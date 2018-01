Angra, Bibi Ferreira e Nação Zumbi estão entre os destaques de shows da semana

A seguir, os shows que ocorrem em SP entre 12/8 e 18/8

6ª, 12/8

André Frateschi e Banda Heroes

Ao lado da banda, o cantor interpretou músicas de David Bowie por sete anos seguidos no extinto Studio SP, sempre com casa lotada. Ele continua com o projeto, interpretando músicas de todas as fases da carreira do Camaleão. Teatro MorumbiShopping. Estacionamento do Piso G1 (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 6ª (12) e sáb. (13), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bibi Ferreira

A artista celebra 75 anos de trajetória artística com o show ‘4xBibi’. Ela reúne as principais músicas de seus últimos trabalhos, que homenagearam Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Frank Sinatra e Edith Piaf. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila

Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos. Até 28/8.

Os Amanticidas

Com influência da Vanguarda Paulista, o quarteto lança seu primeiro álbum, homônimo. Uma de suas dez faixas, ‘Pisadeira’, foi gravada com a participação de Tom Zé. Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 6ª (12), 22h30. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Apanhador Só

Alexandre Kumpinski (voz, violão e guitarra), Felipe Zancanaro (voz, guitarra, bateria, mpc e sucatas) e Fernão Agra (voz, baixo, teclado e sucatas) encerram a turnê do bem-sucedido álbum ‘Antes Que Tu Conte Outra’ (2013). Ao lado dos músicos Diego Poloni (voz, guitarra, teclado e sucatas) e Kbça (voz, bateria e sucatas), eles apresentam músicas com influências de indie rock, jazz e MPB. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075.

6ª (12) e sáb. (13), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bibi Ferreira

A artista (foto acima) celebra 75 anos de trajetória artística com o show ‘4xBibi’. Ela reúne as principais músicas de seus últimos trabalhos, que homenagearam Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Frank Sinatra e Edith Piaf. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos. Até 28/8

Edu Lobo

Parceiro de Chico Buarque e Vinicius de Moraes, ele é um dos grandes compositores do Brasil, autor de ‘Arrastão’, ‘Upa Neguinho’ e ‘Beatriz’. Ao lado de seis instrumentistas, ele relembra canções marcantes de sua trajetória, iniciada nos anos 1960. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (12) e sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Filarmônica de Pasárgada

Com oito anos de carreira, o grupo mescla vários estilos. Eles apresentam músicas de ‘O Hábito da Força’ (2012) e ‘Rádio Lixão’ (2014). Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.).

Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (12), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Iara Rennó

Ao lado de Mariá Portugal (bateria e mpc) e Maria Beraldo Bastos (clarone), a cantora e compositora faz o pré-lançamento de ‘Arco’. O álbum tem como single ‘Mama-me’, que gerou clipe. ‘Sonâmbula’ e ‘Corpo Selvagem’ também estão no CD. Casa de Francisca

(44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 6ª (12), 22h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ira!

Edgard Scandurra e Nasi, as caras do Ira!, apresentam o projeto ‘Ira! Folk’. Em formato de voz e violão, eles apresentam novas versões para clássicos como ‘Tolices’, ‘Núcleo Base’ e ‘Flores em Você’. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Hoje (12) e sáb. (13), 21h. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Joana Garfunkel

Após dez anos de parceria com o pai, Jean Garfunkel, no projeto ‘Canto Livro’, que mistura literatura e música, a cantora lança o álbum ‘Curruíra’. As músicas falam sobre o sertão, o litoral e as origens ancestrais. Há releituras de ‘Assentamento’ (Chico Buarque), ‘Circuladô de Fulô’ (Caetano Veloso e Haroldo de Campos) e ‘Fruta Boa’ (Milton Nascimento e Fernando Brant). Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (12), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leila Pinheiro

Finalizando a gravação de um álbum, a cantora apresenta show de voz e piano. Ela interpreta ‘Catavento e Girassol’ (Guinga e Aldir Blanc), ‘Verde’ (Eduardo Gudin e Costa Netto), ‘Serra do Luar’ (Walter Franco), entre outras. O violonista Thiago Delegado participa da apresentação. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (12) e sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Metrô

