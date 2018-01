Museu do Relógio, feira de skate e outros passeios para o fim de semana na cidade

+ Na 45ª Retrospectiva do Museu do Relógio, a exposição reúne mais de 650 peças, e o destaque desta edição é o ‘Navio Canhoneira a Vapor’, com seu sistema de medição. Av. Mofarrej, 840, V. Leopoldina, 3646-4000. 10h/17h (sáb. e dom., 10h/14h). Grátis. Até 2ª (20).

Família em Foco

A atividade ‘Quadrinhos, Colagem, Começo, Meio e Fim!’ faz uma visita à videoinstalação ‘The Clock’. Depois, os participantes – adultos e crianças a partir de 6 anos – tentam descobrir o processo de produção do obra. IMS (20 lug.). Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista. Dom. (19), 11h/13h. Grátis.

Jazz Fr/Br

O evento, que reúne música, food trucks e venda de vinis terá shows de bandas de jazz mas que flertam com outros ritmos. Bina Coquet Trio e as internacionais Insula e Mental Abstrato Convida Lou Piensa são as atrações musicais do festival. Teatro Aliança Francesa. R. Gal. Jardim, 182, V. Buarque. 3572-2379. 2ª (20), 14h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Maze Fest

A feira conta com atrações como um campeonato de skate e uma exposição com cartazes de Shepard Fairey. O evento também traz shows de nomes como o rapper PushaT. Audio Club. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (18), 14h/23h. R$ 20 (com show, R$ 70).

Museu da Empatia

Sediado em Londres, o projeto Museu da Empatia exibe a instalação ‘Caminhando em Seus Saptos…’. Nela, os visitantes caminham em pares de sapatos dispostos pelo espaço, enquanto ouvem depoimentos das pessoas a quem eles pertenceram. Os relatos trazem temas como perda, preconceito e exclusão. Pq. do Ibirapuera. Pça. das Bandeiras. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, V. Mariana. Inauguração: sáb. (18). 10h/19h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 17/12.

