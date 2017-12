Confira as opções de música clássica para esta semana

LEIA MAIS| Homenagem a Elza Soares está entre os destaques de shows da semana

A Canção da Terra

O espetáculo operístico de Mahler é encenado com direção de Yoshi Oida (foto à dir.). A regência é de Erica Hidrinkson e a coordenação musical, de Ricardo Fukuda. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb (16), 3ª (19), 4ª (20), 21h; dom. (17), 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

A Flauta Mágica

André Heller-Lopes dirige a obra de Mozart, com participação da Orquestra Sinfônica Municipal e do Coro Lírico. Roberto Minczuk é o diretor musical. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (15), sáb. (16), 3ª (19), 4ª (20) e 5ª (21), 20h; dom. (17), 17h. R$ 50/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Coral Paulistano

Peças como ‘Noite Feliz’ estão incluídas no concerto natalino do coral. Naomi Munakata e Maíra Ferreira se revezam na regência. Teatro Municipal. Escadaria interna. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 2ª (18), 16h. Grátis.

Falstaff

A ópera de Giuseppe Verdi é apresentada em versão reduzida. A Orquestra de Bolsistas do Theatro São Pedro, os cantores da Academia de Ópera Theatro São Pedro e o Ópera Estúdio EMESP participam. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (15) e sáb. (16), 20h; dom. (17), 17h. R$ 15/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Cesgranrio

O maestro Eder Paolozzi rege a orquestra, em concerto com participação do bandolinista Hamilton de Holanda. Além de ’Caprichos para Bandolim e Orquestra’, tema composto pelo próprio Hamilton, o programa é composto por ‘Sinfonia nº 8 em Fá maior’, de Beethoven. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (17), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Osesp: Blunt rege Britten e Bach

Thomas Blunt rege a orquestra, em concerto com preço popular e participação especial do Coro e do Coro Acadêmico da Osesp, além dos cantores Anna Carolina Moura (soprano), Luiz Guimarães (tenor) e Francisco Meira (baixo). Obras compostas por Benjamin Britten e Bach estão no programa da apresentação. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (15), 19h30; sáb. (16), 16h30. R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.