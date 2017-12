Confira a programação de música desta semana

LEIA MAIS | Antonio Sanchez interpreta trilha de ‘Birdman’ ao vivo

Sexta (1º)

Foto: Divulgação

Ana Carolina e Seu Jorge

Em 2005, os dois lançaram um álbum conjunto que vendeu mais de 300 mil exemplares. Agora, eles retomam a parceria ao lado dos produtores e DJs Mikael Mutti e CIA, mesclando hits e inéditas.

Citibank Hall (5.721 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (1º) e sáb. (2), 22h30. R$ 170/R$ 460. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

Representante da Vanguarda Paulista, ele montou o show ‘Caixa de Ódio’, em homenagem ao compositor Lupicínio Rodrigues (1914-1974), que dedicou sua obra à estética da “dor de cotovelo”. Agora o artista continua a revisitar o autor gaúcho em ‘Caixa de Ódio 2’.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (1º) e sáb. (2), 22h30. R$ 62. Cc.: todos. Cd.: todos.

Beto Guedes

Um dos integrantes do Clube da Esquina e parceiro de Milton Nascimento e Caetano Veloso, o mineiro faz show com os sucessos da carreira. ‘Amor de Índio’, ‘Sol de Primavera’ e ‘Feira Moderna’ estão entre eles.

Teatro J. Safra (627 lug.).R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sexta (1º), 21h30.

R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bibi Ferreira

Ela é um dos grandes nomes do teatro brasileiro. A atriz e cantora, que celebra 75 anos de carreira, apresenta o espetáculo ‘Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra’, acompanhada por orquestra de 18 músicos regida por Flávio Mendes. ‘All The Way’, ‘Old Man River’ e ‘Fly me To The Moon’ estão no repertório.

Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2233, Piso E1, 3069-2286. Sexta (1º) e sáb. (2), 22h; dom. (3), 20h. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Black Alien

Onze anos separam ‘Babylon by Gus Volume 01: O Ano do Macaco’, estreia solo do rapper, de seu recém-lançado sucessor, ‘Babylon by Gus Vol II – No Princípio Era o Verbo’. O ex-integrante do Planet Hemp destaca as músicas deste novo álbum, além de clássicos do rap e do reggae.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (1º) e sáb. (2), 21h30. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone

As duplas que representam gerações distintas da música sertaneja registram o encontro em DVD. ‘Evidências’, ‘Dormi na Praça’ e ‘Página de Amigos’ são algumas das músicas que ganham nova roupagem.

Espaço das Américas (3.052 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (1º) e sáb. (2), 22h30 (abertura, 20h30); dom. (3), 21h (abertura, 19h). R$ 200/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Criolo

Antes de alcançar o sucesso nacional com ‘Nó na Orelha’ (2011), o rapper havia gravado em 2006

‘Ainda É Tempo’, que volta ao mercado em maio. Para celebrar os dez anos de seu lançamento, ele interpreta músicas do álbum.

Audio SP (2.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (1º), 22h. R$ 120 (4º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Fernanda Abreu

Prestes a lançar o álbum ‘Amor Geral’, seu primeiro registro fonográfico em dez anos, a cantora que ficou célebre por sua fusão de funk e pop relembra os hits da carreira. ‘Garota Sangue Bom’, ‘Rio 40 Graus’ e ‘Um Amor, Um Lugar’ estão entre eles.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (1º) e sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 7,50/R$ 25 ( esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Junio Barreto

O cantor e compositor já teve músicas gravadas por Gal Costa, Maria Rita e Roberta Sá. Ao lado de sua banda, ele apresenta faixas representativas de sua trajetória, além de inéditas.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sexta (1º), 23h59

(abertura, 22h). R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karina Buhr

Em seu novo CD, ‘Selvática’ (2015), a cantora defende temas variados, que vão desde contestações sociais até reflexões sobre o sexo feminino. ‘Eu Sou um Monstro’ está entre as 11 faixas.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sexta (1º), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Lô Borges

Ao lado do guitarrista Henrique Matheus, o cantor e compositor relembra os grandes momentos de sua trajetória, iniciada há 45 anos com o lendário álbum ‘Clube da Esquina’ (1972), dividido com Milton Nascimento. ‘O Trem Azul’, ‘Paisagem da Janela’ e ‘Dois Rios’ estão no repertório.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sexta (1º), 21h; sáb. (2), 20h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Ele já fez trabalhos em parceria com grandes nomes, como Gilberto Gil e Marisa Monte. Em seu sexto álbum, ‘Sobre Noites e Dias’ (2014), a relação entre homem e máquina dá a tônica das canções.

Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.) Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sexta (1º), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Maglore

Formado por Teago Oliveira (voz e guitarra), Rodrigo Damati (voz e baixo) e Felipe Dieder (bateria e percussão), o grupo de rock da Bahia apresenta as músicas do terceiro álbum da carreira, ‘III’ (2015). ‘O Sol Chegou’ e ‘Se Você Fosse Minha’ estão entre os destaques do repertório.

Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (1º), 20h. Grátis.

Rico Dalasam

Com o lançamento do EP ‘Modo Diverso’ no ano passado, o rapper ganhou visibilidade. Negro e homossexual assumido, algo raro no estilo, ele expõe nas seis faixas do trabalho seus próprios conflitos, sem deixar de falar da rotina da periferia e de seus desafios.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Hoje (1º), 20h. Grátis. (retirar ingresso às 14h).

Sáb. (2)

Ana Carolina e Seu Jorge

Leia mais acima

Armandinho

Ele despontou para o sucesso em 2004, com a música ‘Desenho de Deus’. Agora, ele lança o single, ‘Eu Sou do Mar’. A banda Maneva abre a noite.

Audio SP (2.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (2), 22h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

Leia mais acima

Bibi Ferreira

Leia mais acima

Black Alien

Leia mais acima

Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone

Leia mais acima

Cida Moreira

‘Soledade’ (2015) é um álbum em que a cantora e pianista passeia por diversas sonoridades. ‘Outra Cena’ (Taiguara), ‘Forasteiro’ (Thiago Pethit e Hélio Flanders) e ‘Um Gosto de Sol’ (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) foram incluídas no CD. Thiago Pethit é o convidado do show de sáb. (2) e Hélio Flanders participa da apresentação de domingo (3).

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fellini

A lendária banda paulistana interpreta na íntegra o quarto disco da carreira, ‘Amor Louco’ (1990). ‘Clepsidra’, ‘Samba das Luzes’ e ‘Chico Buarque Song’, regravada por Céu em seu novo trabalho, ‘Tropix’, fazem parte do álbum.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (2), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernanda Abreu

Leia mais acima

Frito Sampler

Heterônimo de Tatá Aeroplano, Frito Sampler foi vocalista da banda Jumbo Elektro. Ao lado de Grace Ohio, ‘personagem’ da cantora Julia Valiengo, ele apresenta as músicas do álbum

‘Aladins Bakunins’ (2015), interpretadas em um dialeto próprio.

Neu Club (150 lug.). R. D. Germaine Burchard, 421, Água Branca, 3862-0481. Sáb. (2), 23h. R$ 10. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Garotas Suecas + Holger

As bandas de rock dividem afinidades estéticas. O EP ‘Mal Acostumado’ (2015) é o trabalho mais recente e base do show do quarteto Garotas Suecas. Já o Holger apresenta as músicas do recém-lançado EP ‘Sexualidade e Repressão’.

Unibes Cultural (296 lug.). R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. Sáb. (2), 18h (abertura) R$ 20/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd. M e V.

Lô Borges

Leia mais acima

Maria Gadú

Alçada ao sucesso em 2009 com ‘Shimbalaiê’, a artista leva ao palco o repertório de seu terceiro álbum da artista, ‘Guelã’ (2015). O CD tem sonoridade eletrônica e introspectiva, com destaque para a releitura de ‘Trovoa’ (Maurício Pereira).

Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, 5686-8440. Sáb. (2), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

MV Bill

Em 1999, ele chamou atenção da mídia com a faixa ‘Soldado do Morro’. O rapper, que também é escritor e ator, apresenta as músicas do EP ‘Contemporâneo’ (2015). Dexter participa da apresentação de domingo (3).

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ratos de Porão

Um dos principais nomes do movimento punk paulistano, a banda que tem João Gordo à frente executa as canções do CD ‘Século Sinistro’ ( 2014).

Casa de Cultura Raul Seixas (2.000 lug.). R. Murmúrios da Tarde, 211, Itaquera, 2521-6411. Sáb. (2), 21h. Grátis.

Rincon Sapiência

Com 15 anos de carreira, o rapper lançou em 2009 a faixa ‘Elegância’, seu primeiro sucesso. Ele apresenta as músicas do álbum ‘Promotrampo Volume 1’ (2009).

Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (2), 20h. Grátis.

Dom. (3)

Bibi Ferreira

Leia mais acima

Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone

Leia mais acima

Cida Moreira

Leia mais acima

Fernanda Abreu

Leia mais acima

Fiuk

Atual turnê do cantor, ‘Nós na Sala’ tem atmosfera intimista. Ele expõe seu lado pop por meio de músicas como ‘Quero Toda Noite’ e ‘Amor’.

Hotel Meliá (200 lug.). Av. Paulista 2.181, Consolação, 2184-1600. Dom. (3), 18h. R$ 50/R$ 215. Vendas pelo site www.multiingressos.com.br

MV Bill

Leia mais acima

O Rappa

Liderada pelo vocalista Falcão, a banda apresenta a turnê ‘Nunca Tem Fim…’, baseada no álbum lançado em 2013. ‘Me Deixa’ e ‘Pescador de Ilusões’ também estão no show.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (3), 15h. Grátis.

Supla

Para celebrar seus 30 anos de carreira, o roqueiro apresenta o show ‘Diga o que Você Pensa’. ‘Encoleirado’ e ‘Garota de Berlim’ estão no repertório.

Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, 5686-8440. Dom. (3), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

3ª (5)

Bike

Projeto de Julito Cavalcanti, o grupo inicia a temporada do projeto Prata da Casa. No repertório, músicas do psicodélico CD ‘1943’, lançado no ano passado.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (5), 21h. Grátis (retirar

ingresso 1h antes).

Branco Mello

Cantor e compositor dos Titãs, o músico apresenta show acústico. Acompanhado apenas por seu violão, ele relembra ‘Flores’, ‘Sonífera Ilha’ e outros sucessos de sua banda, além de contar histórias sobre as composições.

Teatro Folha (300 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, terraço, Higienópolis, 3823-2323. 3ª (5), 21h. R$ 70/R$ 80.

Carla Casarim

Para celebrar os 50 anos do início da era dos festivais da MPB, a cantora – que participou do programa The Voice, da Rede Globo – montou o show ‘Festival dos Festivais’. Ela interpreta músicas como ‘Arrastão’ (Edu Lobo e Vinicius de Moraes). Eduardo Gudin participa da apresentação.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (5), 21h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Tuia

O folk e o rock rural dão o tom de seu novo álbum, ‘Reverso Folk’. ‘Pureza’, ‘Jabuticaba’ e ‘O Mundo e Nós Dois’ estão no repertório. Guarabyra (da dupla Sá & Guarabyra), Landau, Tavito e Zé Geraldo participam da apresentação.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (5), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (6)

Metá Metá

O trio formado por Juçara Marçal (voz), Kiko Dinucci (guitarra) e Thiago França (sopros) é uma das principais referências da música contemporânea de São Paulo. A sonoridade do grupo é calcada nas batidas africanas, passando por samba e afrobeat.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (6) e 5ª (7), 21h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (7)

Coldplay

Um dos shows internacionais mais esperados do ano, a banda britânica apresenta a turnê baseada no álbum ‘A Head Full of Dreams’ (2015). O quarteto liderado por Chris Martin contou com a colaboração de Beyoncé e Noel Gallagher no CD. As cantoras Tiê e Lianne La Havas abrem a noite.

Allianz Parque (45.934 lug.). R. Palestra Itália, 1.840, Perdizes. 5ª (7), 21h30. R$ 120/R$ 680 (esgotado).

Fellini

Após apresentar o repertório do álbum ‘Amor Louco’ (1990) no sábado, o quarteto, que marcou época no underground paulistano, relembra músicas de seus cinco álbuns.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (7), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Grooveria

Enquanto se prepara para lançar o terceiro álbum, a banda liderada pelo baterista Tuto Ferraz apresenta versões dançantes para clássicos da música brasileira.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (7), 22h30 (abertura, 21h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Luan Santana

O sertanejo apresenta as músicas de seu DVD ‘Acústico’ (2015). ‘Cê Topa’, ‘Meteoro’ e ‘Amar Não É Pecado’ estão entre as músicas que ele interpreta.

