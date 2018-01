Music Video Festival ocorre este final de semana no MIS

O Music Video Festival tem como cerne a feitura de videoclipes, mas comporta instalações, bate-papos e pocket shows. Confira a programação completa do evento, totalmente gratuita.

Sáb. (6)

‘Talk’: Distribuição de senha 1h antes. Sujeito à lotação do Auditório do MIS.

14h00: Talk “Novas Formas de Ver a Música”

com Fábio Santana (VEVO),Filipe Calil (ClapMe), Cláudio Vargas (Sony Music) e Maia Mau (Youtube).

15h00: Talk “Each Man KillstheThingheLoves”

com Nomi Ruiz aka Jessica 6 & Tim Goossens

16h30: Talk “Unha e Carne – Processos Colaborativos + Estreia de Clipes”

com Rico Dalasam, Jaloo e Bárbara Ohana

18h00: “m-v-f- Awards Internacional” – Exibição dos 11 videoclipes finalistas

19h30: Talk “Daniel Askill” – diretor internacional

Pocket shows: Área externa MIS

16h00: Pocket show Jaloo

17h30: Pocket show Barbara Ohana

19h00: Pocket show Rico Dalasam

20h30: Live performance Nomi Ruiz

21h30: DJ set Adriano Cintra

Thiago Pethit faz pocket show no domingo (7)

Dom. (7)

‘Talk’: Distribuição de senha 1h antes. Sujeito à lotação do Auditório do MIS.

14h00: Talk “Por dentro da realidade virtual”

com Jonathan & Meg Wells (Flux L.A), representando VRSE, João Marcelo Bôscoli (Trama), Rodrigo Cerqueira (Panograma) e Raphael Vieira (InspiredCameras)

15h00: Talk “Unha e Carne – Processos Colaborativos”

com Tatá Aeroplano aka Frito Sample, Mahmundi, Apollo e o diretor Pablo Monaquezi

16h30: Talk “Unha e Carne Especial – Made in Bahia”

com Pitty e o diretor Ricardo Spencer

18h00: Talk “Thiago Pethit – Rock’nRoll Sugar Darling &Beyond”

19h30: “m-v-f- Awards Nacional” – Exibição dos 10 videoclipes finalistas

21h00: Cerimônia de premiação m-v-f- Awards com estreia do videoclipe “Boa Esperança”, de Emicida, dirigido por Kátia Lund e João Wainer.

Pocket shows: Área externa MIS

17h30: Pocket show Apollo

19h00: Pocket show Mahmundi

20h30: Pocket show Thiago Pethit

Instalações:

TRÍPTICO 1000 FORMAS DE MEDO, de Sia & Daniel Askill

Os clipes das músicas “Chandelier”, “Elastic Heart” e “Big Girls Cry”, da pop star Sai, com direção de Daniel Askill e co-direção da cantora, ganham instalação. Um making of também será exibido..

Experiência em Realidade Virtual

Clipes de artistas como Björk poderão ser vistos em realidade virtual.

As duas instalações ocupam o foyer do Auditório MIS



Each Man Kills The One He Loves, de Tim Goossens

Videoarte que reúne mais de 30 videoclipes e trechos de shows, que cobrem quarenta anos de história da música.

No hall do MIS

Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (6) e dom. (7), 14h (abertura).