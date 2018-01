Confira o roteiro de música

LEIA MAIS | Osesp abre Festival de Campos do Jordão

Sexta (1º)

Bell Marques

Ex-vocalista do Chiclete com Banana, posto que ocupou por mais de 30 anos, ele lança o primeiro DVD de sua carreira solo, ‘Fênix’. Além das canções do álbum ‘Vumbora’ (2014), ele interpreta músicas de sua antiga banda.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (1º), 23h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Divulgação

Bruna Moraes

A cantora e compositora foi escolhida para abrir a programação do Mundo Arte, nova casa de shows da cidade. Além de músicas do álbum ‘Olho de Dentro’ (2013), sua estreia, ela também interpreta canções inéditas.

Mundo Arte. R. Pamplona, 114, Jd. Paulista. Hoje (1º), 20h. R$ 15/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: reservas@mundo.art.br

Bruno & Marrone

Comemorando 30 anos de carreira, a dupla apresenta seus sucessos. Além das recentes ‘Vidro Fumê’ e ‘Vou Te Amarrar na Minha Cama’, ‘Dormi na Praça’, marco da carreira, está no repertório.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (1º) e sáb. (2), 23h. R$ 80/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Caê Rolfensen

Em seu segundo álbum, ‘A Nave de Odé’, o artista explora diálogos entre a música brasileira e a sonoridade africana, inspirado no mito do arqueiro e caçador Odé. A cantora Juçara Marçal e o saxofonista Thiago França participam do show.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sexta (1º), 23h50 (abertura, 22h). R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Imperial

O supergrupo tem em sua formação Emanuelle Araújo, Kassin, Moreno Veloso, Pedro Sá e outros músicos da cena contemporânea carioca, além do baterista Wilson das Neves. Sambas de Almir Guineto, Noel Rosa e Wilson Batista ganham releituras.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (1º) e sáb. (2), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberta Sá

A cantora destaca as músicas de seu CD mais recente, ‘Delírio’ (2015). Ela interpreta inéditas de Adriana Calcanhotto (‘Me Erra’) e de Martinho da Vila (‘Amanhã É Sábado’), além de uma composição de sua autoria (‘Boca em Boca’, com Xande de Pilares).

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sexta (1º), 21h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O ‘Rei’ prossegue com sua temporada na cidade, prevista para durar até o final deste mês. ‘Emoções’, ‘Detalhes’ e ‘Como é Grande o Meu Amor Por Você’ são alguns dos clássicos que ele relembra.

Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (1º)

e sáb. (2), 22h; dom. (3), 21h. R$ 220/R$ 580. Cc.: todos. Cd.: todos.

Russo Passapusso

Integrante do Baiana System e do Bemba Trio, ele fez sua estreia solo no álbum ‘Paraíso da Miragem’, lançado em 2014. Em músicas como ‘Paraquedas’ e ‘Sangue do Brasil’, ele mostra influências da percussão baiana e do afrobeat.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (1º), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Foto: Divulgação

Samuel Rosa & Lô Borges

Amigos desde os anos 1990, o vocalista do Skank e o membro fundador do Clube da Esquina lançam o CD e DVD ‘Ao Vivo No Cine Theatro Brasil’. ‘Resposta’, ‘Feira Moderna’ e ‘O Trem Azul’ são relembradas.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (1º) e sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (2)

Benito di Paula

‘Retalhos de Cetim’ é o maior sucesso do artista. Ele lança o single ‘A Felicidade É Nossa’, uma prévia de seu próximo álbum.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (2), 21h; dom. (3), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bruno & Marrone

Criolo

O artista é a principal atração do aniversário de oito anos do Centro Cultural Grajaú. Ele destaca as músicas de ‘Ainda É Tempo’, gravado há dez anos e que ganhou um relançamento. Há ainda apresentações de balé e shows de Yzalú (17h) e Rico Dalasam (19h). Criolo inicia seu show às 21h.

Centro Cultural Grajaú (6.000 lug).R. Professor Oscar Barreto Filho, 252, Pq. América. Sáb. (2), 10h/22h. Grátis.

