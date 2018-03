Confira os shows da semana

LEIA MAIS| Ex-Bon Jovi, Richie Sambora faz dois shows em SP

Sexta (8)

Alice Caymmi

A cantora apresenta o repertório do álbum ‘Rainha dos Raios’ (2014). Além de canções autorais, a neta de Dorival Caymmi interpreta músicas de Caetano Veloso e Michael Sullivan, com quem compôs ‘Meu Recado’.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sexta (8), 21h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Péricles Cavalcanti

Gravado por Adriana Calcanhotto, Caetano Veloso e Gal Costa, o cantor e compositor apresenta o show ‘Leve & Solto’. O filho do artista, Leo Cavalcanti, participa da apresentação.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sexta (8), 23h59 (abertura, 22h). R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Max de Castro

Em um show com participações especiais de Marcos Valle e Moreno Veloso, ele antecipa músicas do álbum que lançará este ano, ‘A Fantástica Fábrica de Champignon’. Os convidados também apresentam repertório autoral.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rafael Castro

Com dez anos de carreira, ele grava seu primeiro DVD. Mesclando rock e pop, o artista apresenta músicas como ‘Caetano Veloso’ e ‘Aquela’. Gabriel Thomaz, integrante da banda Autoramas, participa da apresentação.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (8), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Supla

Para celebrar 30 anos de carreira, iniciada no grupo Tokyo, ele relembra sucessos como ‘Green Hair (Japa Girl)’. Roger Moreira, do Ultraje a Rigor, e João Suplicy, irmão de Supla, participam.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (8), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Wado

Ele apresenta as músicas de ‘Ivete’, disco inspirado na axé music e cujo nome é uma homenagem à cantora Ivete Sangalo. Há parcerias do artista com Zeca Baleiro, Marcelo Camelo, entre outros.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sexta (8), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wesley Safadão

O cearense está em evidência com os sucessos ‘Camarote’, ‘Vou Dar Virote’ e ‘Aquele 1%’. Ele também interpreta seu novo single, ‘Coração Machucado’.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (8), 21h30 (abertura;show às 0h30). R$ 180/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (9)

5 a Seco

‘O quinteto apresenta as músicas do CD mais recente, ‘Policromo’ (2014). Leo Bianchini, Pedro Altério, Pedro Viáfora, Tó Brandileone e Vinicius Calderoni mostram canções próprias como ‘Geografia Sentimental’.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (9) e dom. (10), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arismar do Espírito Santo

O multi-instrumentista celebra 60 anos ao lado de Paulo Almeida (bateria), Sérgio Coelho (trombone) e Thiago Espírito Santo (baixo e guitarra), além de convidados como Filó Machado e Léa Freire.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (9) e dom. (10), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Clarice Falcão

‘Problema Meu’ é o segundo álbum da artista. Ao contrário do acústico ‘Monomania’ (2013), ela aposta na diversidade de ritmos, do rock (‘A Volta do Mecenas’) ao tecnobrega (‘Banho de Piscina’).

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb. (9), 21h30; dom. (10), 21h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Edi Rock

Integrante do grupo Racionais MC’s, ele canta as músicas do álbum solo ‘Contra Nós Ninguém Será’ (2013). A cantora Marina de La Riva é a convidada especial do show.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Grupo Medusa

Músicos renomados como Amilson Godoy (piano), Heraldo do Monte (violão e guitarra) e Chico Medori (bateria) formam o grupo. Ao lado do baixista Ricardinho Paraíso, eles relembram o repertório do primeiro disco da banda, lançado em 1981.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (9) e dom. (10), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ritchie e Blacktie

‘Ritchie & Blacktie – Old Friends – The Songs of Paul Simon’ é o álbum que une o autor de ‘Menina Veneno’ à banda formada por Fabio Tagliaferri (viola de arco e ukulele-tenor), Mario Manga (violoncelo e violão) e Swami Jr. (violão de sete cordas e ukelele baixo). No repertório, músicas de Paul Simon como ‘The Sound of Silence’.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (9), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rosa Passos

Pela primeira vez em seus quase 40 anos de carreira, a cantora lança álbum gravado ao vivo. Ela interpreta músicas de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Jobim, entre outros autores.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (9), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (10)

5 a Seco

Arismar do Espírito Santo

Banda Uó

Eles investem no tecnobrega. O trio divulga o DVD ‘Turnê Motel Ao Vivo no Cine Joia’. ‘Shake de Amor’ integra o repertório.

Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santos Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (10), 13h30. Grátis.

Clarice Falcão

Edi Rock

Grupo Medusa

Projota

O rapper, que também se aproxima de outros estilos, apresenta o show ‘3Fs Ao Vivo’, registro de palco do seu primeiro álbum de estúdio, ‘Foco, Força e Fé’ (2014). ‘Desci a Ladeira’, ‘Ela Só Quer Paz’ e ‘Muleque de Vila’ estão no repertório.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (10), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (12)

André Mehmari Trio

Ao lado de Neymar Dias (baixo) e Sérgio Reze (bateria), o pianista apresenta composições próprias e recriações de clássicos do jazz e da música brasileira.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (12), 21h (abertura; ensaio aberto às 19h). R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

Juçara Marçal

Aclamada por ‘Encarnado’ (2014), seu primeiro disco solo, a cantora apresenta o projeto Nós da Voz, focado no improviso. Marcelo Pretto (voz) e Sergio Machado (bateria e sintetizadores) participam do show.

Companhia do Feijão (50 lug.). R. Teodoro Baima, 68, República. 3ª (12), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Monique Kessous

Em seu terceiro álbum, ‘Dentro de Mim Cabe o Mundo’ (2016), a cantora e compositora apresenta 13 músicas, dez delas de sua autoria, sozinha ou com parceiros como Chico César.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (12), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (13)

Chiara Civello

A cantora e compositora italiana segue com a turnê do álbum ‘Canzoni’ (2014), o sexto da carreira. O disco contou com participações de Ana Carolina, Chico Buarque e Gilberto Gil.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 4ª (13), 21h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Rodrigo Campos

Tendo como convidados Guilherme Held e Gui Amabis, o músico que integra o grupo Passo Torto apresenta repertório autoral em formato intimista.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 4ª (13), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

5ª (14)

Antibalas

Formada em 1997, a big band liderada pelo nigeriano Amayo mistura jazz, funk e ritmos latinos. Eles destacam o repertório do álbum homônimo gravado em 2013, com produção de Gabe Roth, antigo membro do grupo.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (14), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fabiana Cozza e Pepe Cisneros

No show ‘Canto Teatral para Bola de Nieve’, a cantora e o pianista homenageiam o músico Bola de Nieve, um dos principais instrumentistas de Cuba.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 5ª (14), 21h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Izzy Gordon

Sobrinha de Dolores Duran, a cantora já tem mais de 20 anos de carreira. Ela mostra seu ecletismo interpretando músicas de Aretha Franklin, Tim Maia, entre outros.

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 5ª (14), 23h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luiz Tatit

Em show com participação de Juçara Marçal, ele apresenta músicas de seu álbum mais recente ‘Palavras e Sonhos’ (2016). O artista também interpreta músicas do Grupo Rumo, no qual surgiu.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776. 5ª (14), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes)

Mihay

‘Gravador e Amor’ (2016) é o segundo disco do cantor, compositor e videomaker, que contou com participações de João Donato, Romulo Fróes e Tulipa Ruiz. No show, ele tem como convidados especiais Chico César e Luisa Maita.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 5ª (14), 21h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mutantes

‘Tudo Foi Feito pelo Sol’ foi gravado pela banda em 1974, tornando-se o álbum da banda mais bem-sucedido comercialmente. Sergio Dias (guitarra), Tulio Mourão (teclados), Antonio Fortuna (baixo) e Rui Motta (bateria) se reencontram 42 anos depois para relembrar as músicas do trabalho.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (14), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Ascensão

Nos últimos cinco anos de sua vida, Serena Assumpção trabalhou no álbum ‘Ascensão’, calcado nas tradições da religiosidade afro-brasileira. A banda Tono e os cantores Xenia França e Mauricio Badé interpretam as canções do CD.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Samba Maioral

O projeto reúne Marcelo D2 e Zeca Pagodinho. O vocalista do Planet Hemp apresenta as músicas do DVD ‘Nada Pode me Parar’ (2015)’. Já o sambista interpreta as músicas do show ‘Ser Humano’.

