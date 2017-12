Músico Tony Berchmans acompanha sessão de cinema

Cinema e música se complementam no CINEPIANO Tony Berchmans, que leva o nome do pianista e compositor que criou o projeto. Na 5ª (25), às 21h, no Espaço Promon, Berchmans faz uma apresentação cuja ideia é recriar sessões antigas de cinema, com filmes mudos e trilha sonora ao vivo.

O pianista, que compõe trilhas para cinema mudo e estuda esse tipo de música, acompanha as imagens tocando peças e melodias que compõe na hora, no improviso, resgatando também alguns temas conhecidos. Esta semana, o longa que Berchmans acompanha é “O Circo” (1927), de Charlie Chaplin.

Serviço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. 5ª (25), 21h. R$ 50. Cc. e Cd.: todos.