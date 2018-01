Confira o roteiro de música desta semana

Sexta (29)

Alaíde Costa

A cantora apresenta músicas marcantes de suas seis décadas de carreira. Ela recebe como convidado o cantor e compositor Lô Borges, com quem participou do álbum ‘Clube da Esquina’ (1972), ao lado de Milton Nascimento.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (29), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

Depois de ‘Caixa de Ódio’, show dedicado à obra de Lupicínio Rodrigues, o artista continua a revisitar o compositor gaúcho em ‘Caixa de Ódio 2’.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (29) e sáb. (30), 22h30. R$ 62. Cc.: todos. Cd.: todos.

China

O músico apresenta o repertório de ‘Telemática’ (2014). Rock e música eletrônica se misturam

em faixas como ‘Arquitetura da Vertigem’.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sexta (29), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jesuton

A cantora britânica radicada no Brasil lança o DVD ‘Show Me Your Soul’. Em formato acústico, ela interpreta sucessos da soul music conhecidos nas vozes de Diana Ross, Marvin Gaye, entre outros.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (29) e sáb. (30), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luiz Melodia

O CD ‘Zerima’ (2014) é seu primeiro de inéditas desde ‘Retrato do Artista Quando Coisa’ (2001). Ele apresenta seu repertório, que também tem regravações de ‘Maracangalha’ (Dorival Caymmi) e ‘Leros e Leros e Boleros’ (Sérgio Sampaio).

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (29) e sáb. (30), 21h; dom. (31), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Patife Band

Criada por Paulo Barnabé em 1984, a banda participa do projeto ‘Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois?’. No repertório, músicas dos três discos da carreira e inéditas.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sexta (29), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Simone Mazzer

‘Férias em Videotape’ é o título do álbum de estreia da cantora e atriz. Além de interpretar novidades como ‘Tango do Mal’ e a faixa-título, a artista relê ‘Back to Black’, sucesso de Amy Winehouse.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (29), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sombrinha

Um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, ele apresenta músicas do CD ‘Matéria-prima’ (2013). Há faixas compostas por ele em parceria com Arlindo Cruz, Chico Buarque, Carlinhos Vergueiro, entre outros.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (29) e sáb. (30), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zizi Possi

‘Na Sala com Zizi’ é espetáculo em que a cantora relembra músicas presentes em sua infância e adolescência. Entre elas está ‘I Started a Joke’, sucesso dos Bee Gees. A apresentação será gravada para lançamento em DVD.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sexta (29), 21h. R$ 120/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (30)

Arrigo Barnabé

Capital Inicial

Mais de 15 anos depois do sucesso de ‘Acústico MTV’, a banda lança o CD e DVD ‘Acústico NYC’. Gravado em Nova York, o projeto conta com releituras de sucessos como ‘À Sua Maneira’ e ‘Olhos Vermelhos’, além de inéditas.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (30), 22h30. R$ 100/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Casuarina

O grupo de samba faz show com músicas carnavalescas. Além de históricos sambas-enredo, eles interpretam músicas registradas em seus álbuns.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (30), 22h (abertura; show, 0h30). R$ 50/R$ 80. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fafá de Belém

‘On The Rock’n Roll’ é show baseado na apresentação que a cantora concebeu para o projeto Inusitado, no Rio de Janeiro. Cantando apenas rocks, ela interpreta músicas de Pitty, Caetano Veloso, Marina Lima, entre outros autores.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (30), 21h30. R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Inky

O quarteto destaca o repertório de seu álbum de estreia, ‘Primal Swag’ (2014).

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (30), 21h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Jesuton

Johnny Hooker

Com nítida influência do glam rock, o artista pernambucano apresenta as músicas do CD ‘Eu Vou Fazer mma Macumba Pra Te Amarrar, Maldito!’ (2015).

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (30), 21h30. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiz Melodia

Maria Rita

O show ‘Voz e Piano’ coloca a cantora em formato intimista, ao lado do músico Tiago Costa. Músicas como ‘Encontros e Despedidas’, ‘Cara Valente’ e ‘Agora Só Falta Você’ fazem parte do espetáculo.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb. (30) e

dom. (31), 21h. R$ 180/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mônica Salmaso

A cantora faz show dedicado ao repertório de Vinicius de Moraes. Na companhia de Nelson Ayres (piano) e Teco Cardoso (sopros), ela interpreta parcerias do Poetinha com Tom Jobim, Carlos Lyra, Chico Buarque, entre outros.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (30), 19h; dom. (31), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pitanga em Pé de Amora

Mesclando diversas referências brasileiras – como samba, xote e baião – o grupo faz show com repertório de seu segundo álbum. ‘Pontes Para Si’.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (30), 20h30. Grátis.

