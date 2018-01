Confira o roteiro de música

LEIA MAIS| Marília Bessy e Ney Matogrosso apresentam show ‘Infernynho’

Sexta (27)

Os 3 Guitarristas

Luiz Carlini (ex-Tutti Frutti, grupo que acompanhou Rita Lee), Nuno Mindelis e Sérgio Hinds (da banda O Terço) estão entre os principais nomes da guitarra no Brasil. Nesta reunião, eles dão ênfase às suas particularidades como instrumentistas, interpretando seus sucessos e homenageando ídolos.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sexta (27), 21h30. R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Filipe Cartaxo/Div.

BaianaSystem

Mesclando percussão com guitarras e psicodelia, o grupo(foto acima) lança ‘Duas Cidades’. Produzido por Daniel Ganjaman, o CD tem em seu repertório as dançantes ‘Lucro (Descomprimindo)’ e ‘Calamatraca’. Siba participa dos shows.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (27) e sáb. (28), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cláudio Nucci

Ex-integrante do Boca Livre, o músico é o compositor de ‘Toada (Na Direção do Dia)’, lançada pelo grupo, e de ‘Sapato Velho’, sucesso do Roupa Nova. Ao lado de Marcelo Castilho (baixo) e Ramon Montagner (bateria), ele faz show comemorativo dos 35 anos de carreira.

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, 2295-0401. Sexta (27), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Chico Salem

O músico, que tem no currículo trabalhos com Arnaldo Antunes e Marcelo Jeneci, apresenta as músicas de seu segundo álbum, ‘Maior ou Igual a Dois’. ‘Obsessão’, ‘Fala Mal’ e ‘Mudar de Ideia’ são algumas das canções do álbum.

Sensorial Discos (95 lug.). R. Augusta, 2.389, Cerqueira César, 3333-1914. Sexta (27), 20h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eliana Pittman

Entre os anos 1960 e 1970, ela foi uma das principais cantoras da MPB. Neste show, ela faz uma retrospectiva de sua trajetória, cantando sambas e marchinhas de Carnaval. Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Hoje (27), 21h.

Gabrielle Aplin

Ela começou a aparecer com vídeos no YouTube, nos quais interpretava músicas de One Direction e Sam Smith, e logo assinou contrato para gravar. A cantora inglesa chega ao Brasil com a turnê do álbum ‘Light Up the Dark’ (2015). Mas canções de ‘English Rain’ (2013), sua estreia, também estão presentes no show. ‘Home’, incluída na trilha da novela ‘Totalmente Demais’, é uma delas.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sexta (27), 22h (abertura, 20h). R$ 150/R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Martinho da Vila

Em 2016 se comemoram os cem anos do samba, tendo ‘Pelo Telefone’ (Donga e Mauro de Almeida) como marco inicial. O sambista faz show dedicado à data, com vários clássicos do gênero.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (27) e sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Necromancia

Formado por Marcelo “Índio” D’Castro (voz e guitarra), Roberto Fornero (baixo) e Kiko D’Castro (bateria), o grupo de trash metal tem mais de 30 anos de carreira. Eles apresentam músicas de seus três álbuns, especialmente de ‘Back from the Dead (2012)’, o mais recente deles.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (27), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vicente Barreto

Parceiro de Alceu Valença em ‘Tropicana’, o cantor e compositor apresenta as músicas do CD ‘Cambaco’ (2015), recém-lançado em vinil. O álbum tem letras de nomes da nova geração de artistas paulistas, entre eles Rômulo Fróes.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (27), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (28)

André Abujamra

O artista toca as músicas de ‘O Homem Bruxa’, seu quarto disco solo. O CD é uma homenagem a seu pai, Antônio Abujamra, morto em abril de 2015. Efeitos visuais, projeções e som no sistema 5.1 são algumas das particularidades do show.

Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. (28), 19h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Banda Black Rio

Formado nos anos 1970, o grupo abriu as portas para o movimento Black Rio, mesclando samba, soul e funk. Eles interpretam sucessos próprios e também de outros artistas.

Sesc Santo Amaro. Praça. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (28), 20h. R$ 7,50/

R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

BaianaSystem

Cláudio Nucci

Ex-integrante do Boca Livre, o músico é o compositor de ‘Toada (Na Direção do Dia)’, lançada pelo grupo, e de ‘Sapato Velho’, sucesso do Roupa Nova. Ao lado de Marcelo Castilho (baixo) e Ramon Montagner (bateria), ele faz show comemorativo dos 35 anos de carreira.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Sáb. (28), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Foto: Henrique Grandi/Div.

