Confira o roteiro de música da semana

Sexta (19)

Ava Rocha

‘Ava Patrya Yndia Yracema’ (2015) é o nome de seu novo álbum. Com uma sonoridade experimental, o álbum traz músicas de sua autoria, como ”Boca do Céu’. Kiko Dinucci e Negro Leo participam da apresentação.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sexta (19), 21h30. R$ 14. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bidê ou Balde

O grupo faz o lançamento do CD ‘Gilgongo! – Ou, A Última Transmissão da Rádio Ducher’ (2015). É o encerramento da trilogia ‘Kilgore’, homenagem ao personagem Kilgore Trout, criado por Kurt Vonnegut.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (19), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hurtmold

O sexteto de rock apresenta músicas de seus seis álbuns. ‘Mils Crianças’ (2012) é o mais recente deles. Ricardo Pereira discoteca antes e depois do show.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sexta (19), 23h59 (abertura, 22h). R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Érika Colaço/Div.

Johnny Hooker

Ele é a principal atração da festa Sexta Básica. Tendo como convidados Otto e Karina Buhr, o artista interpreta as músicas do álbum ‘Eu Vou Fazer uma Macumba pra te Amarrar, Maldito!’, lançado em 2015.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sexta (19), 22h (abertura). R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Liniker

Ele vem chamando a atenção com seu estilo influenciado pela soul music. ‘Zero’ e ‘Louise do Brésil’ estão em seu repertório.

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sexta (19), 23h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

O multi-instrumentista fez sucesso com ‘Feito para Acabar’ (2010), recheado de canções mesclando pop e romantismo. Neste show, ele destaca músicas de seu álbum mais recente, ‘De Graça’ (2013).

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (19) e sáb. (20), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcio Greyck

Compositor gravado por Roberto Carlos (‘Vivendo Por Viver’, ‘Tentativa’), o artista apresenta sucessos que marcaram sua trajetória, como ‘Aparências’ e ‘Impossível Acreditar que Perdi Você’.

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, 2295-0401. Sexta (19), 20h. Grátis (retirar ingresso às 14h.)

Maria Alcina

A cantora lança o DVD ‘De Normal Bastam os Outros’ (2015), com base em seu álbum de estúdio homônimo. Há músicas de Zeca Baleiro (‘Eu Sou Alcina’), Felipe Cordeiro (‘Fogo da Morena’), Jorge Ben Jor (‘Sem Vergonha’, ‘Fio Maravilha’), entre outros.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (19), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Otto

Na turnê ‘Recupera’, ele apresenta músicas que não costumam figurar no repertório usual de suas apresentações. ‘Distraída pra Morte’ e ‘O que Dirá o Mundo’ ganham nova roupagem.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sexta (19), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Foto: Mauro Pimentel/Estadão

Os Paralamas do Sucesso

Sem se apresentar com músicos de apoio, o que ocorria desde 1986, Os Paralamas do Sucesso voltam ao formato do início da carreira. Além dos clássicos, o trio deve interpretar duas músicas inéditas.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sexta (19) e sáb. (20), 21h30; dom. (21), 20h30. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo Neto

Ao lado de Joan Barros (guitarra) e Ricardinho Paraíso (baixo), o cantor faz show dedicado ao cancioneiro de Belchior.

Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.) Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sexta (19), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Péricles Cavalcanti

Gravado por Adriana Calcanhotto, Caetano Veloso e Gal Costa, o cantor e compositor apresenta o show ‘Leve & Solto’. Novos arranjos foram criados para ‘Negro Amor’, ‘Medo de Amar nº 3’, entre outras.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (19), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Salloma Salomão

Historiador e músico, ele apresenta o show ‘Notas Tortas da Madrugada’, com músicas autorais.

O rapper Gabriel Rodrigues, filho do artista, participa do show. O rapper James Bantu abre a noite.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sexta (19), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Toninho Horta e Renato Braz

A dupla se junta neste encontro inédito, interpretando músicas de Tom Jobim, Fito Paez e do próprio Horta.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sexta (19), 20h; sáb. (20), 19h; dom. (21), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Trovadores Urbanos

No show ‘Trovadores Urbanos – 25 Anos’, o quarteto relembra momentos importantes de sua trajetória.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (19), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Sáb. (20)

Alceu Valença

Ao lado de cinco músicos, o artista apresenta o show ‘Forró Lunar’ na celebração do aniversário de Osasco.

Concha Acústica da FITO. Av. das Flores, 701, Jd. das Flores, Osasco. Sáb. (20), 20h. Grátis.

