Piratas, atenção! A porquinha mais cativante da TV sai das telas, vem à cidade e está prestes a desvendar um grande mistério. Ao lado dela, o irmão George e fiéis companheiros, como Dona Coelha e o Vovô Cão. A partir de sábado (17), o musical Peppa Pig – A Caça ao Tesouro inicia temporada no Teatro Procópio Ferreira.

“Nosso maior desafio foi transformar a montagem bidimensional em tridimensional. E preservar a simplicidade do desenho, tal como as crianças estão habituadas”, explicou o diretor Esteban Grossy. Para tanto, ele trabalhou com sobreposição de planos, cores claras, formas básicas e pouco volume.

Trechos da trama são velhos conhecidos das crianças, o que combina com o apreço que elas têm pela repetição. As cenas são ligadas por 18 canções, coreografadas pelos bonecos/personagens.

Licenciado pela distribuidora britânica Eone Entertainment, a montagem é assinada pelo grupo Exim, que adapta séries infantis de TV, em parceria com a experiente Chaim Produções.

Claro que a grife tem seu preço: os ingressos custam de R$ 80 a R$ 100. Entretanto, considerando as quatro apresentações especiais ocorridas no Dia das Crianças, o espetáculo não deve decepcionar.

Três razões para assistir

Licenciamento: a montagem foi supervisionada diretamente pela Eone Entertainment, empresa gestora dos direitos da marca Peppa Pig.

Experiência: o diretor assinou adaptações anteriores de séries conhecidas – entre elas, Barney, Backyardigans, Ben 10 e Lazy Town.

Originalidade: esta adaptação promete prezar pela simplicidade da animação original e não deve apelar para recursos estrambólicos.

ONDE: Teatro Procópio Ferreira (641 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerqueira César, 3083-4475.

QUANDO: sáb. e dom., 15h. Até 1º/3.

QUANTO: R$ 80/R$ 100.