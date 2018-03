Confira o roteiro de música da semana

LEIA MAIS| China, Davi Moraes e outros artistas celebram o nordeste psicodélico

Sexta (15)

Foto: Sérgio Castro/Divulgação

Filipe Catto

Ele recebe Maria Gadú como convidada especial em show do álbum ‘Tomada’ (2015). Canções de Marina Lima (‘Partiu’), Caetano Veloso (‘Amor Mais que Discreto’) e parcerias do cantor com Pedro Luis e Moska estão no disco.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Hoje (15), 21h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Garage Fuzz

Formada há 25 anos, a banda de hardcore melódico apresenta seus grandes sucessos. ‘Fast Relief’, lançado no ano passado, é o trabalho mais recente da banda.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sexta (15), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Guilherme Arantes

Marcando o lançamento da caixa comemorativa de seus 40 anos de carreira, com 23 CDs, o cantor e compositor interpreta seus grandes sucessos.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (15) e sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Legião Urbana XXX Anos

O guitarrista Dado Villa-Lobos e o baterista Marcelo Bonfá montaram o projeto para celebrar os 30 anos de lançamento do primeiro álbum do grupo. Com André Frateschi nos vocais, o show é dividido em duas partes. Na primeira, o repertório do debute é interpretado na íntegra. Depois, é hora de relembrar clássicos eternizados pela voz de Renato Russo que foram lançados em outros trabalhos. A cantora Lia Paris e a banda Glass and Glue abrem, respectivamente, os shows de hoje (15) e de sábado (16).

Citibank Hall (6.938 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (15) e sáb. (16), 22h30. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Ele já trabalhou com Marisa Monte e Gilberto Gil. Enquanto prepara a gravação de seu sétimo CD, o músico relembra o repertório de seus trabalhos anteriores em formato voz e violão.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (15), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo D2

‘Celebrando 20 anos de carreira, o artista lança o DVD ‘Nada Pode me Parar’. Além de apresentar sucessos de seu período como vocalista da banda Planet Hemp, ele relembra ‘Está Chegando a Hora’, ‘Qual É?’, entre outras músicas de sua fase solo.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (15) e sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

O multi-instrumentista fez sucesso com ‘Feito para Acabar’ (2010), recheado de canções mesclando pop e romantismo. Neste show, ele destaca músicas de seu álbum mais recente, ‘De Graça’ (2013).

Bar Brahma Centro. Salão Principal (200 lug.). Av. São João, 677, Centro, 3224-1251. Sexta (15), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc. todos. Cd.: todos.

Mr. Catra

‘Uh Papai Chegou’ e ‘Adultério’ são alguns dos sucessos do funkeiro, na ativa desde os anos 1980.

Carioca Interlagos (1.000 lug). Av. Atlântica, 3.797, Interlagos, 5666-2267. Sexta (15), 23h. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mutantes

‘Tudo Foi Feito pelo Sol’ (1974) é o álbum da banda que mais vendeu. Sergio Dias (guitarra), Tulio Mourão (teclados), Antonio Fortuna (baixo) e Rui Motta (bateria) se reencontram para relembrar as músicas do trabalho.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (15), 21h30. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O ‘Rei’, que teve de cancelar shows em São Paulo por conta de uma gripe, prossegue com sua temporada na cidade, prevista para durar até o final deste mês. ‘Emoções’ e ‘Detalhes’ são alguns dos clássicos que ele relembra.

Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (15) e sáb. (16), 22h. R$ 220/R$ 580. Cc.: todos. Cd.: todos.

Seis Canta

O sexteto vocal é formado por Amanda Temponi, Ana Ferrini, Everton Dantas, Paulla Zeferino, Raquel Bernardes e Wilson Alves, além de George Ferreira na percussão. Canções de nomes consagrados se misturam a composições de autores contemporâneos e dos próprios integrantes do sexteto.

Auditório Ibirapuera. Foyer. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (15), 21h. Grátis.

Tiago Abravanel

No espetáculo ‘Baile do Abrava’, o artista, que se consagrou interpretando Tim Maia em musical, incentiva o público a dançar. Ele interpreta diversos sucessos, entre eles ‘Evidências’ e ‘Não Quero Dinheiro’. O cantor Saulo e um convidado surpresa participam da apresentação.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sexta (15), 22h (abertura). R$ 50/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (16)

Blubell

Com dez anos de carreira, a cantora e compositora lança o disco ‘Confissões de Camarim’, sucessor de ‘Diva É a Mãe’ (2013). Márcio Arantes assina a produção.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sáb. (15), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Guilherme Arantes

Legião Urbana XXX Anos

Marcelo D2

Quarto Negro

Formado por Eduardo Praça e Thiago Klein, o duo participou do festival Primavera Sound deste ano. Eles fazem show do EP ‘Obessivo’ (2016). Centro Cultural São Paulo.

Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (16), 19h. R$ 24. Cc: todos. Cd.: todos.

Roberto Carlos

Foto: Divulgação

Saulo Duarte e a Unidade

‘Cine Ruptura’ é o novo álbum da banda. Transitando entre o pop, o reggae e os sons caribenhos, o grupo de Belém apresenta inéditas como ‘Quem Quer que Seja’ e ‘Angorá’, gravada com participação de Ava Rocha.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (16), 22h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (17)

A Barca

Com um trabalho que joga luz sobre os ritmos tradicionais brasileiros, o grupo, formado por André Magalhães (percussão), Ari Colares (percussão), Chico Saraiva (violão), Laeticia Madsen (voz), Lincoln Antonio (piano e pífano), Marcelo Pretto (voz) e Renata Amaral (baixo), apresenta o espetáculo ‘Tempo de Reza’. O repertório tem cantos afro-brasileiros e músicas do folclore nacional.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (17), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Falcão

Com nove discos gravados, o cearense abraçou o estilo brega nos anos 1990. ‘I’m Not Dog No’ e ‘I Love You Tonight’ não podem faltar em seus shows.

Sesc Itaquera. Praça de eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (17), 13h30. Grátis.

Guilherme Arantes

Maite Perroni

A atriz e cantora mexicana participou do fenômeno Rebelde. Enquanto não lança seu segundo álbum, previsto para este ano, ela interpreta músicas de ‘Eclipse de Luna’ (2013), dos singles ‘Tú y Yo’ e ‘Vas a Querer Volver’.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (17), 20h (abertura 19h). R$ 180/R$ 550. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo D2

3ª (19)

Juçara Marçal

Aclamada por ‘Encarnado’ (2014), seu primeiro disco solo, a cantora que também faz parte do trio Metá Metá, apresenta o projeto Nós da Voz, focado no improviso. Ava Rocha, Kiko Dinucci e Cadu Tenório participam do show.

Companhia do Feijão (50 lug.). R. Teodoro Baima, 68, República. 3ª (19), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Foto: Divulgação

Larry Carlton

Ganhador de quatro Grammys, o guitarrista americano já trabalhou com

Michael Jackson e Joni Mitchell. Ele se apresenta ao lado de Colo Silva (teclados), Daniel Maza (baixo) e Jota Morelli (bateria).

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (19), 21h30 (abertura, 20h). R$ 190/R$ 270. Cc.: todos. Cd: todos.

Maria Gadú

Terceiro álbum da artista, ‘Guelã’ (2015) tem seu repertório levado ao palco. O CD tem sonoridade introspectiva, com destaque para a releitura de ‘Trovoa’, canção

escrita por Maurício Pereira.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (19), 21h. R$ 100/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (20)

Felipe e Manoel Cordeiro

Referências da música paraense, pai e filho se unem no projeto Combo Cordeiro, com músicas dançantes em formato intimista. Fafá de Belém participa do show.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (20), 21h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodrigo Campos

Tendo como convidados Anelis Assumpção e Marcelo Cabral, o músico que integra o grupo Passo Torto apresenta repertório autoral em formato intimista.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 4ª (20), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

5ª (21)

Grooveria

Enquanto se prepara para lançar o terceiro álbum, a banda liderada pelo baterista Tuto Ferraz apresenta versões dançantes para clássicos da música brasileira.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (21), 22h30 (abertura, 21h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Jards Macalé

Em show de voz e violão, o autor de ‘Vapor Barato’ apresenta as músicas do CD e DVD ‘Jards Macalé Ao Vivo’, que celebra 50 anos de carreira. ‘Farinha do Desperezo’, ‘Movimento dos Barcos’ e ‘Mal Secreto’ estão no repertório.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (21), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jorge Aragão

Comemorando 40 anos de carreira, o sambista é homenageado do projeto ‘Sambabook’. ‘Coisinha do Pai’, ‘Do Fundo do Nosso Quintal’ e ‘Vou Festejar’ estão no repertório do show, que conta com participações especiais dos cantores Diogo Nogueira, Joyce Cândido e Thais Macedo.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. 5ª (21), 21h30. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Rita

