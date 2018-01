Musical com Ellen Oléria está entre as dicas de teatro da semana

Com texto e direção de Sérgio Maggio, o Criaturas Alaranjadas Núcleo de Criação Continuada apresenta L, O Musical, que celebra o amor entre mulheres e aborda temas como liberdade e desejo.

Embalado por vozes femininas da MPB – de nomes como Adriana Calcanhotto, Marina Lima e Maria Bethânia –, o espetáculo mostra o entusiasmo de uma autora de novelas, vivida por Elisa Lucinda, com o sucesso de um folhetim sobre um triângulo amoroso entre mulheres.

Ao compartilhar o êxito com suas amigas (interpretadas por Renata Celidonio, Gabriela Correa, Tainá Baldez e Luiza Guimarães), ela se recorda de seu grande amor, a personagem de Ellen Oléria. A partir disso, uma série de notícias vem complementar a trama.

110 min. 14 anos. CCBB (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Estreia sáb. (6). 6ª, sáb. e 2ª, 20h; dom., 19h. R$ 20. Até 26/2.

ESTREIAS

Agora e na Hora

Com texto de Luis Erlanger e direção de Walter Lima Junior, a peça (foto) mostra, de forma humorada, um padre (André Gonçalves) que tem a fé posta à prova diante de uma doença terminal. 80 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Estreia 6ª (5). 6ª, 21h30; sáb., 20h e 22h; dom., 20h. R$ 40/R$ 80. Até 25/2.

Hollywood

Com direção de Gustavo Paso, a peça encerra a Trilogia Mamet, em que a Cia. Teatro Epigenia parte de textos do americano David Mamet. A trama mostra dois sócios em conflito entre a realização de um filme comercial ou outro sobre questões importantes da humanidade. 80 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (11). 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 10/2.

O Porteiro

A comédia dirigida por Paulo Fontenelle partiu de entrevistas com porteiros nordestinos que migraram para o sudeste. Em cena, o ator Alexandre Lino interpreta diversas histórias ligadas aos profissionais. 60 min. 16 anos. Teatro Jardim Sul (195 lug.). Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Morumbi, 4777-5819. Estreia sáb. (6). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 28/1.

REESTREIAS

Amigas, Pero No Mucho

A comédia de Célia Forte traz um encontro entre um grupo de amigas que fala sobre tudo e todos. O detalhe: elas são todas interpretadas por homens. Dir. José Possi Neto. Com Elias Andreato, Nilton Bicudo e outros. 80 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. A partir de 4ª (10). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 1º/3.

O Compositor Delirante

No monólogo de Daniel Kronenberg, Beethoven trava discussões políticas, filosóficas e artísticas com nomes como Mozart, Haydn e Goethe. 50 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (96 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de 4ª (10). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 15/2.

MUSICAL

Renato Russo – O Musical

Dirigido por Mauro Mendonça Filho, o espetáculo narra a trajetória de Renato Russo, desde a juventude ligada ao punk até o sucesso do grupo Legião Urbana. Com Bruce Gomlevsky. 120 min. 12 anos. Theatro NET (799 lug.) Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. A partir de 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 17h30. R$ 50/R$ 120. Até 25/2.

ESPECIAL

Master Class

No espetáculo dirigido por José Possi Neto, Christiane Torloni vive a diva mundial da ópera Maria Callas. Dir. José Possi Neto. 90 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso. (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 5ª (11) e 12/1, 20h30; 13/1, 21h; 14/1, 18h. R$ 60.