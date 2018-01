Confira o roteiro de música da semana

LEIA MAIS| Emicida faz show especial com convidados

Sexta (3)

As Bahias e a Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo lança o CD ‘Mulher’. A temática feminina dá a tônica de músicas como ‘Josefa Maria’ e ‘Comida Forte’.

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, 2295-0401. Hoje (3), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Chico César

Ele apresenta as músicas de seu álbum mais recente, ‘Estado de Poesia’ (2015). Além da faixa que dá nome ao CD, gravada por Maria Bethânia, ele interpreta as novas ‘Da Taça’ e ‘Caninana’.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (3) e sáb. (4), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dani Black

Em seu segundo álbum, ‘Dilúvio’ (2015), o cantor e compositor aprofunda seu lado pop. ‘Fora de Mim’ e ‘Maior’, gravada no álbum com participação de Milton Nascimento, estão entre os destaques do repertório.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Hoje (3), 21h. R$ 6/

R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dexter

‘Flor de Lótus’ é o terceiro CD solo do rapper, ex-integrante do duo 509-E. As doze faixas versam sobre prisão, liberdade e preconceito racial. O cantor Gilson (autor do sucesso ‘Casinha Branca’) e o rapper Kamau participam da apresentação.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (3),

21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gal Costa

A cantora apresenta o show ‘Estratosférica’. O disco homônimo, lançado em 2015, emplacou ‘Quando Você Olha Pra Ela’, composta por Mallu Magalhães.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (3) e sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hamilton de Holanda

Músicos do Clube do Choro paulistano acompanham o bandolinista, que apresenta temas próprios. Há espaço para clássicos de Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (433 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Hoje (3), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Juarez Moreira Quarteto

Ao lado de Kiko Mitre (baixo), Chico Amaral (saxofone) e Esdra “Neném” (bateria), o violonista e guitarrista recebe João Donato. Ao piano, o convidado acompanha o quarteto em músicas como ‘Uma Prece’, de Luiz Bonfá, que Donato gravou nos anos 1950.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (3), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Otto

Com título inspirado no livro ‘A Metamorfose’, de Kafka, o álbum ‘Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos’ (2009) tornou-se importante em sua trajetória. Em três shows, ele celebra seu lançamento em vinil.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (3) e sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Passo Torto e Ná Ozzetti

O quarteto e a cantora apresentam as músicas do álbum ‘Thiago França’ (2015). Músicas como

‘Perder Essa Mulher’, ‘O Cadáver’ e ‘O Cinema É Melhor’ estão no repertório do CD.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Hoje (3), 21h. R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Vanusa

Afastada dos estúdios há 21 anos, ela lança o álbum ‘Vanusa Santos Flores’, com produção de Zeca Baleiro. A cantora interpreta músicas de compositores consagrados como Angela Ro Ro, Vander Lee e Zé Ramalho. Há também ‘Tudo Aurora’, parceria sua com Baleiro.

Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Hoje (3), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sáb. (4)

As Bahias e A Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo lança o CD ‘Mulher’. A temática feminina dá a tônica de músicas como ‘Josefa Maria’ e ‘Comida Forte’.

Centro Cultural da Juventude. Espaço Arena (500 lug.). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. Sáb. (4), 19h. Grátis. (retirar ingresso 1h antes).

Barbatuques

O grupo que trabalha com percussão corporal apresenta o espetáculo ‘Barbatuquices’, em que a interação com o público é privilegiada.

Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 15h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos. Até 3/7.

Eros Ramazzotti

Lançado em 2015, o álbum ‘Perfetto’ é o mote da atual turnê de Eros Ramazzotti (foto acima). O cantor italiano apresenta 14 canções inéditas do trabalho produzido por ele em parceria com Claudio Guidetti. Sucessos como ‘Cose della Vita’ integram o show.