Felipe Dylon

Ele foi ídolo teen nos anos 2000, com as músicas ‘Deixa Disso’ e ‘Musa do Verão’. Depois de anos afastado, ele retorna com a turnê ‘Um Novo Olhar’ e lança o single ‘Amo Teu Olhar’.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (2), 21h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Inky + Lumen Craft

O grupo de rock Inky tem chamado a atenção na cena contemporânea do estilo. O quarteto destaca o repertório de seu álbum de estreia, ‘Primal Swag’, lançado há dois anos. Formado por John Evans, Ceah Pagotto e Noah Guper, o Lumen Craft une o tecnológico ao artesanal, com influências que vão do blues ao indie.

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (2), 23h59. R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jaloo

Unindo o pop ao tecnobrega, o cantor está na programação da mostra ‘Todos os Gêneros’. Ele apresenta as músicas de #1 (2015), seu álbum de estreia.

Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (2), 20h; dom. (3), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Orquestra Imperial

Roberto Carlos

Samuel Rosa & Lô Borges

Suicidal Tendencies

Formada há 35 anos, o grupo americano de trash metal apresenta a turnê baseada no álbum ’13’ (2013). O baterista Dave Lombardo, conhecido por tocar com a banda Slayer, participa do show.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (2), 18h30 (abertura). R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé Geraldo

Influenciado por Bob Dylan e Raul Seixas, ele conquistou um público fiel em seus 40 anos de carreira. Ele lança o álbum de inéditas ‘No Folk e no Rock. O grupo Folk na Kombi participa da apresentação.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (3)

Benito di Paula

Ches Smith Trio

Ao lado de Craig Taborn (piano) e Mat Maneri (viola), o baterista e percussionista americano vai do pop ao experimental. Ele vem ao Brasil para apresentar as músicas de ‘The Bell’ (2016), seu primeiro disco autoral para o selo ECM.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (3), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jaloo

Roberto Carlos

Samuel Rosa & Lô Borges

Foto: Divulgação

Samsung E-Festival Instrumental

O quinteto do baixista Sérgio Carvalho foi o vencedor do festival. Em show especial, ele toca ao lado da cantora Vanessa da Mata (foto) e da Orquestra Heliópolis, regida pelo maestro Isaac Karabtchevsky.

Auditório Ibirapuera. Plateia Externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 3629-1075. Dom. (3), 18h. Grátis.

Saulo Duarte e a Unidade

Ele faz música pop com uma forte pegada de brega, carimbó e guitarrada. O cantor e sua banda apresentam músicas do CD ‘Quente’ (2014).

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (3), 13h30. Grátis.

Zé Geraldo

3ª (5)

Daniel Viana

O artista dialoga com o pop e o indie. Em sua apresentação no projeto Prata da Casa, ele apresenta o repertório do álbum ‘Do Coração aos Pés’ (2016), com participações de Zeca Baleiro, Maurício Pereira, Bárbara Eugênia, entre outros amigos.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (5), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Fifth Harmony

O quinteto feminino americano formado no programa de TV ‘The X Factor’ apresenta a turnê do álbum ‘7/27’ (2016).

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (5), 21h (abertura da casa, 19h). R$ 200/R$ 420 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (6)

Anitta e Gui Albuquerque

Os artistas se apresentam na mesma noite. Anitta, que em 2015 lançou o álbum ‘Bang’, apresenta seus hits-chiclete, entre eles ‘Show das Poderosas’. Albuquerque investe no pagode, estilo predominante em seu álbum ‘Grilo na Cuca’.

Brook’s SP (1.850 lug.).R. Carmo do Rio Verde, 83, Chácara S. Antônio, 5641-4510. 4ª (6), 22h30 (abertura; shows, 1h30). R$ 50/R$ 120 (1º lote). Cc.: A. M e V. Cd.: R e V.

Beth Carvalho

Considerada a madrinha do samba, a cantora faz show ao lado de sete instrumentistas. Ela relembra canções marcantes de seus 50 anos de carreira, além interpretar ‘Trem das Onze’, de Adoniran Barbosa.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 4ª (6) e 5ª (7), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (7)

Beth Carvalho

Grooveria

Enquanto se prepara para lançar o terceiro álbum, a banda liderada pelo baterista Tuto Ferraz apresenta versões dançantes para clássicos da música brasileira.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (7), 22h30 (abertura, 21h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Pitanga em Pé de Amora

Mesclando diversas referências brasileiras – como samba, xote e baião – o grupo destaca o repertório do segundo álbum da carreira, ‘Pontes Para Si’ (2014), com produção de Swami Jr.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 5ª (7), 21h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberta Estrela D’Alva

A atriz e MC apresenta o show ‘Slam Blues’, só com clássicos do estilo. Participação especial da cantora Ellen Oléria.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (7), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Especial

1º Festival de Música Desvairada

O evento é composto por oito shows de artistas de rua. Entre eles, estão o Pugnaz Trio (1h) e O Bardo e o Banjo (4h). Terraço da Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, 3775-0002. Sáb. (2), 20h/6h. Grátis.

Baile do Zé Ruela

Nesta edição do evento, há shows do grupo Sambô, que transforma vários estilos em samba, e Jorge Ben Jor, interpretando os sucessos dos 50 anos de carreira. DJs também animam a festa.

Quadra da Escola de Samba Rosas de Ouro (4.000 lug). R. Cel. Euclides Machado, 1.066, Jd. das Graças. R$ 40/R$ 220. Vendas pelo site www.ingresse.com.

Tamo Junto

Projeto que reúne o cantor Thiaguinho e a Turma do Pagode. Ele apresenta as músicas do recém-lançado CD e DVD ‘#VamoQVamo’, com 23 faixas, entre inéditas e regravações. Já a banda recorre ao repertório do DVD ‘XV Anos’, que celebra seus 15 anos de carreira.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (5), 23h59 (abertura, 22h). R$ 40/R$ 50 (1º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tributo a Nina Simone

A cantora Jesuton e a banda Afrojazz homenageiam a intérprete americana, em apresentação do festival carioca Leblon Jazz. Projeções narram os principais momentos da carreira de Nina Simone. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (1º), 23h59

(abertura, 22h). R$ 60/R$ 100. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Um canto para Emílio Santiago

O cantor Fernando Lauria interpreta músicas de Emílio Santiago, morto em 2013. O intérprete homenageado lançou músicas como ‘Bananeira’ (João Donato e Gilberto Gil), ‘No Balanço do Trem’ (Gonzaguinha) e ‘O Amigo de Nova York’ (Macau e Durval Ferreira). Luciana Mello participa da apresentação.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Hoje (1º), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Camerata Latino Americana

Com regência de Simone Menezes e participação do Duo Siqueira Lima, o concerto do grupo faz parte da programação do Festival de Campos do Jordão na capital. Obras de Francisco Mignone, Radamés Gnattali, Villa-Lobos e João Guilherme Ripper serão interpretadas.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (6), 20h30. R$ 22.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Isaac Andrade e Rosana Diniz

A violoncelista e o pianista apresenta obras de Schumman e Rachmaninov, em concerto promovido pelo Festival de Inverno de Campos do Jordão.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (6), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Lucas Gonçalves

O pianista apresenta obras de Chopin, Haydn e Enrique Granados. O concerto faz parte da programação do Festival de Inverno de Campos do Jordão.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (5), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Karen Gomyo, Horácio Schaeffer, Christian Poltéra e Rodrigo Andrade

Os músicos formam um quarteto de cordas em concerto que integra a programação do Festival de Campos do Jordão em São Paulo. Eles mostram obras de Arthur Honegger, Anton Arensky e Henri Dutilleux.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (5), 20h30. R$ 22. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ocam

A orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP apresenta obras de Dvorák, Haydn, Mendelssohn e Vivaldi. William Coelho rege.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (1º), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jovem do Estado

Cláudio Cruz rege a orquestra, que se apresenta na programação local do Festival de Campos do Jordão com participação do violinista Nicolas Koeckert. No programa do concerto, há obras de Brahms, Béla Bartók e Antonin Dvorák.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (4), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Orthesp

A Orquestra do Teatro São Pedro apresenta concerto que tem como solistas a soprano Daniella Carvalho e o tenor Daniel Umbelino. O programa tem obras de Samuel Barber e Benjamin Briten.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (1º), 20h; dom. (3), 17h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Guerrero e Poltéra

Giancarlo Guerrero rege a Osesp, com a participação do violoncelista Christian Poltéra. Obras de Debussy, Dutilleux e Stravinsky fazem parte do programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (7), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (7), 10h. R$ 10.

Osesp: Alsop,Gomyo e Poltéra

O violoncelista Christian Poltéra se junta à regente Marin Alsop e a violinista Karen Gomyo. Obras de Brahms e Dimitri Shostakovich estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (1º), 21h; dom. (3), 16h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.