Sucesso nos anos 1980, o grupo retorna com sua formação original para o lançamento da edição especial de ‘Olhar’ (1985). É o disco de ‘Beat Acelerado’, ‘Johnny Love’ e ‘Tudo Pode Mudar’. Há ainda canções do tempo em que a banda se chamava A Gota Suspensa, lançando disco em 1983. Unibes Cultural (296 lug.). R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. 6ª (12), 20h. R$ 50. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Nação Zumbi

‘Afrociberdelia’ foi o segundo e último disco gravado por Chico Science com a Nação Zumbi (foto acima). Celebrando os 20 anos do álbum, a banda relembra suas músicas, entre elas ‘Maracatu Atômico’. Siba faz o show de abertura. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (12), 22h (abertura). R$ 60 (3º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rincon Sapiência

O rapper se destacou em 2009 com o lançamento do single ‘Elegância’. Ele apresenta as músicas do EP ‘SP Gueto Br’ e antecipa faixas de ‘Galanga Livre’, seu primeiro álbum com lançamento previsto para setembro deste ano. Casa do Mancha (100 lug.).

R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 6ª (12), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Rolando Boldrin

‘Lambendo a Colher’ é o 29º disco de carreira do artista, que celebra seus 80 anos. Ele interpreta músicas de Ary Barroso, Alvarenga e Ranchinho, Noel Rosa e também mostra seu lado de autor. O CD tem projeto gráfico criado por Elifas Andreato. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 6ª (12), 21h30. R$ 50/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

SÁBADO, 13/8

Angra

Referência do metal melódico nacional, a banda continua rodando o mundo com a turnê do álbum ‘Secret Garden’ (2014). É o primeiro trabalho do grupo com o vocalista Fabio Lione, substituto de Edu Falaschi. O show terá dois bateristas: o oficial Bruno Valverde e o convidado Ricardo Confessori. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (13), 22h. R$ 100/R$ 170.

Cc.: todos. Cd.: todos.

André Frateschi e Banda Heroes

Apanhador Só

Bibi Ferreira

Chico Salem

O músico, que tem no currículo trabalhos com Arnaldo Antunes e Marcelo Jeneci, apresenta as músicas de seu segundo álbum, ‘Maior ou Igual a Dois’. ‘Obsessão’, ‘Fala Mal’ e ‘Mudar de Ideia’ ganham novos arranjos.

Teatro da Rotina (60 lug.) R. Augusta, 912, Cerqueira César, 3582-4479. Sáb. (13), 21h. R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Edu Lobo

Ira!

Leila Pinheiro

Tuatha De Danann

Formada em Varginha, interior de Minas, a banda de folk metal destaca as músicas de ‘Dawn of a New Sun’ (2015). ‘We’re Back’, ‘An Ultimato’ e a faixa-título são destaques do disco. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (13), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vânia Bastos e Marcos Paiva Quarteto

A cantora, que tem mais de 30 anos de carreira, e o grupo do contrabaixista lançam o álbum ‘Concerto Para Pixinguinha’. ‘Carinhoso’, ‘Rosa’, ‘Lamento’ e outros clássicos do compositor ganharam novas versões, todas em formato acústico. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (13), 21h30. R$ 30/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

DOMINGO, 14/8

Bibi Ferreira

Dandara e Paulo Monarco

O duo se conheceu em 2010. Seis anos depois, lança seu primeiro álbum, ‘Dois Tempos de um Lugar’, com produção de Swami Jr. e Tó Brandileone. Celso Viáfora, Suely Mesquita e Zeca Baleiro são parceiros da dupla. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (14), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Edu Lobo

Leila Pinheiro

Tiê

‘Esmeraldas’ (2014) é o nome do álbum mais recente da cantora e compositora – que estreou em 2009 com o CD ‘Sweet Jardim’. Ela interpreta seu repertório, que traz músicas como ‘A Noite’, incluída na trilha da novela ‘I Love Paraisópolis’. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (14), 16h. Grátis.

2ª. 15/8

Adriana Sanchez

‘Salve Lua – Tributo a Luiz Gonzaga’ é o CD em que a cantora e sanfoneira relê clássicos do ‘Rei do Baião’. CEU Cidade Dutra. Av. Interlagos 7.350, Interlagos, 5668-1954. 2ª (15), 19h. Grátis.

3ª, 16/8

Hamilton de Holanda

O músico, referência do bandolim brasileiro, faz show acompanhado por Guto Wirtti (baixo acústico) e Marcelo Caldi (sanfona). No repertório, ele homenageia artistas que o influenciaram, entre eles Beatles, Baden Powell e Pat Metheny.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (16), 21h30 (ensaio aberto, 19h). R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

Jorge Aragão

O sambista contabiliza 40 anos de carreira. ‘Coisinha do Pai’ e ‘Vou Festejar’ são seus grandes sucessos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (16), 21h. R$ 80/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Marina Melo

‘Soft Apocalipse’, que a artista lança no projeto Prata da Casa, é álbum denso. Misturando estilos, ela interpreta músicas com letras ora cortantes, ora bem-humoradas, como ‘Laura’ e ‘Valsa da Barata’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (16), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª, 18/8

Kiko Zambianchi

Autor de ‘Primeiros Erros’, gravada pelo Capital Inicial, e ‘Eu te Amo Você’, sucesso de Marina Lima, ele lança o CD e DVD ‘Acústico’. O projeto traz versões intimistas de suas composições, além de uma verão em português de ‘Hey Jude’, de Lennon e McCartney.

Bar Brahma Centro. (450 lug.). Av. São João, 677, Centro, 3224-1251. 5ª (18), 22h. R$ 40. Cc. todos. Cd.: todos.

Grooveria

Enquanto se prepara para lançar o terceiro álbum, a banda liderada pelo baterista Tuto Ferraz apresenta versões dançantes para clássicos da música brasileira.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (18), 22h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Jazz na Fábrica

Donny Mccsalin Group

Ao lado de Jason Lindner (teclados e piano), Tim Lefebvre (contrabaixo) e Mark Guiliana (bateria), o saxofonista californiano participou de ‘Blackstar’ (2015), último disco de David Bowie. ‘Beyond Now’, com releituras de clássicos do Camaleão. O baixista João Ciriaco faz a apresentação de abertura. Sesc Pompeia. Comedoria (500 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (18), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ester Rada

O trabalho da cantora israelense tem pitadas de soul, funk e r&b. Com seu primeiro EP, intitulado ‘Life Happens’ (2013), ela chamou a atenção da crítica. No show, a intérprete apresenta as músicas do álbum de estreia lançado em 2014. Sesc Pompeia. Teatro

(774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (18), 21h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jakob Bro e Daniel Jobim + Phronesis

O guitarrista dinamarquês Jakob Bro e o pianista Daniel Jobim apresentam show com músicas de Tom Jobim, avô de Daniel. Liderado pelo contrabaixista Jasper Høiby, o trio Phronesis interpreta músicas do álbum ‘Parallax’ (2016). Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (12), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz

A big band de percussão e sopros lança o CD ‘A Saga da Travessia’. O trabalho traz uma leitura musical da diáspora africana, misturando jazz e ritmos afro-brasileiros. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (13), 21h; dom. (14), 19h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lonesome Duo e Tigres Tristes

Formado por Luiz Masi e Rennan Martens, o Lonesome Duo interpreta canções autorais com influências de folk e blues. Recriando o jazz manouche, o projeto Tigres Tristes tem

à frente os músicos Flávio Nunes e Bruno Panichi. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (14), 17h. Grátis.

Wallace Roney

O trompetista é pupilo de Miles Davis, com quem estudou por seis anos. Lenny White (bateria), Rashaan Carter (contrabaixo), Victor Gould (piano) e Benjamin Solomon (saxofone) o acompanham. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (12) e sáb. (13), 21h30. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V.

