Confira o roteiro de música da semana

LEIA MAIS| Ópera ‘Dom Quixote’ é nova atração do Teatro São Pedro

Sexta (26)

Ana Carolina

Além de seu próprio repertório, a cantora interpreta sucessos de outros compositores, no show ‘Solo’. ‘Baila Comigo’, de Rita Lee, e ‘O que é que Ha’, de Fábio Jr., são alguns deles.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 1.500, Perdizes, 2063-5087. Sexta (26), 21h.R$ 100/R$ 220 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bárbara Eugênia

A carioca de alma paulista apresenta canções de seu terceiro álbum, ‘Frou Frou’, produzido por ela com o baterista Clayton Martin. ‘Besta’ é o single do CD, que também tem entre as 13 faixas ‘Vou Ficar Maluca’ e ‘Ai, Doeu’.

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sexta (26), 23h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Berimbrown

Mesclando soul music e sonoridades afro-brasileiras, o grupo de Belo Horizonte apresenta o show ‘Lamparina’.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (26), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Camisa de Vênus

Marcelo Nova (voz) e Robério Santana (baixo), membros originais do grupo, se apresentam ao lado de Drake Nova (guitarrista que também é filho de Marcelo), Leandro Dalle (guitarra) e Célio Glouster (bateria). Eles relembram ‘Eu Não Matei Joana D’Arc’, ‘Bete Morreu’, ‘Hoje’ e outros hits que marcaram a trajetória da banda.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (26) e sáb. (27), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Charlie e os Marretas

Ícones do funk setentista como James Brown, Parliament e The Meters inspiram a banda, que também bebe do jazz, hip hop e música latina. Eles apresentam o repertório de seu álbum de estreia, com faixas como ‘Black Geeza’ ‘Baile da Pesada’ e ‘Quimpassi’.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sexta (26), 21h (abertura, 20h). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Chiara Civello

A cantora e compositora italiana faz show de lançamento do álbum ‘Canzoni’ (2014), o sexto da carreira.

Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (26) e sáb. (27), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Daniela Mercury

Ela apresenta o show ‘A Voz e o Violão’. Além dos hits que marcaram sua trajetória, a cantora canta músicas de João Bosco, Chico Buarque e Gilberto Gil.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sexta (26), 21h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Herbert Lucas

Ao lado de Edson Piza (piano), Leandro Tenório (violoncelo), Rogério Clementino (baixo acústico) e Carlos Adriano (saxofone tenor), o saxofonista apresenta o show ‘Sons que Faço’. Ele interpreta músicas de Radamés Gnattali, Chico Buarque, Villa-Lobos, entre outros.

Auditório Ibirapuera. Foyer. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (26), 21h. Grátis.

Luiz Tatit

Lançado no mês passado, ‘Palavras e Sonhos’ é o sexto álbum do cantor e compositor que pertenceu ao Grupo Rumo. Ele destaca as músicas incluídas no novo trabalho.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (26) e sáb. (27), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pedro Luís

Em seu primeiro DVD solo, ‘Aposto’ (2015), ele faz um balanço da carreira iniciada nos anos 1980, por meio de músicas como ‘Girassol’, ‘Bela Fera’ e ‘Caio no Suingue’.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sexta (26), 20h; sáb. (27), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rodrigo Campos

Tendo a cultura japonesa como referência, o músico lança o álbum ‘Conversas com Toshiro’. Marcelo Cabral (baixo), Curumin (bateria), Dustan Gallas (teclados), Thiago França (sopros), Juçara Marçal (vocal) e Ná Ozzetti (vocal) o acompanham. Romulo Fróes participa da apresentação, ao lado de uma orquestra de cordas.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (26), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roupa Nova

O grupo faz show com seus sucessos. ‘Coração Pirata’, ‘Seguindo no Trem Azul’ e ‘Whisky a Go Go’ estão entre eles.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (26), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 160/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Socorro Lira

A cantora e compositora apresenta o repertório de ‘Amazônia, Entre Águas e Desertos’, seu décimo álbum e o primeiro DVD. Músicas de Luiz Gonzaga, Vital Farias e repertório autoral integram o projeto.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (26), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zélia Duncan

‘Antes do Mundo Acabar’ (2015), que a cantora e compositora lança neste show, é um álbum composto apenas por sambas. Além de inéditas de sua autoria, algumas delas com parceiros, ela relê músicas de Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola e Riachão.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (26) e sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (27)

