Confira o roteiro de música da semana

Sexta (10)

Barbatuques

Celebrando 18 anos de carreira, o grupo faz show com o repertório de seu quarto CD, ‘Ayú’. Explorando a percussão corporal, eles trabalham com os mais diversos estilos, como rock, pop e flamenco.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sexta (10), 21h30; sáb. (11), 21h; dom. (12), 19h. R$ 40/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Benito di Paula

‘Charlie Brown’ e ‘Retalhos de Cetim’ são os maiores sucessos do artista, grande vendedor de discos nos anos 1970. Ele lança o single ‘A Felicidade é Nossa’, que faz parte de seu novo EP. Os hits da carreira também serão relembrados.

Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sexta (10), 21h. R$ 40/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Capela

O grupo formado por Gustavo Rosseb (vocal), Caio Andreatta (violão, guitarra, mandolim e ukulele) e Léo Nicolosi (violão, guitarra e escaleta) lança o álbum ‘Gigante’. Nas sete faixas do trabalho, o trio investe em uma sonoridade introspectiva.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (10), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ivete Sangalo

A musa do axé permanece na estrada com a turnê comemorativa de seus 20 anos de carreira. ‘Adeus Bye Bye’, ‘Acelera Aê’ e ‘Beleza Rara’ ganham releituras.

Centro de Tradições Nordestinas (7.500 lug.) R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. Sexta (10), 20h30 (abertura; show, 1h). R$ 60 (2º lote). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Luciana Mello

A filha de Jair Rodrigues apresenta as músicas de ‘6º Solo’ (2011), seu álbum mais recente. Arnaldo Antunes e Chico César são alguns dos compositores que lhe forneceram repertório. O cantor João Sabiá participa da apresentação.

Bar Brahma Centro (185 lug.). Av. São João, 677, Centro, 3224-1251. Sexta (10) e sáb. (11), 22h. R$ 70. Cc. todos. Cd.: todos.

Foto: Divulgação

Mariana Aydar

Desdobramento do projeto Palavras Cruzadas, ‘Pedaço duma Asa’ (2015) é o quarto trabalho de Mariana Aydar (foto acima). O CD contém músicas de Nuno Ramos, que também é artista plástico. Além de interpretar o repertório do álbum, a cantora apresenta ‘Vem na Voz’, sua parceria mais recente com Nuno.

Sesc Pinheiros. Teatro (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (10), 21h. R$ 12/

R$ 40. Cc. e Cd.: todos.

Manu Maltez

O músico, desenhista e escritor apresenta um ‘conto-concerto’, ‘O Diabo Era Mais Embaixo’, sobre a origem do timbre do contrabaixo. A história do homem que vende a alma do instrumento para o diabo também já serviu de mote para um livro do artista.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (10), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Braz e Quarteto Maogani

‘Canela’ é o álbum que reúne o intérprete e o grupo formado por violonistas. Em 13 músicas, eles homenageiam as vertentes sonoras da América Latina, por meio de músicas de Astor Piazzolla, Violeta Parra, Paulo César Pinheiro, entre outros autores.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Sexta (10), sáb. (11)

e dom. (12), 19h15. Grátis (ingressos distribuídos a partir das 9h do dia do show).

Russo Passapusso

Integrante do Baiana System e do Bemba Trio, ele fez sua estreia solo no álbum ‘Paraíso da Miragem’, lançado em 2014. Em músicas como ‘Paraquedas’ e ‘Sangue do Brasil’, ele mostra influências da percussão baiana e do afrobeat.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.) R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321.

Sexta (10), 23h59. R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (11)

André Abujamra

O artista toca as músicas de ‘O Homem Bruxa’, seu quarto disco solo. O CD é uma homenagem a seu pai, Antônio Abujamra, morto em abril de 2015. Efeitos visuais, projeções e som no sistema 5.1 são algumas das particularidades do show.

Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. (11), 19h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

Um dos principais nomes da Vanguarda Paulistana, o artista relembra seus clássicos e também músicas de Lupicínio, autor que homenageia em seu espetáculo ‘Caixa de Ódio’. Tetê Espíndola participa da apresentação.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (11), 21h; dom. (12), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Banda Mantiqueira e João Bosco

A big band do maestro Nailor Proveta tem o cantor e compositor como inspiração. Neste show, eles se unem para relembrar clássicos, especialmente os compostos por João em parceria com Aldir Blanc. ‘O Bêbado e o Equilibrista’ e ‘O Mestre Sala dos Mares’ são alguns deles.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (11), 21h; dom. (12), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Barbatuques

Blitz

A banda que marcou o rock brasileiro dos anos 1980, liderada por Evandro Mesquita, continua em atividade. ‘Você Não Soube Me Amar’ e ‘A Dois Passos do Paraíso’ estão entre os hits que o grupo relembra.

Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (11), 21h. R$ 60/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Carolina Vianna/Div.

