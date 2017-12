Confira a programação de música da semana

Sexta (8)

14 Bis

A banda mineira, que mistura pop e progressivo, celebra 35 anos de carreira interpretando seus grandes sucessos. ”Planeta Sonho’ e ‘Todo Azul do Mar’ ganham nova roupagem.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sexta (8), 21h30. R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Alzira E

A cantora surgiu nos anos 1970 com o grupo Tetê e o Lírio Selvagem, formado com seus irmãos. Concebido pelo produtor Marcelo Dworecki, ‘Corte’ é um projeto que adapta suas músicas a uma sonoridade pesada.

Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (8), 20h. Grátis.

Bibi Ferreira

Ela é um dos grandes nomes do teatro brasileiro. A atriz e cantora, que celebra 75 anos de carreira, apresenta o espetáculo ‘Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra’, acompanhada por orquestra.

Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2233, Piso E1, 3069-2286. Sexta (8) e sáb. (9), 22h; dom. (10), 20h. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Clarice Falcão

Produzido por Kassin, ‘Problema Meu’ é o segundo álbum da multiartista. Ao contrário do acústico ‘Monomania’ (2013), ela aposta na diversidade de ritmos, do rock (‘A Volta do Mecenas’) ao tecnobrega (‘Banho de Piscina’).

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sexta (8), 23h59 (abertura, 22h). R$ 100 (últ. lote). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Daniela Mercury

Em seu baile ‘Rainha Má’, a cantora interpreta sucessos como ‘Swing da Cor’. Adriano Rosa, Leandro Pardi, Lily Scott, Roque Castro e Zé Pedro discotecam.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sexta (8), 22h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jair Oliveira

Em show calcado no DVD ‘Jair Oliveira: 30′, ele faz um passeio por todas as fases de sua carreira.

Bar Brahma Centro. (185 lug.). Av. São João, 677, Centro, 3224-1251. Sexta (8), sáb. (9) e dom. (10), 22h. R$ 70. Cc. todos. Cd.: todos.

Jaloo

Unindo o pop ao tecnobrega, o cantor é a atração principal da festa UFO. Ele apresenta as músicas de #1 (2015), seu álbum de estreia. O DJ Omulu, que vem tendo destaque na cena eletrônica contemporânea, também participa.

Jai Club (400 lug.). R. Vergueiro, 2.676, V. Mariana, 2387-7697. Sexta (8), 23h (abertura). R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jerry Paper

Com uma sonoridade particular, utilizando elementos de rock e pop, o norte-americano destaca as músicas de ‘Carousel’ (2015). O Nuven, projeto eletrônico de Gustavo Teixeira, abre o show de hoje (8). No sábado (9), a apresentação do duo Parati precede o show principal.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (8) e sáb.(9), 21h30.

R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Joana Flor

‘Indivíduo Lugar’ é o primeiro CD de estúdio da cantora. Além de apresentar faixas autorais, ela relê músicas de Chico Buarque e Walter Franco.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (8), 21h. R$ 6/R$ 20.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leci Brandão

Para celebrar seus 40 anos de carreira, a sambista interpreta músicas marcantes de sua trajetória.

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Sexta (8), 23h59 (abertura, 19h). R$ 40/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rico Dalasam

Lançado em 2015, ‘Modo Diverso’ é o primeiro EP do rapper, que trata de temas como homofobia e racismo. Nesta apresentação do show ‘Fervo do Dalasam’, ele conta com a participação de Russo Passapusso.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (8), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rodrigo Ogi

‘Rá’ (2015) é o segundo álbum do rapper, que versa sobre temas como drogas e violência policial. ‘Correspondente de Guerra’ e ‘Estação da Luz’ são destaques do repertório.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sexta (8), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Tom Zé

Prestes a completar 80 anos, o tropicalista apresenta o show ‘No Buraco de Fechadura’, com versões para clássicos como ‘Augusta, Angélica e Consolação’.

Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. 2621-2719. Sexta (8), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Sáb. (9)

Aviões do Forró

Xand e Solange estão à frente do grupo. Eles destacam as músicas do CD ‘Aviões 2016.1’.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (9), 23h (abertura, 21h). R$ 90/R$ 160 (2º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bibi Ferreira

Gui Amabis

‘Ruivo em Sangue’ é o novo álbum do cantor e compositor, inspirado em suas andanças por Lisboa. Juçara Marçal participa do show.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (9), 18h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Jair Oliveira

Jerry Paper

Jorge Vercillo

O cantor e compositor lança o álbum ‘Vida é Arte’, seu décimo trabalho. Ele regravou ‘Pode Ser’, música sua que foi hit na voz de Pedro Mariano em 2002.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (9), 22h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Ele já trabalhou com Marisa Monte e Gilberto Gil. Enquanto prepara a gravação de seu sétimo CD, o músico relembra o repertório de seus trabalhos anteriores. O elogiado ‘Sobre Noites e Dias’ (2014) é o mais recente deles.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (9), 22h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Gadú

Alçada ao sucesso em 2009 com ‘Shimbalaiê’, a artista leva ao palco o repertório de seu terceiro álbum da artista, ‘Guelã’ (2015).

Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. (9), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Miúcha

Irmã de Chico Buarque, a cantora celebra 40 anos de carreira. Além de músicas do compositor, ela relembra clássicos da MPB.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 19h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Racionais MC’s

Liderado por Mano Brown, o grupo continua na linha de frente do rap nacional. Para celebrar os dez anos do DVD ‘Mil Trutas Mil Tretas’, eles interpretam sucessos e músicas do mais recente álbum, ‘Cores e Valores’ (2014).

Citibank Hall (6.947 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (9), 23h30. R$ 60/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Terno

O trio lançou em 2014 um instigante e criativo álbum, que leva apenas o nome do grupo. Eles apresentam as músicas do disco, entre elas ‘Filhos da Vanguarda’. Faixas de ‘66’, o disco de estreia, também são interpretadas.

Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (9), 20h. Grátis.

Dom. (10)

Bibi Ferreira

Carlos Careqa

Desde os anos 1980 trabalhando no underground de São Paulo e Curitiba, o músico apresenta canções representativas de sua obra ao lado do instrumentista Mário Manga.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (10), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Jair Oliveira

Leila Pinheiro

Formando um duo de pianos e teclados com o músico Rodrigo Tavares, a cantora apresenta o show ‘Por Onde Eu For’, com músicas de seu novo EP.

Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Dom. (10), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Lineker

Lançado este ano, o EP ‘Verão’ é o novo trabalho do cantor e bailarino. A estética pop domina o trabalho, que tem músicas como ‘Desapego’ e a faixa-título.

Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Dom. (10), 19h. Grátis. (retirar ingresso às 14h).

Miúcha

Sepultura

Celebrando 30 anos de carreira, a banda permanece como uma das referências internacionais do heavy metal. Além dos sucessos, o quarteto interpreta músicas de seu mais recente álbum, lançado em 2013.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (10), 15h. Grátis.

Selton

Cantando em vários idiomas e mesclando pop e folk, o quarteto lança o álbum ‘Loreto Paradiso’. Os gaúchos radicados na Itália convidam o compositor Maurício Pereira para uma participação.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (10), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Soufly

‘Archangel’ (2015) é o álbum mais recente da banda de heavy metal, que tem Max Cavalera à frente. Além de músicas próprias, o quarteto interpreta clássicos do Sepultura, grupo que Max integrou entre 1984 e 1996.

