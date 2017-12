Musical ‘Canção dos Direitos da Criança’ faz nova temporada em SP

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: divulgação

Reinado infantil

O musical Canção dos Direitos da Criança é baseado no mais importante trabalho do cantor e compositor Toquinho para o público infantil, trazendo canções como ‘Herdeiros do Futuro’, ‘É Bom Ser Criança’, ‘Imaginem’ e ‘Natureza Distraída’, misturadas com a linguagem do rap e brincadeiras para animar o público. O espetáculo conta a história de uma Rainha Má (que trata as crianças por ‘Coisinha’), seu fiel escudeiro e o Primeiro Ministro do reino, que sonha em ser o mais lindão do pedaço. A direção é de Carla Candiotto, uma das criadoras da premiada Cia. Le Plat du Jour. Livre. Teatro Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Sáb., 16h; dom., 15h. R$ 60. Até 30/10.

Origem do mundo

Com muita cor, luzes e efeitos de cenografia, o espetáculo Cria Criou apresenta ao público a história da criação do mundo pelos olhos de um menino sonhador e aventureiro. O musical é encenado pela Cria Cri- ou Companhia de Artes. Livre. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 40. Até 24/9.

Arte interativa

O Masp leva a exposição ‘Playgrounds 2016’ ao Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100. 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis.