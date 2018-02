Museu Lasar Segall reabre neste fim de semana; veja outras inaugurações

Foto: Sergio Guerini/Divulgação

Fechado para reforma desde o fim de 2013, o Museu Lasar Segall reabre suas portas neste sábado (8), com a mostra ‘Mário de Andrade e seus Dois Pintores: Lasar Segall e Candido Portinari’. Por enquanto, o funcionamento é parcial: somente estão abertos o café e a principal sala de exposições.

A maioria das 3.000 peças do acervo do museu também continuará guardada. Com curadoria de Anna Paola Baptista, a exposição de reinauguração, que esteve em cartaz no Rio, reúne 50 obras de Segall e Portinari. A proposta é criar um paralelo entre as produções dos pintores modernistas, sob o olhar de Mário de Andrade – amigo e grande admirador do trabalho de ambos.

Ainda no segundo semestre, o museu também planeja reinaugurar outras partes da antiga residência da família de Segall. A previsão é que o cinema, os espaços de oficinas e educativo voltem a receber o público a partir do dia 12/9. Na mesma data, a segunda sala de exposições abrigará mostra com gravuras da série ‘Cárcere’, do italiano Giovanni Piranesi (1720-1778), e obras da mineira Ana Maria Tavares.

ONDE: R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. QUANDO: 11h/19h (fecha 3ª). Inauguração: sáb. (8). Até 5/10 (mostra). QUANTO: Grátis.

Veja também outras inaugurações no fim de semana:

Alex Cerveny. A solidão é o tema das obras do artista, reunidas na mostra ‘Glossário dos Nomes Próprios’. Em uma cenografia com referência à Baía de Guanabara, ele expõe 30 desenhos e duas pinturas de grande formato (detalhe acima). Casa Triângulo. R. Paes de Araújo, 77, Itaim Bibi, 3167-5621. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (8), 12h. Grátis. Até 19/9.

Discoteca 80: um Projeto Modernista. Criada em 1935 por Mário de Andrade, a Discoteca Pública Municipal (Discoteca Oneyda Alvarenga) foi um importante centro de produção musical no Brasil. Para comemorar seus 80 anos, a mostra relembra sua história por meio de documentos, objetos e equipamentos. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (8). Grátis. Até 4/10.

Galeria Bolsa de Arte. Duas mostras entram em cartaz. Em ‘Fata Morgana ou a Imagem Transformada’, 11 séries fotográficas percorrem diferentes momentos da carreira de Vera Chaves Barcellos. Já Christiana Carvalho traz 25 fotografias recentes em ‘A Luz e a Sombra’. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, Pinheiros, 3062-2333. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (8). Grátis. Até 12/9.

Observatório. O novo espaço cultural ocupa a cobertura de um prédio ao lado do Minhocão. Para inaugurá-lo, a mostra ‘Voragens da História’ reúne trabalhos de Daniel de Paula, Jaime Lauriano e Lais Myrrha. Observatório. Ed. Santa Cruz. R. Sebastião Pereira, 98, Centro. 15h/18h (fecha de dom. a 4ª). Inauguração: sáb. (8). Grátis. Até 5/9. http://observatorioarte.org