Villa Country (5.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Pq. da Água Branca, 3868-5858. 5ª (7), 23h59 (abertura, 20h). R$ 60 (1º lote). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Metá Metá

Leia mais acima

Pedro Mariano

O cantor apresenta o repertório do DVD ‘Pedro Mariano e Orquestra’ (2014). No repertório, há releituras de ‘Pra Você Dar o Nome’ (Tó Brandileone) e ‘Simples’ (Jair Oliveira), além de ‘Um Pouco Mais Perto’, canção inédita que tem Ana Carolina entre os autores.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. 5ª (7), 21h30. R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

95 Anos de Riachão

Autor de ‘Cada Macaco no seu Galho’, gravada por Caetano Veloso e Gilberto Gil, ele é homenageado por nomes do samba paulista. O percussionista Paulinho Timor, as cantoras Flora Poppovic, Mariana Furquim e Paula Sanches e o Trio Gato com Fome estão entre os participantes do show.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (2), 21h; dom. (3), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Casa Levi’s

O local tem programação que envolve festas, gastronomia e música. Hoje (1º), às 21h, o destaque é o show do duo FingerFingerrr. No domingo (3), há apresentação do grupo Beach Combers, às 18h. Já o quarteto Martinez estará no palco da casa na 5ª (7), às 21h.

Casa Levi’s (120 lug.). R. Vitorino Carmilo, 449, Campos Elísios, 2691-0262. Hoje (1º) e 5ª (7), 18h; sáb. (2) e dom (3), 14h. Grátis.

Clube do Choro

O projeto abre sua temporada 2016 com shows que homenageiam o compositor Pixinguinha, autor do clássico ‘Carinhoso’. Hoje (1º) há apresentação de Eduardo Neves (flauta) e Rogério Caetano (violão). Os grupos Cordão Assim que É e Canarinho Chorão fazem shows, respectivamente, no sábado (2) e domingo (3).

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Hoje (1º) e sáb. (2), 21h; dom. (3), 19h. Roda de choro: sáb. (2), 18h/20h30. Grátis (retirar ingresso às 14h do dia da respectiva apresentação).

Líricas Paulistanas

Festival que redimensiona o impacto da Vanguarda Paulista, movimento musical dos anos 1980. Hoje (1º), há exibição do documentário ‘Lira Paulistana e a Vanguarda Paulista’, de Riba de Castro, às 19h. Na sequência, há bate-papo com Luiz Tatit, Na Ozzetti e Wandi Doratiotto. No sábado (2), o destaque é o show do duo Os Mulheres Negras, formado por André Abujamra e Maurício Pereira. Alzira E, Arrigo Barnabé e a banda Isca de Polícia fecham a programação no domingo (3), às 20h.

Biblioteca Alceu Amoroso Lima. R. Henrique Schaumann, 777, Pinheiros, 3082-5023. Hoje (1º), 18h (abertura). Grátis.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.) R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena, 3459-5321. Sáb. (2), 16h (abertura), dom. (3), 16h30 (abertura). R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Adriana Lecouvreur

A ópera de Francisco Cilea, baseada em libreto de Arturo Colautti, é o segundo título da temporada de óperas do Teatro São Pedro. Inspirado na vida da atriz francesa, que dá nome à obra, o espetáculo tem direção cênica e concepção de André Heller-Lopes e regência e direção musical de Luiz Fernando Malheiro.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 4ª (6), 8/4, 13/4 e 15/4, 20h; 10/4 e 17/4, 17h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ensemble Risoluto

O grupo apresenta ‘Octeto em Fá Maior’, de Franz Schubert.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 5ª (7), 20h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jazz Sinfônica

João Maurício Galindo rege a orquestra, em concerto com obras de Bruno Santos, Felipe Senna, Marcos Borelli e outros compositores. A saxofonista Paula Valente participa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (3), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Orquestra Jovem do Estado

Composições de Beethoven e Ignacy Jan Paderewski estão no programa do concerto, regido pelo maestro francês Marc Coppey. O pianista argentino Nelson Goerner participa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (2), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Liebreich e Abduraimov

O maestro alemão Alexander Liebreich rege a orquestra, em concerto com participação do pianista Behzod Abduraimov. Obras de Camille Saint-Saens, Felix Mendelssohn-Bartholdy e Gioacchino Rossini estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (1º), 21h; sáb. (2), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tardes de Canções

Os solistas Daniel Umbelino e Eduardo Fujita interpretam obras compostas por Schubert e Strauss. O pianista Renan Branco acompanha.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (3), 17h. Grátis.