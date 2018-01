Musical da Banda Mirim e outras atrações infantis para o fim de semana

Foto: Georgia Branco/divulgação

Banda Mirim – Sapecado

No musical ‘Sapecado’ (acima), a Banda Mirim transforma o palco em uma estrada. Por ela, passam a roceira Assunta, seu cachorro Rex e o carteiro Adauto, em uma viagem com divertidos personagens do mundo caipira. A direção é de Marcelo Romagnoli. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (20) e dom. (21), 12h. R$ 6/R$ 20.

Maratona Infantil do MIS

Teatro, brincadeiras e arte circense estão na programação. Entre os destaques desta edição, o foyer do museu recebe uma ‘balada para crianças’. Às 12h e às 16h, A Peste Cia. Urbana de Teatro também apresenta ‘Pinocchio’. Rec. da produção: livre. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (21), 10h/17h. Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aprendiz de Maestro

Sob a regência de João Maurício Galindo, a série Aprendiz de Maestro apresenta a música clássica para as crianças. No novo espetáculo ‘O Chapéu do Giovannino’, os pequenos conhecem, de forma lúdica, a obra do compositor italiano Nino Rota. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 2344-1051. Sáb. (20), 11h. R$ 70/R$ 80.

O Primeiro Olhar

O festival Primeiro Olhar, organizado pelo grupo Sobrevento, reúne peças teatrais para bebês na capital e em São Bernardo do Campo. Por aqui, neste fim de semana, há sessões de ‘Vaga-lumes’, da Cia. Manada. Espaço Sobrevento. R. Cel. Albino Bairão, 42, Belenzinho, 3399-3589. Sáb. e dom., 11h e 14h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 4/9.

Fim de Semana em Família

As atividades desta edição ficam por conta da Cia. Alabá. Às 14h, há a oficina ‘Brincadeiras Africanas’. Mais tarde, às 16h, contação de histórias africanas. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Sáb. (20) e dom. (21), 13h30/17h. Grátis.