Rico Dalasam

Após a boa repercussão de seu EP ‘Modo Diverso’, de 2015, o rapper (foto acima) lança ‘Orgunga’, seu primeiro álbum. ‘Aceite-C’, música que lhe deu visibilidade, está no repertório, que traz outras canções sobre aceitação e coragem. ‘Esse Close Eu Dei’ é o primeiro single do disco.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (29), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eliana Pittman

Entre os anos 1960 e 1970, ela foi uma das principais cantoras da MPB. Neste show, ela faz uma retrospectiva de sua trajetória, cantando sambas e marchinhas de Carnaval.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. (28), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Emmanuele Baldini e Ricardo Vignini

O spalla da Osesp e o violeiro participam do projeto Encontros Instrumentais, entrelaçando o repertório clássico ao popular.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Flaviola e o Bando do Sol

O grupo pernambucano gravou um único disco em 1974, que se tornou cultuado com o passar dos anos por sua mistura de folk e ritmos regionais. ‘Romance da Lua Lua’ e ‘Desespero’ são os destaques do repertório. O músico Zé da Flauta, que participou das gravações do álbum, é o convidado especial.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (28), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maglore

Formado por Teago Oliveira (voz e guitarra), Rodrigo Damati (voz e baixo) e Felipe Dieder (bateria e percussão), o grupo de rock destaca as músicas do terceiro álbum da carreira, ‘III’. ‘O Sol Chegou’, ‘Dança Diferente’ e ‘Se Você Fosse Minha’ estão no repertório.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (28) e dom. (29), 21h30 (abertura, 20h). R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Martinho da Vila

Puerto Candelaria

O sexteto colombiano funde ritmos como a cumbia e o jazz. O repertório do DVD ‘Amor Y Deudas’ (2014) dá o tom à apresentação.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (28), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Raices de América

Composto por argentinos, brasileiros e chilenos, o grupo já participou de trabalhos ao lado de Mercedes Sosa e Milton Nascimento. No show, que celebra os 30 anos de carreira da banda, eles fundem os ritmos brasileiros aos de outros países da América Latina.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (28), 21h. R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rita Benneditto

O CD ‘Encanto’ (2014) marcou a volta da cantora aos estúdios, oito anos após ‘Tecnomacumba’, ainda como Rita Ribeiro. Neste trabalho, ela regrava Roberto e Erasmo Carlos, Gilberto Gil e Djavan.

Galeria Olido.

Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (28), 18h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Tunai e Wagner Tiso

Elis Regina gravou ‘As Aparências Enganam’ e ‘Agora Tá’, parcerias de Tunai com Sérgio Natureza que deram visibilidade ao compositor no final dos anos 1970. Com Tiso ao piano, ele relembra, no show ‘Saudade de Elis’, músicas dele e de outros autores gravadas pela ‘Pimentinha’.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (29)

Eliana Pittman

Entre os anos 1960 e 1970, ela foi uma das principais cantoras da MPB. Neste show, ela faz uma retrospectiva de sua trajetória, cantando sambas e marchinhas de Carnaval.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Dom. (29), 18h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Emmanuele Baldini e Ricardo Vignini

Leo Cavalcanti

Em show de voz e violão, o cantor e compositor interpreta músicas de seus dois álbuns, ‘Religar’ (2010) e ‘Despertador’ (2014). Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Dom. (29), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Martinho da Vila

Maglore

Mestrinho

Seguidor de Dominguinhos, o sanfoneiro faz show com músicas do CD ‘Opinião’ (2014). ‘Entre Nós’, ‘Aperto de Mão’ e ‘Superar’, gravada ao lado de Gilberto Gil, com quem já tocou, estão entre os destaques do álbum.

Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. Dom. (29), 20h30 (abertura, 19h). R$ 20/R$ 35. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Rita Benneditto

O CD ‘Encanto’ (2014) marcou a volta da cantora aos estúdios, oito anos após ‘Tecnomacumba’, ainda como Rita Ribeiro. Neste trabalho, ela regrava Roberto e Erasmo Carlos, Gilberto Gil e Djavan.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Dom. (29), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Tunai e Wagner Tiso

3ª (31)

Fabiana Cozza e Pepe Cisneros

No show ‘Canto Teatral para Bola de Nieve’, a cantora e o pianista homenageiam o músico Bola de Nieve, um dos principais instrumentistas de Cuba.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399.