César Lacerda

Artista que tem parcerias com Paulinho Moska e Marcelo Jeneci, César Lacerda (foto acima) apresenta o repertório de seu segundo CD, ‘Paralelos & Infinitos’ (2015). Ele ainda relê ‘Comeu’, de Caetano Veloso,

e ‘Pedras Rolando’, de Beto Guedes.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (11), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Fagner

Em show retrospectivo, ele relembra ‘Borbulhas de Amor’, ‘Deslizes’, ‘Revelação’, entre outros clássicos.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (11), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jair Naves

O cantor e compositor apresenta as músicas de seu segundo álbum, ‘Trovões a Me Atingir’ (2015), com letras sobre o amor e suas consequências. ‘Resvala’ e ‘Prece Atendida’ estão no repertório do

CD.

Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.) Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657.

Sáb. (11), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Luciana Mello

Pitanga em Pé de Amora

Mesclando diversas referências rítmicas brasileiras – como samba, xote e baião -, o grupo faz show para lançar o clipe da música ‘Sonhos Lúcidos’. A música faz parte do álbum mais recente da banda, ‘Pontes Para Si’ (2014).

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (11), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Renato Braz e Quarteto Maogani

Roupa Nova

Em show especial concebido para o Dia dos Namorados, a banda apresenta as canções mais marcantes de seus 36 anos de carreira. ‘Canção de Verão’, ‘Dona’ e ‘Linda Demais’ são algumas delas.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (11), 23h (abertura, 21h); dom. (12), 21h (abertura, 21h). R$ 160/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (12)

André Frateschi e Miranda Kassin

Ele ficou conhecido por versões de David Bowie com a banda Heroes; ela, pelo show ‘I Love Amy’, com repertório de Amy Winehouse. Agora, o casal apresenta os dois projetos juntos.

Calçada da Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (12), 15h30. Grátis.

Arrigo Barnabé

Arrigo Barnabé na Casa de Francisca

Além dos shows no Sesc Pompeia, o artista faz um show especial de Dia dos Namorados.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Dom. (12), 20h. R$ 170 (inclui jantar). Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Divulgação

Azealia Banks

Pela primeira vez no Brasil, a rapper americana (foto acima) apresenta a turnê do álbum ‘Broke With Expensive Taste’ (2014). O álbum foi anunciado pelo single ‘Yung Rapunxel’, que logo se tornou hit internacional.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (12), 20h30 (abertura, 19h30). R$ 300/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Banda Mantiqueira e João Bosco

Barbatuques

Chitãozinho & Xororó

‘Pura Emoção’ é a turnê que retrata os 45 anos de trajetória da dupla sertaneja. Em meio a efeitos especiais e interação com a plateia, eles apresentam novas versões para os sucessos ‘Meu Disfarce’ e ‘Evidências.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Dom. (12), 20h. R$ 80/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cida Moreira

‘Soledade’ (2015) é um álbum em que a cantora e pianista passeia por diversas sonoridades. ‘Outra Cena’ (Taiguara), ‘Forasteiro’ (Hélio Flanders e Thiago Pethit) e ‘Um Gosto de Sol’ (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) foram incluídas no CD.

Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Dom. (12), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Garotas Suecas

Rock, funk e soul se misturam a influências tropicalistas e indies. O quarteto apresenta músicas de seus dois álbuns, além das incluídas no EP ‘Mal Educado’.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (12), 19h (abertura, 17h). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

John Pizzarelli

Em seu CD ‘Midnight McCartney’ (2015), o cantor e guitarrista interpreta músicas de Paul McCartney, cuja ideia partiu do próprio ex-Beatle. ‘Silly Love Songs’ e ‘No More Lonely Nights’ ganham releituras. Martin Pizzarelli (baixo), Konrad Paszkudziki (piano) e Kevin Kanner (bateria) formam a banda que o acompanha.

Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Dom. (12), 20h. R$ 100/R$ 280. Cc. e Cd.: todos.

Kaiser Chiefs

A banda encerra o Cultura Inglesa Festival, com abertura da Nação Zumbi. Os ingleses apresentam a turnê do álbum ‘Education, Education, Education and War’ (2014). Os ingressos, distribuídos gratuitamente, já estão esgotados. Mas o show será transmitido pelo site do Estadão, por meio do link bit.ly/kaisercult.

Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Dom. (12), 14h.

Kleber Albuquerque & Carlos Careqa

Com humor e ironia, a dupla apresenta músicas autorais ao lado de Mário Manga (guitarra e violoncelo) e Rovilson Pascoal (violão, guitarra e ukelele). Há ainda uma versão inédita de ‘Cálice’, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Os cantores Daniel Groove e Vânia Abreu participam do show.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (12), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lara e Os Ultraleves

Ao lado de sua banda, a cantora Lara Aufranc interpreta músicas do álbum ‘Em Boa Hora’, o primeiro da carreira. Composições escritas em inglês e português têm influências de jazz e soul music.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (12), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marina De La Riva

A cantora é especialista em misturar ritmos brasileiros e latinos – em especial os de Cuba, onde nasceu seu pai. No projeto ‘O Jardim’, que faz para celebrar o Dia dos Namorados, ela apresenta canções de Dorival Caymmi e clássicos da MPB feitos por outros autores.

