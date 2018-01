Festival Coletivo #músicaparatodos tem atrações gratuitas no Parque da Juventude

Com curadoria de quatro coletivos musicais da cidade, o Festival Coletivo #músicaparatodos é composto por quatro shows diários, com artistas de diversas vertentes e rodas de conversa. Confira a programação completa.



Banda Urbana abre as apresentações na sexta-feira

6ª (29)

14h – Banda Urbana

17h – Violas e Repentes com Sebastião Marinho e Andorinha

18h – Conrado Gmeiner

(roda de conversa – Seis dedos de prosa com Conrado Gmeiner)

20h – Kolombolo convida Carol Nascimento

Sáb. (30)

14h – Kolombolo convida Rosangela Macedo

(roda de conversa – Samba Paulista do Rural ao Urbano com Renato Dias)

16h – Grupo Comboio

17h – Violas e Repentes com Zé Lucas e Antonio Costa

18h – Duo Muari Vieira e Leonardo Costa

Dom. (31)

14h – Kolombolo convida Caio Oiak

15h – Suzana Travassos e Michi Ruzitschka

16h – Violas e Repentes com Luzivan Mathias e Mocinha de Passira

(roda de conversa – concerto didático)

17h – Banda Jazzco

ONDE: Pq. da Juventude. Auditório da Biblioteca São Paulo (89 lug.). QUANDO: Sexta (29), sáb. (30) e dom. (31), 14h (abertura). QUANTO: Grátis.