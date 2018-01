Musical ‘My Fair Lady’ ganha nova montagem brasileira; confira outras peças que estreiam na semana

My Fair Lady

Antes de ser levada ao cinema, em 1965, e ter sido imortalizada pela atuação de Audrey Hepburn, a obra ‘Pigmalião’, de Bernard Shaw, já havia sido encenada na Broadway, em 1956. Rebatizada como My Fair Lady, tornou-se um dos musicais mais aclamados de todos os tempos.

Uma nova montagem, assinada por Jorge Takla, estreia esta semana, com orquestra ao vivo e cenários e figurinos luxuosos.

Para viver o professor que transforma uma vendedora de flores em uma dama da alta sociedade, integram o elenco o barítono Paulo Szot, ganhador do Tony (o Oscar do teatro), e Daniele Nastri, soprano escolhida em audição entre 600 candidatas. As músicas originais receberam versão em português de Claudio Botelho. 150 min. Livre.

Teatro Santander (1.081 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 4003-1022. Estreia sáb. (27/8). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. Até 6/11. R$ 50/R$ 260.

Escandinavos

Com direção de Nicole Aun, o monólogo inspira-se na relação entre Ingmar Bergman e Liv Ulmann. Unindo ficção e depoimento, a peça mostra uma atriz que busca recontar sua própria história. 50 min. 12 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental (30 lug.). R. Augusta, 943, Cerqueira César, 3151-4141. Estreia 31/8. 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 27/10.

Brimas

A peça mostra a história de Ester e Marion, duas imigrantes que saíram do Egito e do Líbano ainda jovens e tornaram-se amigas no Brasil. Dir. Luiz Antônio Rocha. Com Beth Zalman e Simone Kalil. 70 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia 26/8. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30/R$ 70. Até 11/9.

Diálogos de Salomé com São João Batista

Dirigida por Sérgio Ferrara, a peça inspira-se na obra de Oscar Wilde e, com uma estética simbolista, centra-se na história de Salomé, figura de diversas passagens bíblicas. 50 min. 16 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Porão (50 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia 30/8. 3ª, 4ª e 5ª, 20h. R$ 50. Até 27/10.