Confira os shows da semana

LEIA MAIS | Almir Sater faz show gratuito

Sexta (22)

Aeromoças e Tenistas Russas

O grupo instrumental apresenta músicas de seu terceiro álbum, ‘Positrônico’ (2015), com referências a astronomia e ficção científica. Liniker participa da apresentação.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sexta (22), 22h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bruno e Marrone e George Henrique e Rodrigo

Bruno e Marrone apresentam ‘Dormi na Praça’ e outros hits. George Henrique e Rodrigo interpretam as músicas incluídas no DVD ‘Ouça com o Coração’ (2014).

Villa Country (8.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868-5858. Sexta (22), 20h (abertura; show, 0h30). R$ 70/R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gui Amabis

‘Ruivo em Sangue’ é o novo álbum do cantor e compositor. Com arranjos divididos entre ele, Dustan Gallas e Régis Damasceno, o sucessor de ‘Trabalhos Carnívoros’ é inspirado em suas andanças por Lisboa.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sexta (22), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Ivete Sangalo

A musa do axé permanece na estrada com a turnê comemorativa de seus 20 anos de carreira. ‘Adeus Bye Bye’, ‘Acelera Aê’ e ‘Beleza Rara’ ganham releituras.

Citibank Hall (6.938 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (22), 22h. R$ 100/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jards Macalé

Em show de voz e violão, o autor de ‘Vapor Barato’ apresenta as músicas do CD e DVD ‘Jards Macalé Ao Vivo’, que celebra seus 50 anos de carreira. ‘Farinha do Desprezo’, ‘Movimento dos Barcos’ e ‘Mal Secreto’ estão no repertório.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sexta (22), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Lia de Itamaracá

Uma das principais referências da ciranda, a pernambucana apresenta o show do álbum ‘Ciranda de Ritmos’. Cocos, maracatus, frevos e maxixes compostos por ela e pelo músico Bezerra do Sax, que a acompanha, fazem parte do show.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000.

Sexta (22), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Rita

Ao lado de quatro instrumentistas, a cantora apresenta o show ‘Samba de Maria’. Há músicas de Adriana Calcanhotto, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, entre outros compositores. Destaque para a canção inédita ‘Cutuca’, parceria de Davi Moraes, Fred Camacho e Marcelinho Moreira.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sexta (22) e sáb. (23), 21h30. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Metá Metá

Com um dos trabalhos mais importantes da cena contemporânea, o grupo formado por Juçara Marçal. Kiko Dinucci e Thiago França lança o álbum ‘MM3’. Mesclando guitarras à sonoridade afro-brasileira, eles apresentam ‘Três Amigos’, ‘Angolana’, ‘Corpo Vão’, entre outras novidades.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (22) e sáb. (23), 21h30. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Móveis Coloniais de Acaju

Atração da festa Pardieiro, a banda de rock alternativo destaca o repertório do álbum mais recente, ‘De Lá Até Aqui’ (2013). O cantor e compositor brasiliense Dillo faz participação especial. Leandro Pardí, Caio Alves e Lia Macedo discotecam.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sexta (22), 23h (abertura). R$ 40/R$ 80. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulo Ricardo e Rádio Taxi

O vocalista do RPM e a banda de pop rock participam da Festa Nova Retrô. Paulo Ricardo apresenta o show ‘Elétrico’, destacando músicas como ‘Rádio Pirata’ e ‘Olhar 43’. Já o Rádio Taxi, na estrada há mais de 30 anos, apresenta os grandes hits da carreira, como ‘Coisas de Casal’ e ‘Eva’.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sexta (22), 22h. R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O ‘Rei’, que teve de cancelar shows em São Paulo por conta de uma gripe, prossegue com sua temporada na cidade, prevista para durar até agosto. ‘Emoções’, ‘Como é Grande o Meu Amor Por Você’ e ‘Detalhes’ são alguns dos clássicos que ele relembra.

Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (22) e sáb. (23), 22h. R$ 220/R$ 580. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberto Menescal e Maria Luiza

O violonista, um dos criadores da Bossa Nova, produziu o álbum mais recente da cantora de 20 anos, ‘Jazz in Bossa…Bossa in Jazz’. ‘Body And Soul’, ‘Speak Low’ e ‘Até Quem Sabe’ são alguns dos clássicos incluídos no disco.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sexta (22), 21h30. R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé Manoel

‘Canção e Silêncio’ (2015) é o disco mais recente do cantor e compositor, cujas músicas já foram cantadas por Ana Carolina e Filipe Catto. Ele apresenta músicas de sua autoria, tendo a cantora Ná Ozzetti como convidada.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (22), 22h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (23)

Guinga

Parceiro de artistas como Chico Buarque, Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro, o violonista celebra 50 anos de carreira. As cantoras Mônica Salmaso e Maria João, além do Quarteto Carlos Gomes, participam do show.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (23), 21h; dom. (24), 19h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leo Jaime

