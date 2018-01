Confira o roteiro de música da semana

LEIA MAIS| Elza Soares faz apresentações gratuitas de ‘A Mulher do Fim do Mundo’

Sexta (6)

Foto: Alex Silva/Estadão

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ana Cañas

Ela lança em vinil seu terceiro álbum de estúdio, ‘Tô Na Vida’ (2015). Com pegada roqueira e repertório totalmente autoral, o disco tem entre as faixas ‘Existe’, ‘Madrugada Quer Você’ e a que dá título ao trabalho.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (6), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cícero

Sonoridades eletrônicas e orgânicas se equilibram em ‘A Praia’ (2015), terceiro CD do artista, lançado em 2011 com o álbum ‘Canções de Apartamento’ (2011). ‘Frevo por Acaso n°2’, ‘De Passagem’ e a faixa que dá nome ao trabalho estão entre os destaques do repertório.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Sexta (6), 21h. (retirar ingresso 1h antes).

Defalla

A banda que foi uma das principais representantes do rock de Porto Alegre nos anos 1980 quebra o hiato de 14 anos sem álbum de inéditas com ‘Monstro’. Edu K (vocal e guitarra), Castor Daudt (guitarra), Carlo Pianta (baixista) e Biba Meira (bateria) também interpretam músicas de trabalhos anteriores.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (6), 21h30.

R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Filipe Catto

Ele é considerado um dos grandes intérpretes da MPB contemporânea. Em ‘Tomada’ (2015), seu segundo álbum de estúdio, apresenta canções autorais, sozinho ou com parceiros, além de dar voz a composições de nomes consagrados como Caetano Veloso (‘Amor Mais que Discreto’) e Marina Lima

(‘Partiu’).

Bar Brahma Centro (185 lug.). Av. São João, 677, Centro, 3224-1251. Sexta (6) e

sáb. (7), 22h. R$ 70. R$ 70. Cc. todos. Cd.: todos.

Genival Lacerda

Um dos grandes nomes do forró, o paraibano de Campina Grande despontou para o sucesso nos anos 1970 com ‘Severina Xique-Xique’. Além desta música, ele interpreta no show outros sucessos como ‘Radinho de Pilha’, ‘O Chevette da Menina’ e ‘De Quem É Esse Jegue?’.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (6)

e sáb. (7), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Il Volo

Formado por jovens tenores italianos, o trio coloca a música erudita no formato pop. As músicas do álbum ‘Grande Amore’ são a base da apresentação.

Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (6), 22h. R$ 150/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Ele já trabalhou com Marisa Monte e Gilberto Gil. Enquanto prepara a gravação de seu sétimo CD, o músico interpreta o repertório do elogiado ‘Sobre Noites e Dias’ (2014).

Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. 2621-2719. Sexta (6), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Marina Lima

Na ativa desde os anos 1970, a cantora e compositora faz o show ‘No Osso’, em formato voz e violão. Ela mostra sucessos da carreira, entre eles ‘Noite e Dia’ e ‘O Chamado’, e as inéditas ‘Partiu’ e ‘Da Gávea’. Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, 5686-8440. Sexta (6), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Rafael Cortez e Pedra Letícia

O humorista e a banda de pop rock apresentam o espetáculo ‘MDB – Música Divertida Brasileira’. Músicas lançadas entre 1920 e 1980 são apresentadas com novos arranjos, em meio a piadas. Canções de Chico Buarque, Jorge Ben Jor e Tom Jobim estão no repertório.

Teatro APCD (800 lug.). R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, 2223-2424. Sexta (6), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sandy

A cantora lança o DVD ‘Meu Canto’, registrado em 2015. Além de reler canções gravadas durante a fase de dupla com o irmão, Júnior, e também de seu período solo, ela interpreta quatro músicas inéditas, ‘Colidiu’, ‘Respirar’, ‘Me Espera’ e ‘Salto’.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sexta (6), 22h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Yamandu Costa e Renato Borghetti

Os gaúchos são referências em seus instrumentos – um no violão e outro na gaita ponto. Ao lado de Daniel Sã (violão) e Guto Wirtti (baixo), eles interpretam clássicos da MPB e músicas típicas do sul.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé Pi

Com influências múltiplas, mas foco no pop, o artista apresenta músicas de ‘Rizar’ (2015), seu primeiro álbum. A cantora Bárbara Eugênia é a convidada especial do show.

Z Carniceria (330 lug.).Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sexta (6), 23h59 (abertura, 18h). R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (7)

André Abujamra

O artista toca as músicas de ‘O Homem Bruxa’, seu quarto disco solo. O CD é uma homenagem a seu pai, Antônio Abujamra, morto em abril de 2015. Efeitos visuais, projeções e som no sistema 5.1 são algumas das particularidades do show.

Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. (7), 19h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cícero

Sonoridades eletrônicas e orgânicas se equilibram em ‘A Praia’ (2015), terceiro CD do artista, lançado em 2011 com o álbum ‘Canções de Apartamento’ (2011). ‘Frevo por Acaso n°2’, ‘De Passagem’ e a faixa que dá nome ao trabalho estão entre os destaques do repertório.

Teatro Zanoni Ferrite (208 lug.). Av. Renata, 163, V. Formosa, 2216-1520. Sáb. (7), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cida Moreira

‘Soledade’ (2015) é álbum em que a cantora e pianista passeia por diversas sonoridades, especialmente a do interior brasileiro. ‘Forasteiro’ (Hélio Flanders e Thiago Pethit) e ‘Um Gosto de Sol’ (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) foram incluídas no CD.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (7), 18h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Filipe Catto

Leia mais acima

Francis e Olivia Hime

O casal, junto desde os anos 1960, foi amigo de Vinicius de Moraes. No show ‘Sem Mais Adeus’, o poetinha é homenageado com releituras de suas canções em parceria com Francis, Baden Powell, Carlos Lyra e Tom Jobim. Olivia também interpreta alguns de seus poemas clássicos.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (7), 21h; dom. (8),

19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta

A big band fez fama com um repertório que vai do samba-rock ao funk, passando até por referências de música jamaicana. Eles destacam as músicas de seu quarto álbum, ‘A Nave Mãe Segue Viagem’ (2015) e homenageiam mestres da black music nacional.

Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. 2621-2719. Sáb. (7), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Genival Lacerda

Leia mais acima

Holger

O grupo paulistano continua a busca pelo equilíbrio entre o indie rock, o axé e ritmos caribenhos em seu recém-lançado EP, ‘Sexualidade e Repressão’. Caio Falcão e O Bando abrem a noite.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (7), 22h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jaloo

Unindo o pop ao tecnobrega, o cantor apresenta as músicas de #1 (2015), seu álbum de estreia. O trabalho teve produção de Carlos Eduardo Miranda. Mahmundi participa da apresentação.

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (7), 23h59 (abertura, 18h). R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jota Quest

O recém-lançado álbum ‘Pancadélico’ (2015) mostra o grupo voltando às suas origens, com influência de black music. Além das canções do novo trabalho, eles relembram os hits ‘Fácil’ e ‘Encontrar Alguém’. O DJ Hum fica a cargo da abertura.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (7), 23h. R$ 90/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Ele já trabalhou com Marisa Monte e Gilberto Gil. Enquanto prepara a gravação de seu sétimo CD, o músico interpreta o repertório do elogiado ‘Sobre Noites e Dias’ (2014).

Centro Cultural Tendal da Lapa (200 lug.). R. Constança, 72, Lapa, 3862-1837. Sáb. (7), 21h. Grátis.

Mombojó e Laetitia Sadier

A banda pernambucana e a cantora francesa iniciaram parceria há dois anos. Eles interpretam as músicas do recém-lançado EP ‘Summer Long’ e canções incluídas em trabalhos anteriores.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Padre Alessandro Campos e Roberta Miranda

O show ‘De Mãos Dadas’, que celebra a amizade de ambos, é composto por músicas religiosas e clássicos caipiras.

Citibank Hall (2.398 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010.

R$ 120/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Renato Braz, Breno Ruiz, Mario Gil e Roberto Leão

Os quatro artistas gravaram o álbum conjunto ‘Mar Aberto’, que eles lançam neste show. O cantor, compositor e arranjador Dori Caymmi participa e apresenta uma canção inédita.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (7), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Symphony X

Mesclando heavy metal com rock progressivo, a banda americana tem 22 anos de carreira. O quinteto lança o CD ‘Underworld’ (2015), inspirado na obra ‘A Divina Comédia’, de Dante Alighieri.

Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (7), 22h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Yamandu Costa e Renato Borghetti

Leia mais acima

Dom. (8)

Cícero

Sonoridades eletrônicas e orgânicas se equilibram em ‘A Praia’ (2015), terceiro CD do artista lançado em 2011 com o álbum ‘Canções de Apartamento’ (2011). ‘Frevo por Acaso n°2’, ‘De Passagem’ e a faixa que dá nome ao trabalho estão entre os destaques do repertório.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Dom. (8), 18h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Francis e Olivia Hime

Leia mais acima

Foto: Divulgação

Jose González

O folk indie do sueco volta ao Brasil. O músico divulga o álbum ‘Vestiges & Claws’ (2015), o terceiro da carreira. André Whoong faz a abertura, interpretando músicas de ‘1985’, seu primeiro CD solo. Tiê participa.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (8), 19h. R$ 80/R$ 120.Cc.: todos. Cd.: todos.