Elba Ramalho

Em seu álbum mais recente, ‘Do Meu Olhar pra Fora’ (2015), a cantora se reaproxima da sonoridade pop. Entre os destaques do repertório, suas releituras para as músicas ‘Risoflora’ (Chico Science), ‘Contrato de Separação’ (Dominguinhos/Anastácia) e ‘Fazê o Quê?’ (Pedro Luís).

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Filipe Catto

O cantor volta a apresentar seu segundo álbum de estúdio, ‘Tomada’. Além de repertório autoral, ele interpreta músicas de Caetano Veloso e Marina Lima.

Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Pinheiros. Sáb. (20), 16h. Grátis.

La Cartelera Ska

Mesclando cumbia, ska e dub, o grupo argentino interpreta as músicas do álbum ‘Brillantina en el Aire’ (2013).

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (20), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Para celebrar o lançamento em vinil do álbum ‘Sem Nostalgia’ (2011), o cantor e compositor faz show dedicado a seu repertório. É o disco de ‘Amor em Jacumã’ e ‘Super Violão Mashup’.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (20), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci



Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (20), 18h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Negra Li

A cantora faz apresentação em que apresenta o repertório do álbum ‘Tudo De Novo’ (2012). ‘Fotografia’, de Leoni e Léo Jaime, é um dos destaques do álbum.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (20), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Oswaldo Montenegro

Em seu novo show, ‘Trilhas’, o artista apresenta músicas que escreveu para cinema, teatro e televisão. Ele também interpreta duas canções inéditas.

Tom Brasil (1.800 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (20), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Raul de Souza e Jorginho Neto

Os dois trombonistas participam da série Encontros Instrumentais, ao lado de Mario Conde (guitarra), Glauco Solter (baixo), Hamleto Stamato (piano) e Serginho Machado (bateria).

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Foto: Jorge Bispo/Div.

Silva

Relacionamentos amorosos dão o tom ao álbum ‘Júpiter’ (2015), que ele lança em duas apresentações. Cícero participa do show de sábado (20) e Maria Gadú é a convidada de domingo (21).

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (21)

Anelis Assumpção e Orquídeas do Brasil

A cantora e compositora se encontra com a antiga banda de seu pai, Itamar Assumpção. O show faz parte do ‘Projeto Lira Paulistana. 30 Anos. E Depois?’.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (21), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jair Naves

O cantor e compositor apresenta as músicas de seu segundo álbum, ‘Trovões a Me Atingir’ (2015), com letras sobre o amor e suas consequências. ‘Resvala’ e ‘Prece Atendida’ estão no repertório do CD.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Dom. (21), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Dom. (21), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Martinho da Vila e Mart’nália

Pai e filha abrem a programação do Circuito Municipal de Cultura, interpretando grandes sucessos. O grupo Os Prettos inicia os trabalhos.

Vale do Anhangabaú. Dom (21), 16h. Grátis.

Vanguart

‘Muito Mais que o Amor’ (2013) é o terceiro e mais ensolarado álbum da banda que tem Hélio Flanders à frente – e o foco do repertório do show, que tem músicas como ‘Meu Sol’, ‘Demorou Pra Ser’ e ‘Eu Sei Onde Você Está’.

Teatro Mars. R. João Passalacqua, 80, Bela Vista, 3101-8917. Dom. (21), 19h. R$ 60 (meia entrada com 1kg de alimento não perecível)/R$ 120. Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

3ª (23)

Luiz Pié

Saudado por Milton Nascimento e Roberto Menescal, o cantor lança seu primeiro CD, ‘Memória Afetiva’. Ele interpreta músicas de Chico Buarque, Jorge Vercillo, Tom Jobim, entre outros compositores.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 3ª (23), 21h. R$ 60.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Simone Mazzer

‘Férias em Videotape’ (2015) é o título do álbum de estreia da cantora e atriz. Além de interpretar novidades como ‘Tango do Mal’ e a faixa-título, a artista relê ‘Back to Black’, sucesso de Amy Winehouse.

Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (23), 21h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Tuto Ferraz

O compositor e baterista abre o projeto Jazz.Br, acompanhado pelo quarteto formado por Pepe Cisneros (Rhodes), Agenor de Lorenzi (guitarra), Clayton Sousa (sax tenor) e Rafael Abdalla (baixo acústico).

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (23), 21h30 (abertura, 20h). R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (24)

Marcelo Pretto e Swami Jr.

