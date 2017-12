Encontro de Ana Carolina e Seu Jorge está entre os shows da semana

A seguir, os shows de 6ª (2/9) a 5ª (8/9)

6ª (2)

Antonio Nóbrega

Integrando o projeto ‘Do Semba ao Samba’, o show ‘Semba’ mostra o multiartista abordando o samba e suas raízes. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (2) e sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fábrica de Animais

Prestes a completar dez anos de carreira, o quinteto mistura rock, blues e soul. Eles lançam o segundo álbum, que leva o nome da banda, com distribuição do selo Baratos Afins. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (2), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Filarmônica de Pasárgada

Funk, forró e rock estão presentes em ‘Algorritmos’, terceiro CD da Filarmônica de Pasárgada, cujas letras retratam a relação entre o homem e a máquina. Lineker e Zé Miguel Wisnik participam do show de lançamento. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (2), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta

A big band fez fama com um repertório que vai do samba-rock ao funk, passando até por referências de música jamaicana. Eles destacam as músicas de seu quarto álbum, ‘A Nave Mãe Segue Viagem’ (2015) e homenageiam mestres da black music nacional. A cantora Daúde participa do show. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (2) e sáb. (3), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiz Melodia

Por recomendação médica, os shows do artista no Sesc Bom Retiro foram cancelados.

Marina De La Riva

A cantora é especialista em misturar ritmos brasileiros e latinos – em especial os de Cuba, terra onde nasceu seu pai. Ela relê clássicos como ‘É de Manhã’, de Caetano Veloso. Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 6ª (2) e sáb. (3), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Qowasi

Mesclando elementos indies e da música latina, o artista chileno lança seu segundo álbum, ‘Folk Urbano’. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (2), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tetê Espíndola

Gravado em 1982, o álbum ‘Pássaros na Garganta’ é um clássico da carreira da cantora, repleto de sons da natureza, e foi relançado em 2013. Em show com participação de Arrigo Barnabé e Félix Wagner, ela destaca as músicas do disco. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (2), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Victor & Leo

A dupla apresenta o show ‘Irmãos’, que gerou CD e DVD. ‘Borboletas’ está no repertório. Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (2), 22h30. R$ 180/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (3)

Ana Carolina e Seu Jorge

Em 2005, os dois lançaram um álbum conjunto que vendeu mais de 300 mil exemplares. Agora, eles retomam a parceria ao lado dos produtores e DJs Mikael Mutti e CIA, mesclando hits, inéditas e releituras de canções de outros artistas. Espaço das Américas (6.574 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (3), 22h30. R$ 200/R$ 520. Cc.: todos. Cd.: todos.

Antonio Nóbrega

Eumir Deodato

Radicado nos Estados Unidos desde os anos 1960, o músico brasileiro já assinou arranjos para Björk e Frank Sinatra. Ele apresenta na íntegra o repertório do álbum ‘Prelude’ (1973), acompanhado por quatro instrumentistas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fortuna

‘Novos Mares’, novo álbum da cantora, tem temas cantados em árabe, hebraico e francês, tendo como ponto de partida a história de Branca Dias, que, perseguida pela Inquisição, fugiu para Pernambuco. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta

Jamés Ventura

Com 11 anos de carreira, o rapper mistura beats à sonoridade do reggae em seu novo álbum, intitulado ‘JahBless Ventura’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (3), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Juliana Amaral

Em ‘Açoite’, a cantora transita entre o urbano e a sonoridade rural. Ela interpreta músicas de Ataulfo Alves, Tom Jobim, Tião Carreiro, entre outros. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (3), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Ele já trabalhou com Marisa Monte e Gilberto Gil. Enquanto prepara a gravação de seu sétimo CD, o músico interpreta o repertório do elogiado ‘Sobre Noites e Dias’ (2014) em formato voz e violão. Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (3), 22h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marina De La Riva

Paula Lima

Produzida por Kassin, a música ‘Mil Estrelas’ é o novo single da cantora. Ela também interpreta os sucessos ‘Quero Ver Você no Baile’ e ‘Meu Guarda Chuva’. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Scorpions

Na turnê que celebra os 50 anos de carreira do quinteto, eles destacam sucessos como ‘Wind of Change’ e músicas do álbum ‘Return to Forever’ (2015). Citibank Hall (7.064 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (3), 22h; dom. (4), 20h. R$ 180/R$ 750 (esgotado no dia 3/9). Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (4)

Os Amanticidas

Com influência da Vanguarda Paulista, o quarteto lança seu primeiro álbum, homônimo. Uma de suas dez faixas, ‘Pisadeira’, foi gravada com a participação

de Tom Zé. Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Dom. (4), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Antonio Nóbrega

Baleia

Conquistando espaço na cena independente, a banda carioca lança a versão em livro do álbum ‘Atlas’, com 32 páginas ilustradas por Lisa Akerman. O sucessor de ‘Quebra Azul’ (2013) investe em uma estética progressiva. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (4), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Eumir Deodato

Fortuna

Overload Music Fest

O evento de música alternativa tem shows das bandas Katatonia (Suécia), Alcest (França), Labirinto (Brasil) e Vincent Cavanagh. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Dom. (4), 16h30.