Baretto (40 lug.). Hotel Fasano. R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4160. Dom. (12), 20h. R$ 490 (inclui jantar para duas pessoas). Vendas pelo site www.compreingressos.com.

Mauricio Manieri

O músico, revelado no fim dos anos 1990 com a música ‘Minha Menina’, apresenta o show ‘Jovem Coração’, com foco no romantismo e em seus antigos sucessos.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (12), 21h

(abertura, 20h). R$ 65/R$ 95. Cc.: todos. Cd: todos.

Renato Braz e Quarteto Maogani

Roupa Nova

2ª (13)

Toquinho

Um dos principais parceiros de Vinicius de Moraes, o cantor e compositor completa 50 anos de carreira em show especial. Ele relembra sucessos como ‘Tarde em Itapoã’. A cantora Anna Setton participa do show.

Teatro Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 7º andar, 3472-2229. 2ª (13), 21h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (14)

Graxa

Com influências do folk e do tropicalismo, o pernambucano participa do projeto Prata da Casa. Ele destaca músicas de ‘Aquele Disco Massa’ (2015), seu segundo álbum, que tem músicas como ‘Gengibre’ e ‘Eu Não Kiss’.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (14), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Michel Camilo

Vencedor do Grammy, Michel Camilo lança o álbum ‘What’s Up’. O pianista de jazz, que também transita pela música latina, apresenta versões para ‘Love For Sale’, clássico de Cole Porter, e ‘Chan Chan’, de Compay Segundo.

Teatro Renault (1.533 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 3ª (6), 21h. R$ 50/R$ 260. Cd.: todos. Cd.: R e V.

4ª (15)

2 Reis

O grupo é formado por Theodoro e Sebastião, filhos do músico e compositor Nando Reis. Eles apresentam canções próprias e também sucessos do pai.

Sesc Bom Retiro. Pça. de Convivência (350 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. 4ª (15), 21h. Grátis.

O Bardo e o Banjo

A banda folk formada por Wagner Creoruska (banjo, percussão e vocal), Marcus Zambelo (mandolin, sapateado e vocal), Antonio de Souza (fiddle) e Maurício Pilcsuk (baixo e vocais) apresenta músicas do CD ‘Homepath’ (2014), o primeiro da carreira.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (15), 21h30 (abertura, 20h30). R$ 56. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (16)

Mahmed

Tendo o rock alternativo instrumental como referência, a banda de Natal lança o EP ‘Ciao, Inércia’, além de celebrar a edição física de ‘Sobre a Vida em Comunidade’, álbum que estava disponível para audição somente na internet.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (16), 21h30. R$ 6/R$ 20.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Banda Sinfônica do Estado

O concerto é composto pela abertura de ‘Romeu e Julieta’, de Tchaikovski, ‘Paris Sketches’, de Martin Ellerby, e a suíte ‘Porgy and Bess’, de George Gershwin. Érica Hindrikson rege e os solistas Edineia de Oliveira| (mezzo-soprano) e Alessandro Santana (baixo-

barítono) participam.

Masp. Auditório (400 lug.). Av. Paulista, 1578, metrô Trianon-Masp, 3251-5644. Dom. (12), 11h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Coral Paulistano

Nesta apresentação da série ‘Mosaico Internacional’, ele apresenta canções clássicas portuguesas, com participações de Joana Seara (soprano) e Jan Wierzba (piano).

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. Sáb. (11), 17h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Coro Lírico Municipal

Sob regência do maestro Bruno Greco Facio, o coro apresenta obras de Gaetano Donizetti.

Praça das Artes. Marquise. Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. Hoje (10), 18h. Grátis.

Orquestra Experimental de Repertório

O ‘Concerto para Violino N. 3, em Sol Maior, K. 216’, de Mozart, e a ‘Sinfonia N. 43, em Mi Bemol Maior, Hob. I: 43’, de Haydn, fazem parte do concerto. Paulo Galvão rege.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 2ª (13), 20h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp

O compositor visitante Mason Bates participa do concerto, com regência de Ragner Bohlin. Na primeira parte, há execução de ‘Mass Transmission’, de Bates. Na segunda, há obras de Bach. Integrantes do Coro da Osesp também estarão no palco.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (10), 21h; sáb. (11), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Spano e Power

Robert Spano rege a Osesp em concerto com a participação do violista Lawrence Power.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (16), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (16), 10h. R$ 10.

Quarteto Osesp

O grupo de câmara da orquestra interpreta obras compostas por Béla Bartók, Haydn e Norbert Palej.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (12), 16h. R$ 77/

R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.