Ao lado de quatro instrumentistas, a cantora apresenta o espetáculo ‘Samba de Maria’. Há músicas de Adriana Calcanhotto, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, entre outros compositores. Destaque para a canção inédita ‘Cutuca’, parceria de Davi Moraes, Fred Camacho e Marcelinho Moreira.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (21), 21h30. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Verónica Decide Morrer

A banda cearense formado pelos vocalistas Jonaz Sampaio e Verónica Valenttino e pelo guitarrista Léo BredLove é influenciada pelo pós-punk e constrói suas letras com bom humor. ‘Testemunho de Trava’ e ‘Vai me Desvendar’ estão no repertório.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (21), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Festival Internacional de Música Experimental

O evento é aberto por apresentações do duo Hrönir, de Pernambuco, e do trio Full Blast, da Alemanha. No domingo (17), é a vez do sueco Dror Feiler e da Test Big Band, de São Paulo.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. www.fime.art.br

Salada das Frutas

A festa tem como atrações Liniker e os Caramelows, As Bahias e a Cozinha Mineira e Tássia Reis. Um ponto em comum do trabalho dos artistas é a celebração do orgulho sexual e da liberdade de gênero.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (15), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tamo Junto

O projeto reúne na 3ª (19) o cantor Thiaguinho e a Turma do Pagode. Ele apresenta as músicas do recém-lançado CD e DVD ‘#VamoQVamo’, com 23 faixas, entre inéditas e regravações. Já a banda recorre ao repertório do DVD ‘XV Anos’, que celebra seus 15 anos de carreira.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (19), 22h (abertura). R$ 40/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Camerata do Festival de Campos do Jordão

Obras de Edvard Grieg e Joseph Haydn estão no programa do concerto regido por Neil Thomson. O pianista Eduardo Monteiro é o solista.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (16), 16h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Duo Halász

Com 23 anos de carreira, o duo formado por Frans Halász (violão) e Débora Halász (piano) interpreta obras de Enrique Granados, Joaquín Turina, Radamés Gnattali, entre outros autores.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500.

5ª (21), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Cc.: todos. Cd.: todos.

Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk

A montagem da ópera de Dmitri Shostakovich é uma produção original do Teatro Helikon-Opera, de Moscou. A história gira em torno de Katerina, que se envolve em um caso extraconjugal que culmina em assassinatos. Vladimir Ponkin está à frente da Orquestra Sinfônica Municipal. Elena Mikhaylenko e Anna Pegova se revezam no papel principal.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Hoje (15) e sáb. (16), 20h; dom. (17), 17h. R$ 50/R$ 160. Cc.: M e V.

Cd.: M e V.

Nahim Marun

O pianista e professor apresenta obras de Chopin, Henrique Oswald e Villa-Lobos.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (20), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Orquestra Sinfônica do Teatro São Pedro

A orquestra apresenta obras de Donizetti, Gioachino Rossini e Vincenzo Bellini. Solistas da Academia de Ópera e o elenco do teatro participam. Marco Boemi rege.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (15), 20h; dom. (17), 17h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival de Inverno Campos do Jordão

Banda Sinfônica do Estado de São Paulo

Marcos Sadao Shirakawa rege a orquestra, que interpreta obras de Arturo Márquez, Cyro Pereira, Philip Sparke, entre outros compositores.

Pça. São Benedito, s/nº, V. Capivari. Sáb. (16), 12h. Grátis.

As Flautas de São Paulo

Cesar Villavicencio, Ricardo Kanji, Marília Macedo, Paula Callegari e Guilherme dos Anjos formam o grupo – que interpreta obras de John Dowland, William Byrd, Christopher Tye, entre outros compositores.

Capela do Palácio do Governo. R. Adhemar de Barros, 3.001, V. Alto da Boa Vista. Dom. (17), 11h. Grátis.

Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu

Obras de Franz Von Suppé e Tchaikovski fazem parte do concerto, tendo o flautista americano Ransom Wilson como solista. Fernando Ortiz de Villate é o maestro à frente da orquestra.

Pça. São Benedito, s/nº, V. Capivari. Dom. (17), 12h. Grátis.

Trio Piratininga

Os instrumentistas Sung-Eun Cho (violino), Jin Joo Doh (violoncelo) e Olga Kopylova (piano) formam o trio, que interpreta ‘Trio Com Piano nº 2 em Mi Bemol Maior,

D 929’, composição de Franz

Schubert.

Capela do Palácio do Governo. R. Adhemar de Barros, 3.001, V. Alto da Boa Vista. Sáb. (16), 17h. Grátis.