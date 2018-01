Musical sobre a Bossa Nova está entre as novidades teatrais desta semana

Com direção de Sergio Módena, Garota de Ipanema, o Musical da Bossa Nova apresenta um panorama do movimento imortalizado por nomes como Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Em cena, dez atores – entre eles, Claudio Lins, Myra Ruiz e Fabi Bang – interpretam composições e representam momentos marcantes da trajetória do gênero.

Com narrações e imagens projetadas no palco, o espetáculo é dividido em quatro partes. A primeira traz curiosidades sobre o termo Bossa Nova; a segunda aborda os ritmos que influenciaram o movimento; a terceira retrata os costumes dos artistas e os locais onde se reuniam; e a última relembra a projeção internacional que eles alcançaram.

90 min. Livre. ONDE: Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 4003-1212. QUANDO: Estreia 6ª (22). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h30. Até 1º/10. QUANTO: R$ 50/R$ 160.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CONFIRA OUTRAS NOVIDADES

DUAS REESTREIAS COM DENISE WEINBERG

Em O Testamento de Maria, com sessões 4ª e 5ª, a atriz dá vida a Maria. No texto do irlandês Colm Tóibín, a mãe de Jesus alterna momentos de ternura, raiva e ironia. Dir. Ron Daniels. 60 min. 16 anos.

Em Imortais, com sessões de 6ª a domingo, ela interpreta uma matriarca que descobre que a filha está noiva de uma mulher em transição de gênero. O texto é de Newton Moreno. Dir. Inez Viana. 80 min. 14 anos.

Teatro Aliança Francesa (266 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. A partir de 6ª (22). 4ª a sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até 3/12.

MUSICAL

Do Outro Lado

Dirigido por Patrícia Pinho, o musical é ambientado no pátio de uma prisão, onde duas mulheres (Vanessa Gerbelli e Alessandra Verney) e um pianista (Miguel Briamonte) fazem um espetáculo em homenagem a uma colega falecida na semana anterior. 75 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia 4ª (27). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 60. Até 26/10.

ESPECIAL

Cirkopolis

Dentro da Temporada Alfa 2017, o grupo canadense Cirque Éloize encena espetáculo inspirado no filme ‘Metrópolis’, de Fritz Lang. A criação retrata pessoas que desafiam o ambiente opressor de uma cidade fabril. 90 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 6ª (22), 21h30; sáb. (23) e dom. (24), 16h e 20h. R$ 100/R$ 170.

Crepúsculo da Terra Guarani

Um elenco que conta com nomes como Maria Alice Vergueiro e Guilherme Leme faz leitura performática do texto ‘Crepúsculo da Terra Guarani’, do encenador amazonense Francisco Carlos. 90 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Teatro (350 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (22) e sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 7,50/R$ 25.

CIRCO

As Aventuras dos Guardiões dos Unicórnios

A criação do Circo Imperial da China foi feita especialmente para o Brasil. Acrobatas, dançarinos e contorcionistas encenam história situada no mundo encantado dos unicórnios. 14 anos. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, S. Amaro, 4003-1212. 4ª (27), 21h30. R$ 120/R$ 280.