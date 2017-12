Confira o roteiro de música

Sexta (22)

Foto: Pablo de Sousa/Div.

Andreia Dias

Comemorando 13 anos de carreira, ela lança a coletânea ‘Poderosos Aliados’. O álbum, disponível apenas em formato digital, tem músicas que a cantora gravou em discos de outros artistas e projetos especiais.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (22), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

‘Claras e Crocodilos’ é o nome do show em que o artista, artífice da Vanguarda Paulista, relê seu clássico álbum ‘Clara Crocodilo’ (1980). Ana Karina Sebastião (baixo e vocais), Joana Queiroz (sopros e voz), Maria Beraldo Bastos (clarinete e voz) e Mariá Portugal (bateria e vocais) estão na banda.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Hoje (22), 22h30. R$ 62. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bibi Ferreira

A atriz e cantora, que celebra 75 anos de carreira, apresenta o espetáculo ‘Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra’, acompanhada por orquestra. ‘All The Way’ está no repertório.

Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2233, Piso E1, 3069-2286. Hoje (22) e sáb. (23), 22h. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Circo Motel

Misturando estilos como funk e samba, o grupo lança ‘Auê’, seu segundo álbum. Com produção

de Cris Scabello, do Bixiga 70, o CD tem músicas como ‘James Brown’ e ‘Terna Bahia’. Saulo Duarte participa da apresentação.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (22), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Exaltasamba

Com nova formação, o grupo continua a celebrar seus 30 anos de existência. ‘Desliga e Vem’, ‘Eu me Apaixonei pela Pessoa Errada’ e ‘Telegrama’ estão no repertório do show.

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Hoje (22), 23h. R$ 30/R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Lenine

‘Carbono’ (2015) é o mais recente álbum do cantor e compositor. Além de interpretar suas 11 faixas, ele abre espaço para músicas de discos anteriores.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (22) e sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Teixeira e Chico Teixeira

No show ‘Pai e Filho’, os dois apresentam novas roupagens para clássicos caipiras. Entre eles estão ‘Tocando em Frente’ (parceria de Renato com Almir Sater) e a tradicional ‘Cuitelinho’.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Hoje (22), sáb. (23) e dom. (24), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir de 9h do dia do respectivo show).

The Gazette

Com visual dark, a banda japonesa de rock chega ao Brasil com a turnê do álbum ‘Dogma’ (2015).

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (22), 20h30. R$ 300/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanguart

‘Muito Mais que o Amor’ (2013) é o terceiro e mais ensolarado CD da banda que tem Hélio Flanders à frente. A turnê do álbum gerou um DVD, gravado no ano passado.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (22), 21h; sáb. (23), 20h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vanusa

Afastada dos estúdios há 21 anos, ela lança o álbum ‘Vanusa Santos Flores’, com produção de Zeca Baleiro. Interpreta músicas de Angela Ro Ro, Vander Lee e Zé Ramalho. Há também ‘Tudo Aurora’, parceria da cantora com Baleiro.

Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Hoje (22), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Ventre

O trio é destaque da cena independente carioca. O grupo apresenta as músicas de seu álbum de estreia. ‘Peso do Corpo’ e ‘Um Aperto e um Beijo’ são algumas das faixas do CD.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776. Hoje (22), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Sáb. (23)

Beto Lee e Pedro Baby

Um é filho de Rita Lee com Roberto de Carvalho. O outro é herdeiro de Pepeu Gomes e Baby do Brasil. Neste encontro, eles homenageiam suas referências musicais. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. (23), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Bibi Ferreira

César Lacerda

Nome de destaque da MPB contemporânea, o artista apresenta em formato acústico músicas de seus dois álbuns, ‘Porquê da Voz’ (2013) e ‘Paralelos & Infinitos’ (2015). Romulo Fróes participa da apresentação.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sáb. (23), 22h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cida Moreira

‘Soledade’ (2015) é um álbum em que a cantora e pianista passeia por diversas sonoridades. ‘Outra Cena’ (Taiguara) e ‘Um Gosto de Sol’ (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) foram incluídas no CD.

Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. 2621-2719. Sáb. (23), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Dani Black

Em seu segundo álbum, ‘Dilúvio’ (2015), o cantor aprofunda seu lado pop. ‘Fora de Mim’ e ‘Maior’, gravada no álbum com participação de Milton Nascimento, estão entre os destaques do repertório.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (23), 20h. Grátis.

Fafá de Belém

A cantora apresenta show baseado no álbum ‘Do Tamanho Certo Para o Meu Sorriso’ (2015). O cd foi concebido para comemorar seus 40 anos de carreira, iniciada com a gravação de ‘Filho da Bahia’. ‘Volta’ e ‘Asfalto Amarelo’ são destaques do repertório.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (23), 21h. dom. (24), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lenine

Pascuala Ilabaca

Ao lado de sua banda, Fauna, a cantora chilena mostra suas múltiplas facetas, que vão do folclore ao jazz.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (23), 21h30. R$ 9/

R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pipo Pegoraro

‘Mergulhar Mergulhei’ (2014) é o nome do terceiro álbum do músico. Influências de música africana estão presentes em faixas como ‘Indecifrável’ e ‘Ayie’.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (23), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Teixeira e Chico Teixeira

Vanguart

Wander Wildner

Ex-integrante da banda punk Os Replicantes, o músico está há 20 anos em carreira solo. Ao lado da banda Os Comancheros, ele lança o álbum ‘Wanclub: Música para Dançar – Volume 59’, em que revisita 20 músicas marcantes da sua trajetória.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (23), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (24)

Bárbara Eugênia

Depois de regravar ‘Porque Brigamos’ no álbum ‘É o que Temos’ (2013), a cantora dedica um show em homenagem a Diana, intérprete original da música.

Sesc Interlagos. Pça. Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (24), 16h. Grátis.

Bruna Caram

Ela já gravou três discos e, no ano passado, lançou o livro ‘Pequena Poesia Passional’. No show ‘Música e Poesia’, a cantora mostra suas duas facetas artísticas. ‘Flor do Medo’, de Djavan, é uma das músicas que interpreta.

Shopping Eldorado. 2º Piso. Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. Dom. (24), 12h. Grátis.

Fafá de Belém

Lenine

Renato Teixeira e Chico Teixeira

Rosa Passos

Por sua voz e seu estilo, ela é considerada pela crítica um “João Gilberto de saias”. Ao lado de seis instrumentistas, faz show para celebrar seus 35 anos de carreira, interpretando clássicos da MPB.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (24), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (25)

Fátima Guedes

Compositora gravada por Elis Regina e Maria Bethânia, ela lança o CD ‘Transparente’. Há canções inéditas e releituras para sucessos como ‘Flor de Ir Embora’, ‘Cheiro de Mato’ e ‘Condenados’.

Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, 3111-7000. 2ª (25), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (26)

Branco Mello

Cantor e compositor dos Titãs, o músico apresenta show acústico interpretando sucessos como ‘Flores’, ‘Tô Cansado’ e ‘Sonífera Ilha’. O artista conta histórias sobre as composições.

Teatro Folha (300 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, terraço, Higienópolis, 3823-2323. 3ª (19), 21h. R$ 40/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

City and Colour

O projeto de folk do canadense Dallas Green retorna à cidade um ano após sua primeira passagem pelo País. O álbum ‘If I Should Go Before You’ (2015) é o mote da apresentação.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 3ª (26) e 4ª (27), 22h (abertura, 20h). R$ 160. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Carne Doce

Atração do projeto Prata da Casa, o grupo de Goiânia segue a cartilha da nova MPB. O quinteto apresenta as músicas de seu primeiro álbum, lançado em 2014.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (26), 21h. Grátis. (retirar ingresso 1h antes).