Allianz Parque (5.000 lug.). R. Palestra Itália, 1.840, Perdizes. Sáb. (4), 21h. R$ 500/R$ 970. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico César

Gal Costa

Lineker

Lançado este ano, o EP ‘Verão’ é o novo trabalho do cantor, performer e bailarino. A estética pop domina o trabalho, que tem músicas como ‘Desapego’, composição de Juvenil Silva, e a faixa-título, feita por Tom Custódio da Luz.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (4), 18h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Little Quail & The Mad Birds

O trio criado em 1988 não chegou a ser grande sucesso, mas com o passar dos anos o trabalho de Gabriel Thomaz (vocal e guitarra), Zé Ovo (baixo e vocal) e Bacalhau foi reconhecido por especialistas no rock nacional. Nesta reunião esporádica, tendo como mote o lançamento do livro ‘Magnéticos 90’ – sobre fitas demos de grupos dos anos 1990 -, de Thomaz e Daniel Juca, eles contam com a participação de Alf, integrante do Rumbora.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (4), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Rita

‘Samba da Maria’ é espetáculo em que a cantora canta clássicos do gênero musical mais tradicional do Brasil. Ao lado de Davi Moraes (guitarra), Fred Camacho (banjo e cavaquinho), Andre Siqueira (percussão) e Marcelinho Moreira (percussão), ela interpreta músicas compostas por Adoniran Barbosa, Adriana Calcanhotto, Zeca Pagodinho e outros bambas.

Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (4), 21h. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mart’nália

Na turnê ‘Mart’nália em Samba’, a cantora retorna ao gênero que a consagrou, após a guinada pop do álbum ‘Não Tente Compreender’ (2012). Ela interpreta músicas de Chico Buarque, Djavan e Martinho da Vila, seu pai, que também dirige o show.

Tom Brasil (1.800 lug.) e (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (4), 22h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Otto

Thiaguinho

Com 18 faixas, ‘#VamoQueVamo’ é o segundo DVD do artista, revelado no programa Fama, da Rede Globo. Os sucessos ‘Ainda Bem’, ‘Caraca, Muleke!’ e ‘Ousadia e Alegria’ estão no repertório.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (4), 23h30 (abertura, 21h). R$ 90/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (5)

A Banda Mais Bonita da Cidade

Em 2011, eles chamaram a atenção do público com o clipe da música ‘Oração’, com milhões de visualizações no YouTube. A música está na turnê baseada no DVD ‘Ao Vivo no Cine Joia’, gravado em 2014 e lançado este ano.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Dom. (5), 18h. R$ 40/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico Pinheiro

Ele iniciou sua carreira 2003 e tem trabalhos em parceria com Placido Domingo, Brad Mehldau e

Esperanza Spalding. Nesta apresentação, o guitarrista interpreta composições próprias.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (5), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gal Costa

Leo Cavalcanti

Em show de voz e violão, o cantor e compositor interpreta músicas de seus dois álbuns, ‘Religar’ (2010) e ‘Despertador’ (2014).

Teatro Leopoldo Fróes. R. Antonio Bandeira, 114, 5541-7057. Dom. (5), 19h. Grátis (retiraringresso 1h antes).

Los Porongas

No show de lançamento do álbum ‘Infinito Agora’ (2015), o quarteto apresenta seu novo baterista, Xavier Francisco. Apresentando músicas novas e de trabalhos anteriores, o grupo recebe no palco seu ex-guitarrista, João Vasconcelos, os tecladistas Fernando TRZ e João Leão e o cantor Daniel Groove.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (5), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mahmundi

Trabalhando com uma sonoridade pop, calcada na estética dos anos 1980, ela lança seu primeiro álbum, com supervisão de produção de Kassin e direção artística de Carlos Eduardo Miranda. ‘Hit’ e ‘Calor do Amor’ estão no repertório. O DJ Yugo fica a cargo da discotecagem antes e depois do show.

Mirante 9 de Julho (350 lug.). R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3111-6342. Dom. (5), 16h30. (abertura, 15h30). Grátis.

