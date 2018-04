Museo Veronica serve café da manhã aos domingos

Churros com chocolate quente (foto: divulgação)

+ Casa de cozinha espanhola, o Museo Veronica passa a servir café da manhã aos domingos, das 9h às 12h, com receitas típicas para acompanhar o cafezinho (R$ 4 e R$ 6,50, com leite). Entre elas, os churros, servidos sem recheio e acompanhados de uma xícara de chocolate quente (R$ 10; foto), e a tortilla de ovos e batatas (R$ 7).

Confira outras opções do cardápio:

– Misto quente no croissant (R$12), no pão de forma e com ovo frito.

– Jamón com tomate (R$ 15)

– Sanduíches na baguete: com queijo manchego (R$ 18) ou jamón (R$ 15)

Para beber: suco laranja (R$ 6), café (R$ 4), café com leite (R$6,50), ainda chás e chocolate quente.

R. Tuim, 370, Moema, 5051-2654.