Cláudia Ohana e Simone Gutierrez

‘Elas cantam Ella’ é show que une as cantoras e atrizes. Homenageando Ella Fitzgerald, elas interpretam canções que ficaram conhecidas na voz da diva jazzística, compostas por nomes como Ira Gershwin e Cole Porter.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (26), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Luiza Possi

Com produção de Rodrigo Gorky e Arthur Gomes, ‘LP’ é o novo álbum da cantora. Além de composições próprias, há novas versões para ‘Insight’, de Jaloo, e ‘Como Eu Quero’, sucesso do Kid Abelha.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (26), 21h30. R$ 40/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zizi Possi

Com direção de José Possi Neto, ‘Na Sala com Zizi’ é espetáculo em

que a cantora relembra músicas presentes em sua infância e adolescência. Entre elas está ‘I Started

a Joke’, dos Bee Gees. A apresentação será gravada para lançamento em DVD.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (26), 21h. R$ 80/ R$ 120. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (27)

City and Colour

5ª (28)

Dionne Warwick

Vencedora de cinco prêmios Grammy, a cantora apresenta os grandes sucessos de sua carreira, iniciada nos anos 1960 pelas mãos do compositor Burt Bacharach. Isabella Taviani participa da apresentação.

Citibank Hall (3.000 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 5ª (28), 22h. R$ 120/R$ 400 . Cc.: todos. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta

A big band vai do samba-rock ao funk, passando por referências de música jamaicana. Eles destacam as músicas de seu quarto álbum, ‘A Nave Mãe Segue Viagem’.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (26), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Pereirinha e Pereirão

Pai e filho, Maurício Pereira (do duo Os Mulheres Negras) e Tim Bernardes (do grupo O Terno) emulam uma dupla sertaneja de raiz. Eles apresentam versões para clássicos da música caipira, sem deixar de lado o folk e o rock.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776. 5ª (28), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Teresa Cristina

Ao lado do violonista Carlinhos Sete Cordas, a cantora apresenta o show ‘Teresa Canta Cartola: Um Poeta de Mangueira’, que deu origem a CD e DVD.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (28), 21h. R$ 120/ R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Unknown Mortal Orchestra

O grupo liderado por Ruban Nielson (guitarra e vocal) faz uma mistura azeitada de pop e rock. Na primeira edição do ano do festival de bolso Popload Gig, o quarteto destaca as músicas de ‘Multi-Love’ (2015), terceiro álbum da carreira.

Beco 203 (600 lug.). R. Augusta, 609, 2339-0358. 5ª (28), 22h (abertura, 20h). R$ 180.

Cc.: M e V. Cd.: todos.

Especial

O Ovo e o Voo

O show integra a programação do projeto ‘O Ovo e o Voo’, título de um palíndromo de Marina Wisnik, que se apresenta ao lado de José Miguel Wisnik e Guilherme Wisnik. O trio apresenta canções autorais.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (22) e sáb. (23), 21h; dom. (24), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Academia de Ópera

Nesta edição da série do Theatro São Pedro, alunos da academia interpretam trechos de óperas escritas por Gaetano Donizetti. Caetano Pimentel assina a direção cênica.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529.

Sáb. (23), 17h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica

A série Jazz +, da Jazz Sinfônica, abre temporada tendo o choro como tema. Cyro Pereira, Pixinguinha e Zequinha de Abreu são compositores lembrados no programa do concerto. Fábio Prado rege a orquestra.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (22) e sáb. (23), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Experimental de Repertório

Sob regência de Carlos Moreno, a orquestra apresenta a “Suíte Brasiliana”, de Camargo Guarnieri, e a “Sinfonia n.5, op. 47, em Ré Menor”, de Dimitri Shostakovich.

Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. Dom. (24), 11h. Grátis.

Orquestra Jovem Tom Jobim

Em concerto da série Matinais, a orquestra interpreta músicas de ‘Clube da Esquina’ (1972), álbum lançado por Milton Nascimento e Lô Borges. A cantora Leila Pinheiro e o saxofonista Cássio Ferreira são os solistas. Tiago Costa rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (24), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Orthesp

A Orquestra do Teatro São Pedro celebra os 180 anos de nascimento e 120 de morte de Carlos Gomes. Solistas vencedores do Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas participam. Luiz Fernando Malheiro rege.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529.

Dom. (24), 17h. Grátis.

Osesp: Alsop e Lewis

Obras de Mozart e Prokofiev fazem parte do concerto, que tem participação do pianista inglês Paul Lewis. Marin Alsop rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (22), 21h;

sáb. (23), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop e Montero

Tendo a pianista Gabriela Montero como solista, a orquestra apresenta obras de Edvard Grieg, Marlos Nobre, Rachmaninov e Heitor Villa-Lobos. Marin Alsop rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (28), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (28), 10h. R$ 10.