Quando chegou ao Rio de Janeiro, ele era ‘Leo Guanabara’. Para relembrar os velhos tempos, ele montou o show ‘Leo Guanabara Jaime’. Além de seus clássicos, ele interpreta músicas de artistas que o influenciaram.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (23), 22h. R$ 100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lia de Itamaracá

Uma das principais referências da ciranda, a pernambucana apresenta o show do álbum ‘Ciranda de Ritmos’. Cocos, maracatus, frevos e maxixes compostos por ela e pelo músico Bezerra do Sax, que a acompanha, fazem parte do show.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (23), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Los Sebosos Postizos

Projeto capitaneado por músicos que integram a Nação Zumbi, o grupo apresenta versões para músicas de Jorge Ben Jor. ‘O Telefone Tocou Novamente’ e ‘Minha Teimosia, uma Arma pra Te Conquistar’ são alguns dos sucessos que ganharam releituras.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Rita

Metá Metá

Paulinho Moska

‘Violoz – Paulinho, Violões e Voz’ é o nome do show do cantor e compositor. Sozinho no palco com vários tipos de violões, ele interpreta sucessos da carreira. ‘A Seta e o Alvo’, ‘A Idade do Céu’ e ‘Pensando em Você’ ganham releituras acústicas.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (23), 21h30. R$ 70/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pélico

O cantor e compositor apresenta as músicas do álbum ‘Euforia’ (2015), no qual incorpora a seu trabalho ritmos latinos e afro-brasileiros. Sua releitura de ‘Não Há Cabeça’, de Angela Ro Ro, está em rotação na novela ‘Velho Chico’.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (23), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Teixeira

Grande nome da música caipira, ele já foi gravado por Elis Regina e Maria Bethânia. ‘Romaria’, ‘Frete’ e ‘Amanheceu, Peguei a Viola’ fazem parte do repertório.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberto Carlos

Domingo (24)

Alcione

Com mais de 40 anos de carreira, ela recebe a Bateria da Mangueira. A cantora relembra ‘Estranha Loucura’, ‘Não Deixe o Samba Morrer’, ‘Sufoco’, entre outros sucessos.

Bar Mangueira (500 lug.). R. Cláudio Soares, 124, Pinheiros, 3034-1085. Dom. (24), 16h (abertura). R$ 70. Vendas pelo site www.clubedoingresso.com

Guinga

Inti Illimani

A banda chilena foi formada nos anos 1960 e pertenceu ao movimento Nueva Canción Chilena. Em 2014, o grupo lançou o álbum ‘Teoria de Cuerdas’. Eles também homenageiam os compositores Victor Jara e Violeta Parra.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro

Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (24), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Los Sebosos Postizos

Odair José

Depois de rever o repertório do cultuado disco ‘O Filho de José e Maria’ (1977), o artista apresenta o repertório do álbum ‘Dia 16’ (2015). Em faixas como ‘Dia 16’, ‘Encontro’ e ‘Fera’, o cantor e compositor evidencia sua proximidade com as guitarras.

Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (24), 13h30. Grátis.

Renato Teixeira

Tokyo Ska Paradise Orchestra

Em show com participação especial de Emicida, a banda japonesa de ska mostra uma parceria com o rapper, ‘Olha Pro Céu’.

Clash Club (800 lug.). R. Barra Funda, 969, Barra Funda, 3661-1500. Dom. (24), 18h. R$ 160/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Uma Saudação a Whitney Houston

Thalita Pertuzatti, que participou de vários programas de TV como caloura, canta músicas da artista americana.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Dom. (24), 21h. R$ 120/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (26)

Tulipa Ruiz

Vencedor do Grammy Latino na categoria melhor álbum pop contemporâneo, ‘Dancê’ (2015) é o terceiro disco da cantora, cujo repertório ela leva ao palco. ‘Proporcional’ e ‘Físico’ são algumas das músicas do trabalho.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (26), 21h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Two Wolves

Tendo à frente Lineker Lancellote (vocal) e Mauricius Wolf (guitarra), a banda de rock alternativo participa do projeto Prata da Casa.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (26), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

5ª (28)

Angela Maria

Acompanhada pelo violonista Ronaldo Rayol, a cantora interpreta músicas do álbum ‘Angela à Vontade em Voz e Violão’, lançado no ano passado.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 5ª (28), 15h. R$ 9/R$ 30 (grátis para maiores de 60 anos). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

César Lacerda e Romulo Fróes

Músicas da dupla compõem o álbum ‘O Meu Nome É Qualquer Um’, a ser lançado em outubro. No show ‘Ensaio sobre Qualquer Um’, os dois apresentam algumas das composições. Rodrigo Campos participa.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 5ª (28), 21h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Grand Bazaar

