Confira o roteiro de música da semana

LEIA MAIS| Alcione, Chico Buarque e Mart’nália homenageiam Maria Bethânia

Sexta (22)

Aláfia

Incorporando elementos africanos, e programações eletrônicas em seu som, o grupo apresenta as músicas de seu segundo álbum, ‘Corpura’.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (22), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Caju e Castanha

Em show com participação de Genival Lacerda, a dupla de embolada lança o álbum ‘Citadel’.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (22) e sáb. (23), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Daniel Boaventura & Trio

O cantor e ator apresenta as músicas registradas em seus dois DVDs. Além de interpretas clássicos da música americana, ele faz uma homenagem a Roberto Carlos.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sexta (22) e sáb. (23), 21h. R$ 140/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Divina Increnca

O grupo instrumental criado nos anos 1980 participa do projeto ‘Lira Paulistana: 30 anos. E Depois?’.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sexta (22), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Janaina Fellini

Com arranjos de Letieres Leite, ‘Casa Aberta’ (2015) é o segundo álbum da cantora. Ela apresenta o repertório do CD na apresentação, da qual Leite participa.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (22), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Teixeira

Um dos artífices da música caipira faz show com ‘Romaria’, ‘Tocando em Frente’, ‘Frete’, entre outros êxitos da carreira.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (22) e sáb. (23), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roupa Nova

O grupo faz show com seus sucessos. ‘Coração Pirata’ e ‘Whisky a Go Go’ estão entre eles.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (22), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 160/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Siba

‘De Baile Solto’ (2015) é o álbum mais recente do pernambucano. ‘Marcha Macia’ e ‘Quem e Ninguém’ são músicas que equilibram discurso político e crítica social.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sexta (22), 20h; sáb. (23), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tiago Iorc

‘Troco Likes’ (2015) é o quarto álbum do artista. ‘Amei Te Ver’ e ‘Mil Razões’ estão no repertório.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (22) e sáb. (23), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanessa da Mata

Além de interpretar composições próprias, a cantora interpreta no show ‘Delicadeza’ músicas de artistas que a influenciaram.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sexta (22) e sáb. (23), 21h30. R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (23)

Caju e Castanha

Daniel Boaventura & Trio

Edgard Scandurra e Silvia Tape

O guitarrista do Ira! e a cantora se uniram para gravar o disco ‘Est’, com melodias guiadas pela simplicidade.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (23), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Holger

O grupo paulistano continua a busca pelo equilíbrio entre o indie rock, o axé e ritmos caribenhos em seu terceiro disco, de 2014.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (23), 21h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Luiza Possi

Prestes a lançar o álbum ‘LP’, a cantora apresenta show com músicas que combinam com o clima do verão.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.) R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena, 3459-5321. Sáb. (23), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50 (1º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci e Tulipa Ruiz

Os amigos se encontram no show ‘Dia a Dia, Lado a Lado’. A música que dá nome ao projeto é parceria de ambos. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (23), 21h; dom. (24) e 2ª (25), 19h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Teixeira

Siba

Tiago Iorc

Vanessa da Mata

Vanguart

‘Vanguart Plays Dylan’ é show em que a banda interpreta músicas lançadas por Bob Dylan entre 1962 e 1976.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (23), 21h; dom. (24) e 2ª (25), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (24)

Boca Livre

O grupo apresenta o repertório do álbum ‘Amizade’ (2013), com músicas de Milton Nascimento, Edu Lobo, entre outros autores.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Dom. (24)

e 2ª (25), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Foto: Gal Oppido/Div.

Filipe Catto

O cantor volta a apresentar seu segundo álbum de estúdio, ‘Tomada’.

Sesc Pinheiros. (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (24) e 2ª (25), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci e Tulipa Ruiz

Mestrinho

Seguidor de Dominguinhos, o sanfoneiro faz show com músicas do CD ‘Opinião’ (2014). As cantoras Mariana Aydar e Fabiana Cozza fazem participação especial.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (24), 18h30. Grátis.

Hamilton de Holanda

Ao lado de Guto Wirtti (baixo acústico) e Marcelo Caldi (percussão), o renomado bandolinista mostra seu virtuosismo em um passeio por diversos estilos musicais. Choro, samba e jazz estão entre eles.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (24) e 2ª (25), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vanguart

2ª (25)

Boca Livre

Bocato

O trombonista participa do projeto ‘Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois?”.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 2ª (25), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Filipe Catto

Hamilton de Holanda

Magic!

A banda de reggae canadense apresenta o repertório do CD, ‘Don’t Kill The Magic’ (2014).

Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 2ª (25), 20h30. R$ 140/R$ 350. Cc. e Cd.: todos.

Marcelo Jeneci e Tulipa Ruiz

Vanguart

4ª (27)

Donavon Frankenreiter. Foto:Div.

Donavon Frankenreiter

Ele volta ao Brasil com a turnê do álbum ‘The Heart’ (2015). Com gravações transmitidas pela internet, é seu trabalho mais intimista e reflexivo, concebido por ele e Grant-Lee Phillips.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 4ª (27), 22h30 (abertura, 20h). R$ 120/R$ 140. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (28)

Funk Como Le Gusta

A big band destaca as músicas de seu quarto álbum, ‘A Nave Mãe Segue Viagem’ (2015).

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (28), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Zizi Possi

‘Na Sala com Zizi’ é espetáculo em que a cantora relembra músicas presentes em sua infância e adolescência.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (28), 21h. R$ 120/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

CarnaUol

Ivete Sangalo é a atração principal do evento, que conta com apresentações da Banda Eva, Fica Comigo e Carrossel de Emoções. Dudu Linhares, Dré Guazelli, Lorenzo Caliento e Manza discotecam.

Urban Stage (10.000 lug.). R. Voluntários da Pátria, 498, Santana. Sáb. (23), 16h (abertura). R$ 70/R$ 180. Vendas pelo site www.ingresse.com.

A Dama e o Maestro

A série de shows une cantoras e pianistas. Hoje (22), há o encontro de Célia com Nelson Ayres. No sábado (23), é a vez de Alaíde Costa e João Carlos Assis Brasil. Claudette Soares e Leandro Braga fecham a série no domingo.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Hoje (22), sáb. (23) e dom. (24), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir de 9h do dia do respectivo show).

Festa do Chopp

A escola de samba Vai-Vai promove o evento, com shows de Seu Jorge, Racionais MCs e Fundo de Quintal, além da bateria Pegada de Macaco.

Pavilhão de Exposições do Anhembi (10.000 lug.) Sáb. (23), 22h. R$ 60/R$ 90.

Vendas pelo site www.clubedoingresso.com e na quadra da Vai-Vai (R. São Vicente, 276, Bela Vista). Cc.: todos. Cd.: todos.

A Gente Faz a Festa

Péricles, Thiaguinho e Chrigor, ex-membros do grupo Exaltasamba, comandam o projeto.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (26), 23h (abertura da casa, 21h). R$ 50/R$ 70.

MecaPresents

A dupla suíça de indie pop Boy e a banda nacional Inky se apresentam no festival. Há discotecagem da dupla de música eletrônica australiana Bag Raiders e DJs Milos Kaiser e Trepanado, da festa Selvagem.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (28), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Quaternaglia

‘Violões das Revoluções’ é concerto em que o grupo interpreta temas do período modernista.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (23), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).