3ª (31), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mafalda Minnozzi e Paul Ricci

A cantora e o guitarrista formam o Empathia Jazz Duo. No show ‘Portraits In Song’, eles recriam músicas de Cole Porter, Ennio Morricone e Tom Jobim. Blubell, Filó Machado, Toninho Ferragutti e Rubem Farias participam.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (31), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Tiê

‘Esmeraldas’ (2014) é o nome do álbum mais recente da cantora e compositora – que estreou em 2009 com o CD ‘Sweet Jardim’. Ela interpreta seu repertório, que traz músicas como ‘A Noite’, incluída na trilha da novela ‘I Love Paraisópolis’.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (31), 21h. R$ 50/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Ventre

O trio é destaque da cena independente carioca. Em show do projeto Prata da Casa, o grupo apresenta as músicas de seu álbum de estreia. ‘Peso do Corpo’ e ‘Um Aperto e um Beijo’ são algumas das faixas do CD.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (31), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (1º)

Rodrigo Campos

Integrante do Passo Torto, o músico apresenta as canções do álbum ‘Conversas com Toshiro’ (2015), seu terceiro disco solo. A cultura japonesa é o norte do trabalho.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (1º) e 5ª (2), 21h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (2)

Bombay Groovy

Com sonoridade que mescla referências orientais e indie rock, a banda apresenta músicas de seus dois discos. ‘Dandy Do Dendê’, o mais recente deles, é uma homenagem a Danniel Costa, baixista da banda morto no ano passado.

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 5ª (2), 23h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Garotas Suecas

Rock, funk e soul se misturam a influências tropicalistas e indies. O quarteto apresenta músicas de seus dois álbuns, além das incluídas no EP ‘Mal Educado’. A cantora Luiza Lian e Dr. Herman, do Mel Azul, participam. A banda Raça abre a noite.

Ozzy Stage Bar. R. Brigadeiro Galvão, 871, Barra Funda, 2366-3844. 5ª (2), 20h.

R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gal Costa

A cantora apresenta o show ‘Estratosférica’. O disco homônimo, lançado em 2015, emplacou nas rádios ‘Quando Você Olha Pra Ela’, de Mallu Magalhães. Clássicos como ‘Não Identificado’ (Caetano Veloso) e ‘Pérola Negra’ (Luiz Melodia) não ficam de fora.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (2), 21h. R$ 18/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodrigo Campos

Especial

Uma Saudação a Whitney Houston

O espetáculo é uma homenagem à cantora americana, que alcançou o estrelato já em seu primeiro álbum, lançado em 1985. Thalita Pertuzatti, artista que participou de programas de TV como caloura, interpreta suas músicas. ‘I Will Always Love You’ e ‘I Have Nothing’ são algumas delas.

Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Dom. (29), 19h30. R$ 50/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Angela Duarte e Leandro Ligocki

A harpista e o violonista clássico apresentam obras de Eric Sessler, Gabriel Fauré, Xavier Montsalvatge e um estudo da autoria de Ligocki.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (28), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jazz Sinfônica

Sob regência de João Maurício Galindo e Fábio Prado, a orquestra apresenta o programa Novos Compositores, com obras feitas por jovens integrantes da orquestra. A apresentação também homenageia o músico e professor Sígrido Levental.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (27) e sáb. (28), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Makoto Ozone Trio

Atração da série Tucca de concertos, o pianista japonês Makoto Ozone se apresenta ao lado de James Genus (baixo) e Clarence Penn (bateria). Obras de Chopin e Ravel, além de composições

autorais, estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (1º), 21h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Holliger e Zehetmair

O maestro Heinz Holliger rege a orquestra em concerto com participação do violinista Thomas Zehetmair. Composições de Béla Bartók, Henri Duttileux e Debussy estão no programa das apresentações deste fim de semana. Na 5ª (2), Zehetmair assume a batuta e Holliger o oboé. Obras de Beethoven, Schubert e Elliott Carter serão interpretadas.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (27) e 5ª (2), 21h; sáb. (28), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (2), 10h. R$ 10.

Orquestra de Câmarada Osesp

Heinz Hollinger rege a orquestra, que apresenta obras compostas por Antonín Dvorák, Franz Schubert e Ricard Strauss.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (29), 16h. R$ 77. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Experimental de Repertório

Obras de Chopin, Tchaikovski e Edino Krieger fazem parte do programa do concerto, com participação do pianista Lucas Gonçalves. Carlos Moreno rege.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (28), 20h. R$ 5. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Jovem do Estado

Obras de Mozart, Ernest Chausson, Mikhail Glinka e Johann Baptist Vanhal estão no programa do concerto regido por Juliano Dutra. Lucas Bernardo (violino) rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (29), 11h. Grátis (ingresso já disponível na bilheteria).

Tardes de Canções

Esta edição da série privilegia obras de Puccini e Zandonai. A soprano Maria Sole Gallevi e o tenor Anibal Mancini participam.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (29), 17h. Grátis. Cc.: todos. Cd.: todos.