Silva

Relacionamentos amorosos dão o tom das composições de ‘Júpiter’ (2015), terceiro álbum do cantor e compositor. Mantendo sua faceta pop, ele apresenta músicas como ‘Eu Sempre Quis’ e ‘Feliz e Ponto’. Há também uma regravação de ‘Marina’ (Dorival Caymmi).

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (30), 21h; dom. (31), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sombrinha

Tiê

‘Esmeraldas’ (2014) é o nome do álbum mais recente da cantora e compositora. Ela interpreta seu repertório, que tem músicas como ‘A Noite’. Silva participa do show.

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (30), 23h.

R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toninho Ferragutti, Renato Borghetti e Mestrinho

Os três sanfoneiros se encontram para a primeira edição do projeto Encontros Instrumentais.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (30), 21h; dom. (31), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (31)

Boogarins

Sucesso em festivais no exterior, o quarteto tornou-se uma das referências da atual cena do rock psicodélico. Eles destacam as músicas de ‘Manual ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos’ (2015), segundo álbum da carreira. O grupo Supercordas faz a abertura.

Clash Club (800 lug.). R. Barra Funda, 969, Barra Funda, 3661-1500. Dom. (31), 18h. R$ 25/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fresno e Scalene

O quarteto Fresno apresenta show comemorativo dos 15 anos de carreira. Já a banda Scalene interpreta as músicas do álbum ‘Éter’, lançado em 2015.

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Dom. (31), 16h. R$ 80/R$ 300. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Iara Rennó e Tetê Espíndola

Em show do projeto ‘Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois?’, Iara e Tetê – sobrinha e tia – apresentam músicas que marcaram suas carreiras.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (31), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiz Melodia

Maria Rita

Mônica Salmaso

Rael

O rapper apresenta as músicas do EP ‘Diversoficando’, lançado em 2014. ‘O Hip Hop É Foda (Parte 2)’ e ‘Hoje É Dia de Ver’ estão no repertório. Mano Brown, Ogi, BNegão, DJ Nyack, 5 Pra 1, Coruja BC1 e Lou Piensa participam do show.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Dom. (31), 20h (abertura, 18h). R$ 60/R$ 100. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Silva

Toninho Ferragutti, Renato Borghetti e Mestrinho

Wiz Khalifa

Intérprete de ‘See You Again’, hit de 2015 incluído na trilha do filme ‘Velozes e Furiosos 7’, ele é um dos rappers mais bem-sucedidos no mercado americano. Ele interpreta músicas gravadas em seus álbuns e mixtapes. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (31), 21h. R$ 180/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (1º)

Manoel Cordeiro

O guitarrista paraense apresenta as músicas de primeiro álbum solo, ‘Manoel Cordeiro & Sonora Amazônia’, lançado no ano passado.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (1º), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

5ª (4)

Death

Precursor do punk, o trio americano formado por Bobby Hackney (baixo e voz), Bobbie Duncan (guitarra) e Dennis Hackney (bateria) apresenta as músicas do álbum ‘For The Whole World To See’ (2009), com músicas gravadas em 1975.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (4), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta

A big band destaca as músicas de seu quarto álbum, ‘A Nave Mãe Segue Viagem’ (2015) no projeto Summer como Le Gusta.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (4), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Especial

Das Bandas do Oficina

O projeto do Teat(r)o Oficina tem como atração Juliana Perdigão e os Kurva. No repertório, músicas de Ava Rocha, Caetano Veloso, John Cage, entre outros.

Teatro Oficina (350 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3104-0678. Hoje (20), 19h. R$ 10/R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Música Clássica

Música de Câmara Brasileira

O projeto tem como foco a apresentação de obras escritas nos séculos XXI e XX. No primeiro concerto deste ano, a soprano Marly Montoni e o barítono Johnny França interpretam obras de Gilberto Mendes, Ronaldo Miranda e Heitor Villa-Lobos. Membros da Orquestra do Teatro São Pedro (Orthesp) também participam.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (31), 17h. Grátis.

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob regência do maestro Carlos Moreno, a orquestra recebe o pianista Roustem Saitkoulov. ‘Concerto para Piano N. 3, em Dó Maior, Op. 26’, de Sergei Prokofiev, e a ‘Sinfonia N. 5’, de Claudio Santoro, estão no programa.

Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (30), 20h; dom. (31), 17h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.