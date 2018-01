Dez bons shows para ver durante a semana

2ª (15)

Chico César

Ao lado do moldavo Oleg Fateev (acordeon russo) e Simone Sou (percussão), o músico relembra músicas significativas de seu repertório. Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 2ª (15), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Hamilton de Holanda e Armandinho

De gerações distintas, os bandolinistas se encontram em show especial, mostrando seu virtuosismo em versões instrumentais de clássicos compostos por Ernesto Nazareth, Jimi Hendrix e outros autores. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (15), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (16)

Höröyá

Com um som que mistura afrobeat e jazz, o grupo reúne integrantes brasileiros e de países como Mali e Senegal, tocando instrumentos de percussão tradicionais – entre eles, o djembe. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (16), 23h. R$ 15 (grátis, até 23h59). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Spok convida Antonio Nóbrega

No show ‘Frevendo o Carnaval’, a orquestra de frevo do maestro Spok recebe Nóbrega para apresentar ritmos de Pernambuco ligados ao carnaval. Além do frevo, há maracatu e caboclinho. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 3ª (16), 21h30 (abertura, 20h). R$ 70/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (17)

Castello Branco

Quatro anos após seu disco de estreia, o elogiado ‘Serviço’, o carioca radicado em São Paulo lançou, em 2017, ‘Sintoma’. Ele apresenta as canções do álbum em formato voz e violão. Teatro Viradalata. Sala Nobre. (240 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. 4ª (17), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Clube do Balanço

Prestes a gravar novo EP, a banda de samba-rock faz ensaio aberto para lapidar o novo repertório. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 4ª (17), 20h (abertura, 18h). R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (18)

André Frateschi e Miranda Kassin

O show ‘Bowamy’ une a admiração de Frateschi por David Bowie e de Miranda por Amy Winehouse, com o casal interpretando músicas de ambos. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (18), 22h30 (abertura, 20h). R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eumir Deodato

Reconhecido internacionalmente, o pianista e arranjador ficou conhecido por sua versão de ‘Assim Falou Zarathustra’. Misturando jazz e funk, o músico se apresenta ao lado de um quarteto. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (18), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Irene Atienza

‘Salitre’ é o primeiro disco autoral da cantora espanhola, que faz seu pré-lançamento. Ao lado de músicos como Swami Jr. e Pepe Cisneros, ela canta clássicos do bolero e da MPB. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 5ª (18), 20h. R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

MPB4

Atualmente formado por Aquiles Reis (voz), Dalmo Medeiros (voz e viola), Miltinho (voz, violão e direção musical) e Paulo Malaguti Pauleira (voz, teclado e direção musical), lança o DVD ‘MPB4 – 50 Anos: O Sonho, a Vida, a Roda Viva!’. ‘Roda Viva’, de Chico Buarque, é relembrada. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (18), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.