Além de salas temáticas sobre o mundo do esporte, o Museu do Futebol adere à temporada carnavalesca: sábado (14), tem distribuição de máscaras com rostos de jogadores; e terça (17), oficina para criar máscaras de vários tipos. Pça. Charles Miller, s/nº, 3664-3848. 9h/17h (fecha 2ª). 4ª (18), 12h/17h. R$ 6. Grátis sáb. e 3ª (17), e para crianças até 7 anos.