Cd.: todos.

Especial

Authentic Games

Em 2011, o mineiro Marco Túlio criou no YouTube o canal Authentic Games para mostrar suas partidas de Minecraft. Seus vídeos têm mais de 2 bilhões de visualizações. Nesta apresentação musical interativa, ele está ao lado de bonecos gigantes, além dos personagens Authentic e Lydia, a Namorada Perfeita. Rogério Flausino, do Jota Quest, faz participação virtual. Espaço das Américas (3.630 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (13), 20h. R$ 80/R$ 200. Cc. e Cd.: todos.

Cida Moreira

Atração do projeto Notas Contemporâneas, a atriz e cantora conversa sobre sua trajetória com o jornalista Cadão Volpato. A Banda MIS apresenta releituras de sucessos da artista. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª (17), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Music Video Festival

Nesta 4ª edição, o evento recebe no sábado (13) pocket shows de Serge Erege (16h30), O Terno (18h), Noporn (19h30) e Silva (21h). Há ainda exibição do filme ‘The Odyssey’, de Florence and The Machine, com sessões às 14h30 e 15h30. Strobo e Marina Lima (16h), Lia Paris (17h30) e Liniker e Os Caramelows (21h) se apresentam no domingo (14). Bate-papos e exibições de clipes também fazem parte do festival. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (13), 14h30/22h; dom. (14), 15h/22h. Grátis (para atividades no auditório, retirar ingresso 1h antes).

Música Clássica

O Anão

Escrita por Alexander Von Zemlinsky, a ópera conta a história de uma senhora que recebe um anão de presente, mas o rejeita. O maestro André dos Santos rege a Orthesp e William Pereira assina a direção cênica. A soprano Maria Sole Gallevi e o tenor Mar Oliveira estão nos papéis principais. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 4ª (17), 19, 24 e 26/8, 20h; 21 e 28/8, 17h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eudóxia de Barros e Gilson Barbosa

A pianista e o oboísta apresentam obras compostas por Camargo Guarnieri para piano, incluindo ‘Danças Brasileiras’. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (17), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Festival Beethoven

Em nove concertos, a Orquestra Sinfônica Municipal (OSM) recebe convidados para interpretar as nove sinfonias escritas por Ludwig Van Beethoven. Nas apresentações desta semana, o convidado é o pianista Ricardo Castro, que também interpreta os ‘Concertos para Piano’ do homenageado. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Hoje (12) e 5ª (18), 20h; dom. (14), 17h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp

Marin Alsop rege a orquestra, que apresenta obras do repertório escolhido para os concertos na Europa, que ocorrem no fim deste mês. Obras de Marlos Nobre (‘Kabbalah, Op. 96’), Rachmaninov (‘Danças Sinfônicas, Op. 45’) e Villa-Lobos (‘Bachianas Brasileiras nº 4: Prelúdio’) estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.).

Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (17), 19h30. R$ 15.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp e Jazz Sinfônica

As orquestras, que fazem concerto no exterior, apresentam repertório exclusivo de MPB. Obras de Caetano Veloso, Dorival Caymmi, Moraes Moreira e outros estão no programa. Marin Alsop é a regente. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (17), 22h. R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Stenz e Álvares

O pianista Paulo Álvares participa deste concerto da Osesp, regida por Markus Stenz. No programa, obras de Camargo Guarnieri, Jean-Fery Rebel, Felix Mendelssohn-Bartholdy e Schubert. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (12), 21h; sáb. (13), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ronaldo Rolim

O pianista radicado nos Estados Unidos tem 20 anos de carreira. Em sua apresentação, ele interpreta obras compostas por Haydn, Camargo Guarnieri, Alexander Scriabin e Schumann. Fundação Maria Luisa e Oscar Americano (107 lug.). Av. Morumbi, 4.077, Morumbi, 3742-0077. Dom. (14), 11h30. R$ 50. Cc. e Cd.: todos.