Espaço das Américas (6.574 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (9), 23h30 (abertura, 21h). R$ 100/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tamo Junto

O projeto reúne na 3ª (12) o cantor Thiaguinho e a Turma do Pagode. Ele apresenta as músicas do recém-lançado CD e DVD ‘#VamoQVamo’, com 23 faixas, entre inéditas e regravações. Já a banda recorre ao repertório do DVD ‘XV Anos’, que celebra seus 15 anos de carreira. Na 5ª (14), a atração principal é Anitta. A dupla Pikeno e Menor abre a noite.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (12) e 5ª (14), 22h (abertura). R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Camerata Fukuda

O grupo faz concerto que integra a programação do Festival de Campos do Jordão em São Paulo. Obras de Felix Mendelssohn-Bartholdy, Francisco Mignone, Henrique de Curitiba e Mozart estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (11), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk

A montagem da ópera de Dmitri Shostakovich é uma produção original do Teatro Helikon-Opera, de Moscou. A história gira em torno da jovem Katerina, que se envolve em um caso extraconjugal que culmina em uma sucessão de assassinatos. O maestro Vladimir Ponkin está à frente da Orquestra Sinfônica Municipal. Elena Mikhaylenko e Anna Pegova se revezam no papel principal.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 3ª (12), 4ª (13), 5ª (14), 15/7 e 16/7, 20h; 18/7, 17h . R$ 50/R$ 160. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra do Festival

Arvo Volmer rege a Orquestra do Festival de Campos do Jordão, que interpreta obras de John Adams e Hector Berlioz.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (10), 11h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Orquestra Filarmônica de Goiás

Concerto da programação do Festival de Campos do Jordão em São Paulo. Neil Thompson rege a orquestra, que interpreta obras de Guerra-Peixe e Rachmaninov. O pianista Jean-Louis Steuerman participa do concerto.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (9), 16h30. R$ 22. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Guerrero e Poltéra

Giancarlo Guerrero rege a Osesp, com a participação do violoncelista Christian Poltéra. Obras compostas por Debussy, Dutilleux e Stravinski fazem parte do programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (8), 21h; dom. (10), 16h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto Diotima

O grupo de câmara formado por Constance Ronzati (violino), Yun-Peng Zhao (violino), Franck Chevalier (viola) e Pierre Morlet (violoncelo) participa do Festival de Campos do Jordão. O quarteto interpreta obras de Beethoven, Arnold Schoenberg e Bruno Angelo.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (14), 20h30. R$ 22. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto Radamés Gnattali

Carla Rincón (violino), Andréia Carizzi (violino), Estevan Reis (viola) e Hugo Pilger (violoncelo) formam o grupo, que se apresenta no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Eles interpretam obras do maestro e arranjador que dá nome ao grupo e ‘Quarteto de Cordas nº3: Mishima’, de Philip Glass.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (11), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Ransom Wilson e Olga Kopylova

O flautista americano e a pianista usbeque apresentam recital que integra a programação do Festival de Campos do Jordão na cidade. Obras de André Jolivet, Debussy, Haydn e outros compositores fazem parte do programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (8), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Tardes de Canções

Nesta edição da série, a mezzo-soprano Andreia Souza, o tenor André Rebello e o pianista Renan Branco interpretam canções clássicas internacionais. Brahms e Verdi são alguns dos autores que estão no programa.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (10), 17h. Grátis.