R$ 190/R$ 380. Vendas pelo site www.clubedoingresso.com

Paula Lima

Scorpions

2ª (5)

Gilson Peranzzetta e Wagner Tiso

Em encontro inédito, dois dos principais pianistas do Brasil apresentam obras compostas por ambos, além de interpretar clássicos da MPB. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (5), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (6)

Aíla

Produzido por Lucas Santtana, ‘Em Cada Verso Um Contra-ataque’ é disco em que a cantora paraense assume posições políticas e sexuais. ‘Lesbigay’, feita em parceria com Dona Onete, e ‘Melanina’, de Chico César, estão no repertório. Teatro Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3104-0678. 3ª (6), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Daniel Salve

Ele já participou dos musicais ‘Rent’ e ‘Casas de Cazuza’. Influênciado pela música pop, ele lança o álbum ‘Grande Amor’, cujo show é uma experiência performática. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (6), 21h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Funkadaria

O quarteto interpreta clássicos da black music, dando nova roupagem a hits de Bruno Mars, James Brown, Kool & The Gang e Tim Maia. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (6), 21h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Tiago Abravanel

Conhecido por sua interpretação de Tim Maia em musical, o artista é o nome principal da Festa Nova Soul Brasil, que tem como convidados especiais Cláudio Zoli, Tony Tornado, Sandra de Sá e Simoninha. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 3ª (6), 22h. R$ 40/R$ 110.Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (8)

Anastácia

Compositora de ‘Eu Só Quero um Xodó’, ‘De Amor Eu Morrerei’ e ‘Tenho Sede’, ambas em parceria com Dominguinhos, ela completa 60 anos de carreira interpretando sucessos do forró. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V.

Cd.: todos.

Gisele De Santi

A cantora lança seu segundo álbum, ‘Casa’. Além de canções próprias, ela relê composições de Djavan (‘Nobreza’), Caetano Veloso (‘Sete Mil Vezes’) e Chico Buarque (‘Você, Você’). Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (8), 15h. R$ 6/R$ 20 (grátis para maiores de 60 anos). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ian Ramil

Com sonoridade indie, ‘Derivacivilização’ é o segundo disco do artista, gravado com participações de Filipe Catto e Alexandre Kumpinski, da banda Apanhador Só.

No trabalho, ele apresenta letras incisivas, como ‘Artigo 5º’ e ‘Coquetel Molotov’. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (8), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Especial

Clube do Choro

Comemorando um ano de atividades, o clube retoma sua programação de shows. O Trio Corrente se apresenta hoje (2), seguido pelo Quarteto Pizindim, no sábado (2),

e por Choro Marginal, no domingo (4). Teatro Arthur Azevedo (433 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Hoje (2) e sáb. (3), 21h; dom. (4), 19h. Grátis (retirar ingresso a partir das 14h do dia da apresentação).

Projeto Samba(s)

Artistas de diversas ramificações do samba estão escalados. Hoje (2), a cantora Carmen Queiroz convida o compositor Edinho Silva e o violinista João Macacão para interpretar clássicos do estilo. Bia Goes relembra sambas canções com participação especial de Sérgio Britto, integrante dos Titãs, no domingo (4). Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Hoje (2), 21h; dom. (4), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Coral Jovem do Estado

Tiago Pinheiro rege o coral, que interpreta obras de Brahms, Schubert, Chico Buarque, entre outros autores. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16,

Luz, 3367-9500. Dom. (4), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Festival Beethoven

No último concerto da série, a Orquestra Sinfônica Municipal (OSM) apresenta a nona sinfonia de Beethoven, com a participação do Coro Lírico Municipal e do Coral Paulistano. O maestro John Neschling está à frente da orquestra. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (4), 17h. R$ 25/R$ 90 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

OCAM

A Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes recebe o violinista italiano Emmanuele Baldini. Obras de Beethoven e Samuel Barber estão no programa. Gil Jardim rege a orquestra. Masp. Auditório (400 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3251-5644. Dom. (4), 11h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jovem Tom Jobim

Em dois concertos, a orquestra apresenta programas distintos. No sábado (3), sob regência de Nelson Ayres, há repertório de choros, com participação do clarinetista Alexandre Ribeiro. No domingo (4), a orquestra relê as músicas do álbum ‘Clube da Esquina’ (1972), de Milton Nascimento e Lô Borges, com regência de Tiago Costa. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

O violonista Fábio Zanon rege a orquestra, que interpreta obras de Michael Haydn, Radamés Gnattali e Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sala São Paulo (1.484 lug.).

Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (4), 16h. R$ 20/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto Violazzo

Formado pelos violistas Isabel Rebello, Keder Candido, Bruno de Luna e Rafael Martinez, o grupo apresenta obras clássicas de vários períodos. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (3), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).