Audio SP (2.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (10), 18h30. R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vicente Barreto

Parceiro de Alceu Valença em ‘Tropicana’, o cantor e compositor apresenta as músicas do CD ‘Cambaco’ (2015). O álbum tem letras de nomes da nova geração de artistas paulistas, entre eles Rômulo Fróes.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Dom. (10), 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

2ª (11)

Alexandre Nero

O ator também tem uma trajetória sedimentada como cantor – já lançou oito CDs. Além de composições próprias, ele interpreta músicas de Chico Buarque e Carlos Careqa.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 2ª (11) e 3ª (12), 21h. R$ 80/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: R e V.

3ª (12)

Alexandre Nero

Duda Brack

Considerada uma das revelações musicais de 2015, Duda Brack participa do projeto Prata da Casa. A cantora, que forja sua sonoridade no rock e no experimentalismo, interpreta canções de compositores da nova geração.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (12), 21h. Grátis. (retirar ingresso 1h antes).

4ª (13)

Chico César, Mariana Aydar e Mestrinho

O forró é uma das paixões do trio que expõe suas afinidades em uma formação com zabumba, triângulo e acordeom.

Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708.4ª (13), 20h30. R$ 20/R$ 27. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

5ª (14)

Mônica Salmaso e André Mehmari

Ela é considerada uma das grandes vozes da MPB. E o pianista é referência da música instrumental contemporânea. Juntos, eles apresentam músicas de Ary Barroso, Dorival Caymmi e Simón Diaz.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (14), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Agora É que São Elas

A banda Orquídeas do Brasil, que acompanhou Itamar Assumpção, se apresenta ao lado da poeta Alice Ruiz. No show, há parcerias de Alice e Itamar, entre elas inéditas.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (9), 21h30.

R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Casa Levi’s

O projeto que mistura música, gastronomia e exposições entra em seu último fim de semana. Hoje (8), o grupo de rock Inky apresenta músicas de seu álbum de estreia, ‘Primal Swag’ (2014), às 21h. No domingo (10), há apresentação do grupo instrumental Kubata.

Casa Levi’s (120 lug.). R. Vitorino Carmilo, 449, Campos Elísios, 2691-0262. Hoje (8), 18h; sáb. (9) e dom. (10), 14h. Grátis.

Mulheres de 90

Ceumar, Fabiana Cozza e Mônica Salmaso estabeleceram seu trabalho nos anos 1990. No encontro, com direção musical de Lívia Nestrovski e Fred Ferreira, elas dão ênfase a seus respectivos repertórios.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (8) e sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Adriana Lecouvreur

A ópera de Francisco Cilea, baseada em libreto de Arturo Colautti, é o segundo título da temporada de óperas do Teatro São Pedro. Inspirado na vida da atriz francesa que dá nome à obra, o espetáculo tem direção cênica e concepção de André Heller-Lopes e regência e direção musical de Luiz Fernando Malheiro.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 4ª e 6ª, 20h; dom., 17h. Até 17/4. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasil em Dois Pianos

Fábio Caramuru e Marco Bernardo formam o duo. Eles interpretam obras compostas por Radamés Gnattali e Tom Jobim.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (10), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Cristian Budu

Grande nome da jovem geração de pianistas clássicos, ele apresenta obras de Beethoven e Schubert.

Centro Cultural São Paulo. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 3ª (12), 20h30. R$ 10. Cc: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Mischa Damev rege a orquestra, em concerto com obras de Felix Mendelssohn-Bartholdy e Tchaikovski. A violinista espanhola Letícia Moreno participa.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (9), 20h; dom. (10), 17h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Antunes ePessatti

Celso Antunes rege a Osesp, em concerto que tem a mezzo-soprano Kismara Pessatti como solista. No programa, obras de Heitor Villa-Lobos, Maury Buchala e Robert Schuman.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (14), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (14), 10h. R$ 10.

Quarteto de Cordas da Cidade

Em concerto com a participação de Nicolau de Figueiredo (cravo), a orquestra apresenta ‘Variações Goldberg, BWV 988’, de Bach.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 5ª (14), 20h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.