Otto

3ª (7)

Fernanda Takai

A cantora e compositora apresenta o repertório de seu CD mais recente, ‘Na Medida do Impossível’ (2014). Além de mostrar canções próprias, ela resgata sucessos dos anos 1960 e 1970, entre eles ‘Como Dizia o Mestre’, composição de Benito di Paula.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (7), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

John Pizzarelli

Em seu CD ‘Midnight McCartney’ (2015), o cantor e guitarrista interpreta músicas de Paul McCartney, cuja ideia partiu do ex-Beatle. ‘Silly Love Songs’ e ‘No More Lonely Nights’ ganham releituras. Martin Pizzarelli (baixo), Konrad Paszkudziki (piano) e Kevin Kanner (bateria) o acompanham.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (7), 21h30 (abertura, 20h). R$ 195/R$ 245. Cc.: todos. Cd: todos.

Especial

Educação como Matéria-prima

No show de encerramento da exposição, Bem Gil homenageia seu pai, Gilberto Gil, e o educador Paulo Freire. Ana Lomelino, Cícero e Filipe Catto estão entre os convidados do show.

MAM. Auditório (180 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. Dom. (5), 15h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Swissando Jazz Club

João Donato fecha a programação do evento. O Louis Matute Trio, formado por três jovens estudantes da Escola Superior de Música de Lausanne, também se apresenta.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (5), 20h30

(abertura, 19h). R$ 85/R$ 120. Cc.: todos. Cd: todos.

Música Clássica

Coral Paulistano

Na quinta apresentação da série Festival de Oratórios, o coral interpreta três peças compostas por Marc-Antoine Charpentier. A regência é do maestro convidado Roberto Rodrigues.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Hoje (3), 20h. R$ 25. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Jazz Sinfônica

Com a cantora Fabiana Cozza como convidada, a orquestra interpreta canções que fizeram sucesso na voz da francesa Edith Piaf. O maestro João Maurício Galindo é o regente do concerto.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (8), 21h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jean-Guihen Queyras

O violoncelista canadense é atração desta temporada da Cultura Artística. Em dois concertos com programas distintos, ele apresenta suítes para violoncelo compostas por Johann Sebastian Bach.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (4)e dom. (5), 21h. R$ 50/R$ 235. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra de Câmara da Osesp

Thomas Zehetmair comanda o programa do concerto, com peças de Mozart, Gyorgy Ligeti e Béla Bartók.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (8), 21h. R$ 50/

R$ 120. Dom. (5), 16h. R$ 77. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Juvenil Heliópolis

Com regência de Isaac Karabtchevsky, a orquestra apresenta a ‘Sinfonia em Dó Maior, D 944: A Grande’, de Schubert.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (5), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Osesp

O compositor visitante Mason Bates participa do concerto, com regência do sueco Ragner Bohlin. Na primeira parte, há a estreia latino-americana de ‘Mass Transmission’, de Bates. Na segunda,

há obras de Bach. Integrantes do Coro da Osesp também estarão no palco.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (9), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (9), 10h. R$ 10.

Osesp: Holliger e Zehetmair

O violinista Thomas Zehetmair rege a orquestra, com Heinz Holliger no oboé. Obras compostas por Beethoven, Schubert e Elliott Carter serão interpretadas.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (3), 21h; sáb. (4), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra do Teatro São Pedro

No projeto Gala Lírica, a orquestra se apresenta com membros da Academia de Ópera e o elenco estável do Theatro São Pedro em um concerto com trechos de óperas de vários compositores, entre eles Mozart, Strauss, Puccini e Charles Gounod. O maestro André dos Santos está à frente da orquestra.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (3), 20h; dom. (5), 17h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto de Cordas da Cidade

Formado pelos instrumentistas Marcelo Jaffe (viola), Betina Stegmann (violino), Nelson Rios (violino) e Robert Suetholz (violoncelo), o quarteto recebe o pianista Fernando Tomimura. No programa estão o ‘Quarteto n.2’, de Guerra-Peixe, e ‘Quinteto op.51’, de Anton Arensky.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 5ª (9), 20h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.