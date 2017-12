Musical está entre as dicas infantis do bora.aí

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis. Para saber mais, visite www.bora.ai

Foto: Caio Gallucci/divulgação

Musicalzinho

O musical infantil ‘O Palhaço e a Bailarina’ (foto) apresenta a história de um casal apaixonado, que trabalha em um circo administrado pelo fracassado domador de leões Tombo. Quando o circo passa por dificuldades, Tombo demite todos os artistas menos a bailarina, que passa a viver acorrentada em uma enorme caixinha de música. Para salvar sua amada, o Palhaço enfrenta seus próprios medos. Seis músicos tocam ao vivo a trilha criada especialmente para a peça. O espetáculo é dirigido e encenado por Lázaro Menezes e Kiara Sasso, atriz veterana de musicais, como ‘A Noviça Rebelde’. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia sáb. (27). Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 15/5.

Maratona à Burton

A ‘Maratona Infantil’ do MIS deste mês entra no clima da exposição ‘O Mundo de Tim Burton’. Vai ter maquiagem artística inspirada em personagens famosos do cineasta, oficinas, concurso de fantasias temáticas, apresentações teatrais, cinema, contações de histórias e intervenções de personagens.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa. Dom. (28), 10h/17h. Grátis.

TOME NOTA

MARAVILHOSO MUNDO DISNEY

A rede Cinemark exibe o filme ‘Frozen, Uma Aventura Congelante’ neste sábado (27) e domingo (28). http://bit.ly/froozen

TRUPE PÉ DE HISTÓRIAS

O grupo apresenta o divertido espetáculo ‘Conto Cantado’. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185. Sáb. (27), 16h30. Grátis.