Mombojó e Laetitia Sadier

Leia mais acima

Steve Shelley

Baterista da banda americana Sonic Youth, ele apresenta o projeto Steve Shelley Encontra Gata Pirâmide, com integrantes das bandas HAB, Forgotten Boys e Valério.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (8), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Yamandu Costa e Renato Borghetti

Leia mais na pág. 58

3ª (10)

Chico Pinheiro

Ele surgiu em 2003 e tem trabalhos em parceria com Placido Domingo, Brad Mehldau e Esperanza Spalding. Nesta apresentação, o guitarrista interpreta composições próprias.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (19), 21h30 (abertura, 19h, com ensaio aberto). R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

Luneta Mágica

A banda de Manaus participa do projeto Prata da Casa. O quarteto, que transita pela linguagem pop, destaca as músicas de ‘No Meu Peito’ (2015), segundo álbum da carreira.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (10), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (11)

Rodrigo y Gabriela

Pela primeira vez no Brasil, o duo mexicano de violões está na ativa há 15 anos, e tem canções em trilhas de filmes como ‘Piratas do Caribe’. Eles destacam o repertório do CD ‘9 Dead Alive’ ( 2014).

Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 4ª (11), 21h. R$ 50/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (12)

Ava Rocha

‘Ava Patrya Yndia Yracema’ (2015) é o nome do primeiro álbum solo da cantora e compositora, que vem chamando atenção de crítica e público. Com uma sonoridade experimental, o álbum traz músicas como ‘Boca do Céu’.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (12), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

The Helio Sequence e Quarto Negro

Os dois duos têm o rock alternativo como referência. A parceria entre eles surgiu em 2015, quando os brasileiros do Quarto Negro gravaram ‘Amor Violento’ (2015) na cidade americana de Portland, berço do The Helio Sequence.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (12), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Festeja

Aviões do Forró, Claudia Leitte, Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa e Zé Neto & Cristiano estão escalados para o festival.

Arena Anhembi (30.000 lug.). Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana. Sáb. (7), 15h (abertura dos portões). R$ 110/R$ 300. Vendas pelo site www.ticket360.com.br

Música Clássica

Daniel Burlet

O músico participa de recital do projeto Pianíssimo, interpretando obras de Liszt.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Dom. (8), 12h. R$ 15/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fazil Say

Em apresentação da série Recitais Osesp, o pianista turco apresenta obras de Modest Mussorgsky, Mozart e uma composição própria, ‘Gezi Park 2 – Sonata para Piano, Op.52’.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (10), 21h. R$ 77/

R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica

A orquestra convida o violonista Roberto Menescal para interpretar músicas de sua autoria, entre elas ‘Bye Bye Brasil’, parceria com Chico Buarque, e ‘O Barquinho’, clássico da bossa nova que ganhou letra de Ronaldo Bôscoli. A cantora Cris Delanno participa do concerto, regido por João Maurício Galindo.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (11), 21h. R$ 50/

R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

La Bohème

Composta em 1895, o clássico de Giacomo Puccini inaugura a temporada lírica do Teatro Municipal. A remontagem da ópera, levada ao palco do teatro em 2013, tem direção cênica de Julianna Santos, com base nas ideias de Arnaud Bernard para aquela encenação. Eduardo Strausser é o regente.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Hoje (6), 20h; dom. (8), 17h. R$ 50/R$ 160. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra da Academia Nacional de Santa Cecília

Uma das mais tradicionais orquestras da Itália se apresenta nesta temporada da Cultura Artística. Regidos por Sir Antonio Pappano, os concertos são compostos por obras de Verdi, Tchaikovski e Saint-Saens.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (7) e dom. (8), 21h. R$ 50/R$ 550 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jovem do Estado

O maestro Cláudio Cruz rege a orquestra, que recebe o Coral Jovem do Estado e o Coral Juvenil do Guri. Obras de Flo Menezes, Prokofiev e Villa-Lobos estão no programa do concerto.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (8), 16h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Gaffigan

Sob regência do maestro James Gaffigan, a orquestra apresenta obras de Rossini, Schubert e Verdi, além da estreia nacional de ‘O Sotaque Azul das Águas’, composta por Luís Tinoco.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (6), 21h; sáb. (7), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Karabtchevsky, Baldini e Say

Em concerto regido por Isaac Karabtchevsky, a orquestra recebe como solistas Emmanuelle Baldini (violino) e Fazil Say (piano). No programa, há obras de Henri Dutilleux, Mozart e Heitor Villa-Lobos.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (12), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (12), 10h. R$ 10.

Osesp: Peleggi

Valentina Peleggi rege a orquestra, que apresenta obras de Rossini, Schubert e Verdi em concerto que integra a série Matinais.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (8), 11h. Grátis (ingresso já disponível na bilheteria).

Quarteto de Cordas e André Mehmari

O quarteto se apresenta ao lado do pianista em concerto da série Convidados. ‘Quarteto Recordare’ e ‘Quinteto Angelus’, ambas de Mehmari, serão interpretadas.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 5ª (12), 20h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.