O duo de voz e violão apresenta as músicas do CD de estreia, ‘A Carne das Canções’ (2014), com repertório que destaca a produção da cena paulistana atual. Juçara Marçal participa da apresentação.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (24), 21h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (25)

Funk Como Le Gusta

A big band destaca as músicas de seu quarto álbum, ‘A Nave Mãe Segue Viagem’ (2015) no projeto Summer como Le Gusta.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (25), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Guizado

O trompetista apresenta as músicas de seu terceiro disco, ‘O Voo do Dragão’ (2015), inspirado pela cultura oriental. Para produzi-lo, o músico se inspirou em filmes como ‘Operação Dragão’, com Bruce Lee, e livros como ‘A Arte da Guerra’, de Sun Tzu.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (25), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Bosco & Vinicius e Bruno & Barreto

João Bosco & Vinicius interpretam músicas como ‘Amiga Linda’, enquanto Bruno & Barreto lançam o DVD ‘A Força do Interior’.

Villa Country (8.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Pq. da Água Branca, 3868-5858. 5ª (25), 20h (abertura). R$ 60/R$ 120 (1º lote). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Plebe Rude

‘O Concreto Já Rachou’ (1986), primeiro disco da banda, tornou-se um dos álbuns mais importantes do rock brasileiro dos anos 1980. O grupo celebra seus 30 anos, tocando seu repertório na íntegra e músicas incluídas em outros discos.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (25), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Saraivada

Liderada pelo violonista Chico Saraiva, a banda apresenta as principais canções do instrumentista, algumas em parceria com Luiz Tatit e Paulo César Pinheiro.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (25), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Cc: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan

‘Antes do Mundo Acabar’ (2015), que a cantora e compositora lança neste show, é um álbum composto apenas por sambas. Além de inéditas de sua autoria, algumas delas com parceiros, ela relê músicas de Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola e Riachão.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (25), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

A Love Supreme

Cássio Ferreira (sax), Bruno Migotto (contrabaixo), André Marques (piano) e Alex Buck (bateria) interpretam ‘A Love Supreme’ (1964), clássico álbum de John Coltrane, no projeto Audições Históricas.

O guitarrista e compositor Lupa Santiago é o diretor artístico do show.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (19), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mostra Prata da Casa

Seleção com artistas que se apresentaram no projeto em 2015. Os duos Figueroas e Strobo se apresentam hoje (19). O encerramento no sáb. (20) fica por conta da banda Dingo Bells e do cantor e compositor Zé Pi.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (19) e sáb. (20), 21h.

R$ 10. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Velha Roupa Colorida

Dani Black, Pélico, Helio Flanders e Teago Oliveira, da banda Maglore, celebram o cancioneiro de Belchior. Eles destacam o repertório do disco ‘Alucinação’ (1976), com sucessos ‘Como Nossos Pais’ e ‘Apenas um Rapaz Latino-Americano’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (25), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Coro da Osesp

Dando início ao projeto Osesp Itinerante, o coro faz concertos gratuitos em igrejas. No programa, obras de Anton Bruckner, Alberto Ginastera, Heitor Villa-Lobos, entre outros.

Paróquia Consolação. R. da Consolação, 585. 2ª (22), 20h. Grátis.

Catedral Ortodoxa. R. Vergueiro, 1515, Paraíso. 5ª (25), 19h30. Grátis.

Ensemble Harmoniemusik

O grupo de sopros apresenta obras incluídas em seu primeiro CD, lançado em 2008, compostas por Mozart e Johann Christian Bach.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (20), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Orquestra Sinfônica Municipal

O maestro israelense Yoram David comanda a orquestra no concerto, que tem o trompista checo Premysl Vojta como solista. No programa, obras de Robert Schumann, Richard Strauss e Jean Sibelius.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (20), 20h; dom. (21), 17h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp

Antes da abertura da temporada 2016, a orquestra faz concerto com a ‘Sinfonia nº 9’, de Villa-Lobos, e ‘O Pássaro de Fogo’ – Suíte Versão 1919, de Igor Stravinsky. Isaac Karabtchevsky rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (25), 19h30. R$ 15.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto Romanov

Composto por Alexey Chashnikov (violino), Tatiana Vinogradova (violino), Simeon Grinberg (viola) e Rodrigo Andrade Silveira (violoncelo), o quarteto apresenta obras de Béla Bartók e Leos Janácek.

Centro Cultural São Paulo. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 3ª (23), 20h30. R$ 10. Cc: todos. Cd.: todos.

Tardes de Óperas

A série apresenta trechos da ópera ‘L’Amico Fritz’, de Pietro Mascagni. A soprano Camila Titinger, o baixo Gustavo Müller e a soprano Rachel Alonso participam. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (21), 17h. Grátis.