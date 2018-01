Confira o roteiro de música

LEIA MAIS| Roberto Carlos inicia temporada em SP

Sexta (24)

As Bahias e A Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo apresenta as músicas do álbum ‘Mulher’. A temática feminina dá a tônica de músicas como ‘Lavadeira Água’, ‘Josefa Maria’ e ‘Comida Forte’. O cantor Jaloo faz participação especial.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (24), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Juan Duran

Nascido na Argentina, o cantor, ator e ilusionista apresenta o espetáculo ‘A Magia dos Tangos e Boleros’.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sexta (24), 22h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kevin Johansen

Argentino radicado nos Estados Unidos, o artista mescla pop com a sonoridade latina. Ao lado da banda The Nada, ele lança o álbum ‘Mis Americas’.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (24) e sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rashid

‘A Coragem da Luz’ é o primeiro disco oficial do rapper, que incorpora elementos de outros estilos em seu trabalho. Além de músicas do álbum, ele interpreta os sucessos ‘Gratidão’, ‘Virando a Mesa’ e ‘Patrão’.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (24), 21h30. R$ 9/

R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci e Tulipa Ruiz

Os amigos estão entre os principais artistas da geração contemporânea da MPB. Eles se encontram no show ‘Dia a Dia, Lado a Lado’. A música que dá nome ao projeto é parceria de ambos.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (24) e sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho da Viola

Ele apresenta show com seus clássicos. Ao lado de um quinteto e da filha, a cantora Beatriz Faria, ele relembra ‘Coração Leviano’, ‘Pecado Capital’, entre outras canções.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Hoje (24) e sáb. (25), 21h30; dom. (26), 21h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tom Zé

Prestes a fazer 80 anos, o tropicalista apresenta o show ‘Eu Cantando Para os Meus’, relembrando canções marcantes de sua trajetória. ‘Augusta, Angélica e Consolação’ e ‘Menina Amanhã de Manhã (O Sonho Voltou) ganham novas versões.

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, Penha, 2295-0401. Hoje (24), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sáb. (25)

André Abujamra

O artista encerra a temporada de ‘O Homem Bruxa’, show baseado em seu quarto disco solo, e grava DVD. O CD é uma homenagem a seu pai, Antônio Abujamra, morto em abril de 2015. Efeitos visuais, projeções e som no sistema 5.1 são algumas das particularidades do show.

Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. (25), 19h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bixo da Seda

Criada nos anos 1960, o grupo de rock do Rio Grande do Sul foi reativado em 2011. Eles apresentam as músicas de seu único álbum ‘Estação Elétrica’ (1976).

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (25), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dulce Quental

Ela surgiu nos anos 1980 com o grupo Sempre Livre, e depois seguiu carreira solo com os sucessos ‘Caleidoscópio’ e ‘Natureza Humana’. Agora, ela lança o álbum ‘Música e Maresia’, com músicas escritas ao lado de Frejat, George Israel, entre outros compositores.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (25), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Kevin Johansen

Marcelo Jeneci e Tulipa Ruiz

Milionário & Marciano

Projeto que reúne os respectivos companheiros de José Rico e João Mineiro, ‘Lendas’ é composto por modas de viola e causos. Eles lançam o DVD que registra essa nova parceria. ‘Ainda Ontem Chorei de Saudade’, ‘Viola Está Chorando’ e ‘Decida’ estão no repertório.

Citibank Hall (3.820 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (25), 22h30. R$ 80/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho da Viola

Ricardo Bologna e Carlos Issa

O percussionista e o multiartista se juntam para show do projeto Encontros Instrumentais.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (25), 21h; dom. (26), 19h.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ricardo Herz Trio

O violinista mescla vários elementos sonoros no trabalho com Michi Ruzitschka (violão) e Pedro Ito (bateria). O trio apresenta canções já gravadas por eles e outras que estarão no próximo álbum, que começa a ser gravado em julho.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (25), 23h30 (abertura, 22h). R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Central Scrutinizer Band

Especializada no repertório de Frank Zappa, a banda homenageia os 50 anos de carreira do artista. Mano Bap (voz e guitarra), Cadu Bap (voz e sax alto), Hugo Hori (voz, sax tenor e soprano e flauta), Claudio Tcherney (voz e bateria), Eron Guarnieri (voz e teclado), Beto Montag (voz e percussão) e Caio Goes (baixo) fazem arranjos semelhantes aos originais.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (25), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (26)

Kevin Johansen

Marcelo Jeneci e Tulipa Ruiz

Napalm Death

Ícone do metal extremo, o grupo inglês está na ativa há exatos 35 anos. Com o vocalista Mark Greenway à frente, a banda vem ao Brasil com a turnê do álbum mais recente, ‘Apex Predator – Easy Meat’ (2015). Os sucessos ‘You Suffer’ e ‘When All Is Said and Done’ estão no repertório.

As bandas Test e Genocídio abrem a noite.

