc. e Cd.: todos.

O Blocoroca, que se concentra em frente ao famigerado Love Story, no Centro, tem uma largada diferente. O desfile começa com um jogo de bingo a céu aberto e segue ao som de samba e marchinhas. R. Araújo, 232, Centro. 2ª (8), 14h. Grátis. Inf.: oesta.do/blocoroc

SHOWS

Bárbara Eugênia, Tatá Aeroplano e Rafael Castro (foto acima) se encontram no Puro Charme Baile Show. O trio interpreta músicas de vários estilos em clima carnavalesco, privilegiando seus respectivos repertórios e músicas de artistas contemporâneos. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 2ª (8), 17h. Grátis.

No Largo da Batata, tem Anelis Assumpção e Orquídeas do Brasil recebendo Fernanda Abreu. 2ª (8), 18h30. Grátis.

Nas proximidades de Pirituba, Paula Lima é a convidada do grupo Os Opalas entre sábado. R. Gonzales Catan, altura do nº 82, Cohab de Taipas. Sáb. (6), dom. (7), 2ª (8) e 3ª (9), 18h30. Grátis.

CRIANÇAS

No especial de carnaval do Beatles para Crianças, o repertório do show ganha ritmo de marchinha. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina,550, 2574-7749. 2ª (8), 15h. R$ 60.

Em ‘Brincando o Carnaval’, no Sesc Vila Mariana, a Cia. Burucutu toca marchinhas e conta histórias sobre a tradição da folia. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 2ª (8), 11h. Grátis.