Alceu Valença

Em show acústico, o artista apresenta os sucessos da carreira. ‘Coração Bobo’, ‘Tropicana’ e ‘Pelas Ruas que Andei’. Ele também homenageia Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb. (27) e dom. (28), 21h. R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ana Cláudia Lomelino

Vocalista do grupo Tono, ela abre a exposição ‘Educação Como Matéria-Prima’ apresentando músicas de seu primeiro álbum solo, ‘mãeana’ (2015). Há inéditas de Adriana Calcanhotto (‘Bem Feito’) e Caetano Veloso (‘Não Sei Amar’).

MAM. Pq. Ibirapuera. Auditório Lina Bo Bardi (200 lug.). Sáb. (27), 12h30; dom. (28), 16h. Grátis.

Camisa de Vênus

Chiara Civello

Erasmo Carlos

Além de apresentar as músicas de seu último álbum de estúdio, ‘Gigante Gentil’ (2014), o ícone da Jovem Guarda incorpora ao show o repertório do DVD ‘Meus Lados B’ (2015). ‘De Noite na Cama’ (Caetano Veloso) e ‘Cachaça Mecânica’ (Erasmo e Roberto Carlos) foram incluídas no registro audiovisual.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (27), 21h30. R$ 60/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Di Melo

O pernambucano gravou, em 1975, um dos discos mais desejados por colecionadores de vinil em todo o mundo. O balanço de ‘Kilariô’, ‘Se O Mundo Acabasse em Mel’ e ‘A Vida Em Seus Métodos Diz Calma’ fez com que ele voltasse a fazer shows com frequência. Agora ele lança seu segundo álbum, ‘Imorrível’, em show com participações Dexter, Larissa Luz e Otto.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (27), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiz Tatit

Mauricio Pereira e Metá Metá

O músico e o trio participam do projeto ‘Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois?’. Eles interpretam músicas de seus álbuns mais recentes.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Luís

Puro Charme Baile Show

Bárbara Eugênia, Tatá Aeroplano e Rafael Castro se encontram no projeto. O trio interpreta músicas de vários estilos em clima carnavalesco, privilegiando seus respectivos repertórios e músicas de artistas contemporâneos.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena, 3459-5321. Sáb. (27), 23h. R$ 2O/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Daryan Dornelles/Div.

Roberta Sá

A cantora lança o CD ‘Delírio’. Ela interpreta inéditas de Adriana Calcanhotto (‘Me Erra’) e de Martinho da Vila (‘Amanhã É Sábado’), além de uma composição de sua autoria (‘Boca em Boca’, com Xande de Pilares).

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodrigo Haddad

O cantor de música country americana celebra o legado de um dos ícones do estilo, Johnny Cash, por meio de músicas como ‘Cocaine Blues’ e ‘Ghost Riders in the Sky’.

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (27), 23h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rolling Stones

Depois do show de 4ª (24) na cidade, a banda volta ao Morumbi com a turnê ‘América Latina Olé’. ‘You Can’t Always Get What You Want’, ‘Start Me Up’ e ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ são músicas certas no repertório. Os Titãs abrem a noite.

Estádio do Morumbi (65.000 lug). Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Sáb. (27), 21h (abertura dos portões, 16h; show de abertura, 19h). R$ 260/R$ 900 (esgotado) . Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho

Tendo como convidados Ivan Lins e o grupo MPB4, o violonista apresenta o espetáculo ’50 Anos de Música’. ‘Tarde em Itapoã’, ‘Começar de Novo’ e ‘Roda Viva’ estão no repertório.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (27), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan

Dom. (28)

Alceu Valença

Ana Cláudia Lomelino

Luiza Possi

Prestes a lançar o álbum ‘LP’, a cantora apresenta show com músicas que combinam com o clima do verão. É o último show do Tom Jazz, que encerra suas atividades.

Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (26) e sáb. (27), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mauricio Pereira e Metá Metá

Max de Castro

Em show com participações especiais de Marcos Valle e Moreno Veloso, o cantor e compositor antecipa músicas do álbum que lançará este ano, ‘A Fantástica Fábrica de Champignon’. Os convidados também apresentam repertório autoral.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Dom. (28), 20h30. R$ 80/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberta Sá

Zélia Duncan

2ª (29)

Pitanga em Pé de Amora

Mesclando diversas referências brasileiras – como samba, xote e baião – o grupo faz show com repertório de seu segundo álbum. ‘Pontes Para Si’ (2014), com produção musical de Swami Jr.

Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, Metrô Sé, 3111-7000. 2ª (29), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (1º)

Mauricio Gasperini

Ex-integrante do Rádio Táxi, o músico faz show apenas com canções italianas. Sucessos de Sérgio Endrigo, Eros Ramazzotti, Peppino di Capri e Laura Pausini estão no repertório.

Bourbon Street (450 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (1º), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60/R$ 100. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (2)

Bruna Viola

Revelação da música caipira no ano passado, a artista grava seu primeiro DVD. ‘Espero Mais’, ‘No Ponteio da Viola’ e ‘Moda da Pinga’ estão no repertório da apresentação, que tem participação de Cesar Menotti & Fabiano na música ‘Se Você Voltar’.

Villa Country (5.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Pq. da Água Branca, 3868-5858. 4ª (2), 23h (abertura, 21h). R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Siba

O artista apresenta o repertório do CD ‘De Baile Solto’. Faixas como ‘Marcha Macia’ e ‘Quem e Ninguém’ equilibram discurso político e crítica social.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (2), 21h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (3)

Guilherme Kastrup

O baterista apresenta as músicas de seu primeiro CD autoral, ‘Kastrupismo’.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (3), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Foto: Divulgação

Olivia Newton-John

Estrela dos clássicos filmes ‘Grease’ e ‘Xanadu’, a cantora se apresenta pela primeira vez no Brasil. Ela chega ao País com a turnê ‘Summer Nights’, incluindo os sucessos ‘You’re the One That I Want’ e ‘Physical’.

Espaço das Américas (3.052 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (3), 22h (abertura, 20h). R$ 180/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos

Especial

Na Batucada da Vida

As cantoras Célia, Lucinha Lins e Virgínia Rosa formam o elenco do show, com músicas de Carmen Miranda.

Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 3ª (1º), 20h30. Grátis. (retirar ingresso às 14h do dia do show).

O Século do Samba

Com curadoria e direção musical de Luís Felipe de Lima, o projeto celebra os 100 anos do samba. São quatro shows temáticos. No sábado (27), ‘Terreiro e Carnaval’ é o mote de Monarco e Nei Lopes. Na sequência, Os Prettos e João Martins apresentam ‘Samba Novo’. Domingo (28) tem Jards Macalé e Pedro Luis interpretando ‘Samba de Breque e Outras Bossas’. O dia é encerrado com Leci Brandão e Tantinho da Mangueira em ‘Partido-Alto, Samba de Fato’.

Centro Cultural Banco do Brasil (125 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Sé, Metrô Sé, 3113-3651. Sáb. (27), 18h e 20h30. Dom. (28), 17h e 19h30. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Somos 1 Só

O projeto reúne o cantor Mumuzinho e o grupo Bom Gosto, dois expoentes do pagode contemporâneo.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (1), 21h (abertura). R$ 30/R$ 50 (1º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Bachiana Filarmônica SESI-SP

Regida por João Carlos Martins, a orquestra dá início à sua temporada anual, cujo tema são as Olimpíadas. O primeiro concerto é sobre a Grécia.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (1º), 21h. R$ 25/

R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ensemble Gaoshan Liushui

No concerto ‘Vozes da Revolução’, o quarteto interpreta músicas que marcaram a Revolução Chinesa.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (27), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jazz Sinfônica

Lançamento do CD ‘Jazz Sinfônica 25 Anos’. Sob regência de João Maurício Galindo, a orquestra apresenta músicas de Astor Piazzolla, Gilberto Gil, Tom Jobim, entre outros.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (28), 11h. Grátis (ingressos disponíveis na bilheteria).

Orquestra Sinfônica Municipal

Obras de Richard Strauss e Tchaikovsky, estão no programa do concerto. O diretor artístico da orquestra, John Neschling, rege e a soprano americana Emily Magee é a solista convidada.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (27), 20h; dom. (28), 17h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp

A orquestra faz concerto com a ‘Sinfonia nº 9′, de Villa-Lobos, e ‘O Pássaro de Fogo’ – Suíte Versão 1919, de Igor Stravinsky. Isaac Karabtchevsky rege. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (26), 19h30. R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.