Clash Club (800 lug.). R. Barra Funda, 969, Barra Funda, 3661-1500. Dom. (26), 18h (abertura). R$ 100/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho da Viola

Ricardo Bologna e Carlos Issa

Wander Wildner

Ex-integrante da banda punk Os Replicantes, o músico está há 20 anos em carreira solo. El Brujo Garcia, Jimi Joe e Flu participam da apresentação.

Casa do Mancha (80 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (26), 16h (abertura). R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

2ª (27)

Mônica Salmaso

A cantora faz show dedicado ao repertório de Vinicius de Moraes. Com Nelson Ayres (piano) e Teco Cardoso (sopros), ela interpreta parcerias do Poetinha com Tom Jobim, Chico Buarque e outros.

Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, Metrô Sé, 3111-7000. 2ª (27), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (28)

Fernanda Abreu

A cantora, que acaba de lançar o álbum ‘Amor Geral’, ficou célebre por sua fusão de funk e pop. No show ‘Eletroacústico’, ela relembra sucessos como ‘Garota Sangue Bom’, ‘Rio 40 Graus’ e ‘Um Amor, Um Lugar’ .

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (28), 21h. R$ 70/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Leo Gandelman Trio

Ao lado de Eduardo Farias (teclados) e Antônio Neves (bateria), o saxofonista apresenta o repertório do CD ‘Velhas Ideias Novas: O Sax da Gafieira ao Sambajazz’. Para o repertório, foram escolhidos dez clássicos do samba lançados entre 1928 e 1973.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (28), 21h30

(abertura, 19h). R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

Zé Ramalho

Com mais de 40 anos de carreira, o cantor e compositor apresenta seus clássicos. ‘Avôhai’, ‘Chão de Giz’ e ‘Admirável Gado Novo’ estão entre eles. Teatro Bradesco (1.439 lug).

Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (28) e 4ª (29), 21h. R$ 40/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (29)

Zé Ramalho

5ª (30)

Casuarina

O grupo carioca representa a nova geração do samba. No show de lançamento do álbum ‘7’, eles apresentam as 13 composições autorais que integram o repertório. Entre elas estão ‘Casa Minha’, ‘Firme e Forte’ e ‘Rasteira’.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (30), 21h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta

A big band fez fama com um repertório que vai do samba-rock ao funk, passando até por referências de música jamaicana. Eles destacam as músicas de seu quarto álbum, ‘A Nave Mãe Segue Viagem’ (2015). Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (30), 22h30

(abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Especial

XXXbórnia

Nesta edição da festa, há shows das bandas Frito Sampler, Gram, Monza e Mel Azul. Didi Effe, Lydia Janis Caldana, Fetusborg, Mario The Golden Goat e Captain Wander discotecam.

Trackers. R. Dom José de Barros, 337, 3337-5750. Hoje (24), 22h30. R$ 30 (grátis para os 100 primeiros). Cc.: não aceita. Cd.: não aceita (cartões só para consumação no bar).

Música Clássica

Jazz Sinfônica

Em concerto que integra o evento Experimenta Portugal, a orquestra recebe a cantora portuguesa Maria João e e os guitarristas de fado de Coimbra Ricardo Dias e Luis Ferreirinho. João Maurício Galindo é o regente.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (24) e sáb. (25), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra de Câmara da Unesp e Coro Juvenil da Osesp

Sob regência de Lutero Rodrigues e Paulo Celso Moura, o concerto da série Matinais é composto por obras de Milton Nascimento, Mozart, Tom Jobim e músicas indígenas.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (26), 11h.

Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Orquestra Experimental de Repertório

Com regência de Carlos Moreno e participação da pianista russa Daria Kiseleva, é composto por obras de Paul Dukas, Pérez Prado e Serguei Rachmaninov.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (26), 11h. R$ 5. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica Municipal

O pianista Gustavo Miranda-Bernardes, a soprano Malin Hartelius e o barítono Paulo Szot participam do concerto, que tem regência de John Neschling. No programa, obras de Brahms, Saint-Saens e Alexander Von Zemlinsky.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (25), 20h; dom. (26), 17h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica da USP

O maestro e clarinetista Michael Collins rege a orquestra. Obras de Carl Nielsen, Edvard Grieg e Jean Sibelius estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (25), 21h. R$ 20/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop e Gomyo

Marin Alsop rege a orquestra, em concerto com a participação da violinista Karen Gomyo e de coros da Osesp. Obras compostas por Leonard Bernstein, Tchaikovski e Villa-Lobos estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (24), 21h; sáb. (25), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop, Gomyo e Poltéra

O violoncelista Christian Poltéra se junta à regente Marin Alsop e a violinista Karen Gomyo. Obras de Brahms e Dimitri Shostakovich estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (30), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (30), 10h. R$ 10.

Tardes de Ópera

Nesta edição da série, a atração é ‘La Sonnambula’, de Vincenzo Bellini. O libreto é de Felice Romani. No elenco, estão a soprano Flávia Albano, o tenor Anibal Mancini e o baixo Gustavo Lassen, além do pianista Flavio Lago. A direção cênica é de André Di Peroli.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (26), 17h. Grátis.