Influenciado pela música dos países dos Bálcãs, o grupo lança o álbum ‘Grand Bazaar II’. Além do repertório autoral, um dos destaques é a releitura de ‘Pagode Russo’, de Luiz Gonzaga.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (28), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ney Matogrosso

Há três anos, o cantor roda o Brasil com a turnê ‘Atento aos Sinais’. Ele interpreta músicas de Caetano Veloso, Lenine e de artistas contemporâneos, entre eles Criolo.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (28), 29/7 e 30/7, 21h; 31/7, 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

3 Mil Tons

O músico Salloma Salomão e alguns coletivos de arte homenageiam três personagens negros que marcaram a história do Brasil: o geógrafo Milton Santos, o ator Milton Gonçalves e o cantor e compositor Milton Nascimento.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (23), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival Internacional de Música Experimental

O duo Machinillas, do Chile, e Fernanda Navarro, de São Paulo, são as atrações de hoje (22) no evento.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Hoje (22), 20h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tamo Junto

O projeto reúne na 3ª (26) o cantor Thiaguinho e a Turma do Pagode. Ele apresenta as músicas do recém-lançado CD e DVD ‘#VamoQVamo’, com 23 faixas. Já a banda recorre ao repertório do DVD ‘XV Anos’, que celebra seus 15 anos de carreira.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (26), 22h (abertura). R$ 40/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Viva Cuba Festival

Artistas de várias nacionalidades celebram a música cubana com show do grupo Batanga & Cia. Os bailarinos cubanos Alberto Valdes e Yeni Molinet, os argentinos especializados em danças e pesquisadores da cultura cubana Tati Barbosa e Daniela Escobar, além de DJs, também se apresentam.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (24), 21h30 (abertura, 20h.). R$ 32. Cc.: todos. Cd: todos.

Música Clássica

Coral Avançado do Instituto Baccarelli

O grupo apresenta o espetáculo ‘Do Pó ao Pó’, retratando importantes momentos sociais e políticos da História por meio de músicas nacionais e estrangeiras.

Masp. Auditório (400 lug.). Av. Paulista, 1578, Bela Vista, 3251-5644. Dom. (24), 11h. R$ 10. Cc.: todos. CD.: todos.

Coro Lírico Municipal

As óperas ‘Elektra’, de Richard Strauss, e ‘Fosca’, de Carlos Gomes, têm trechos interpretados pelo coro em ensaio aberto.

Praça das Artes. Espaço de Convivência. Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 2ª (25), 16h. Grátis.

Orquestra Sinfônica da USP

‘Concerto nº 2 Para Piano em Si Bemol Maior, Op.19’ e ‘Sinfonia nº 4 em Si Bemol Maior, Op.60’, ambas de Beethoven, fazem parte do concerto, que tem participação do pianista Leonardo Hilsdorf. Lavard Skou Larsen rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (22), 20h30. R$ 22. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Guerrero e Wispelwey

Giancarlo Guerrero rege a Osesp, em concerto com participação do violoncelista Pieter Wispelwey. No programa, obras de Brahms, Haydn e Camille Saint-Saens.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (28), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (28), 10h. R$ 10.

Quarteto Camargo Guarnieri

Formado por Elisa Fukuda (violino), Ricardo Takahashi (violino), Silvio Catto (viola) e Joel de Souza (violoncelo), o grupo recebe o pianista Miroslav Georgiev para interpretar obras de Antonín Dvorák.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (22), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes). 5ª (28), 21h. R$ 42/R$ 194.

Festival de Campos do Jordão

Grupo de Música Antiga do Festival

Sob regência do violinista Luis Otávio Santos, o grupo apresenta obras de Bach, Francisco Geminiani, J.J.F. Biber e outros compositores.

Auditório Cláudio Santoro. Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista. Sáb. (23), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Orquestra Municipal de Jundiaí

Obras de Aaron Copland, Edvard Grieg, Nicoló Paganini e Tchaikovski estão no programa do concerto, com participação do violoncelista Ilia Laporev. Claudia Feres rege.

Pça. São Benedito, V. Capivari. Sáb. (23), 16h30. Grátis.

Orquestra Sinfônica de Barra Mansa

Em concerto com regência de Vantoil de Souza e participação de Luiz Garcia (trompa), a orquestra apresenta obras de Leopoldo Miguez, Hércules Alves, Paul Dukas e Ottorino Respighi.

Pça. São Benedito, V. Capivari. Dom. (24), 12h. Grátis.

Orquestra Sinfônica Municipal

Obras de Brahms e Schubert fazem parte do concerto, com regência de Eduardo Strausser. Auditório Cláudio Santoro.

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista. Dom. (24), 16h30.

R$ 50. Vendas pelo site www.ingressorapido.com.br e na bilheteria da Sala São Paulo.