Confira o roteiro de música da semana

LEIA MAIS| Banda Baleia lança ‘Atlas’

Sexta (29)

Ava Rocha

‘Ava Patrya Yndia Yracema’ (2015) é o nome do primeiro álbum solo da cantora e compositora, que vem chamando atenção de crítica e público. Com uma sonoridade experimental, o álbum traz músicas como ‘Boca do Céu’.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Hoje (29), 22h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Baile do Simonal

Wilson Simoninha e Max de Castro, filhos de Wilson Simonal, apresentam os grandes sucessos do pai. ‘País Tropical’ e ‘Nem Vem que Não Tem’ estão entre seus clássicos.

Centro Cultural da Juventude. Espaço Arena). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, 3984-2466. Hoje (29), 20h. Grátis.

Carminho

Ela é o principal nome do fado contemporâneo. Em show que celebra os 80 anos da Casa de Portugal, ela interpreta clássicos do estilo. A cantora Carla Casarim faz a abertura.

Casa de Portugal (600 lug.). Av. da Liberdade 602, Liberdade, 3273-5555. Hoje (29), 21h. R$ 100. (vendas pelo site www.ingressorapido.com.br).

Coletivo Samba Noir

Katia B (voz e guitarra), Marcos Suzano (percussão e voz), Luís Filipe de Lima (violão de sete cordas) e Guilherme Gê (teclado e voz) formam o grupo. Com inspiração na estética do cinema noir, o grupo interpreta sambas-canções como ‘Chove Lá Fora’ (Tito Madi) e ‘Risque’ (Ary Barroso).

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (29), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Graveola e o Lixo Polifônico

Misturando diversos estilos, a banda de Minas chega ao seu quinto álbum, ‘Camaleão Borboleta’. Neste show de pré-lançamento do CD, o sexteto interpreta músicas lançadas nos dez anos de carreira.

Mundo Pensante (150 lug.). R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. Hoje (29), 22h. R$ 20/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Juliano Gauche

‘Nas Estâncias de Dzyan’ (2016) é o seu segundo disco. Calcado na sonoridade rock dos anos 1970, o álbum tem como inspiração da faixa-título o livro ‘A Doutrina Secreta’, clássica obra da escritora russa Helena Petrovna Blavatsky.

Z Carniceria (400 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Hoje (29), 23h59. R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marillion

Formada em 1979, o grupo inglês transita entre o punk e o rock progressivo. Com Steve Hogarth à frente, a banda apresenta sucessos como ‘Kayleigh’.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Hoje (29), 22h. R$ 150/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Moraes Moreira

Moraes Moreira relembra músicas do seu período nos Novos Baianos, grupo que integrou entre 1969 e 1975. Em formato voz e violão, ele interpreta ‘Mistério do Planeta’, ‘Preta Pretinha’, ‘Acabou Chorare’, entre outras.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (29), 23h59 (abertura, 22h). R$ 80 (3º lote). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rosa Passos

Ela é considerada pela crítica um “João Gilberto de saias”. Ao lado de três músicos, a artista faz show para celebrar seus 35 anos de carreira.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Hoje (29) e sáb, (30), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zezé Di Camargo & Luciano

A dupla comemora 25 anos de carreira. Além do show, há uma mostra com fotografias que documentam momentos marcantes de ambos.

Espaço das Américas (2.172 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Hoje (29) e sáb. (30), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 200/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (30)

Blubell

Ao lado de um quarteto, a cantora faz show dedicado ao repertório de Madonna. ‘Material Girl’, ‘Borderline’ e ‘Ray of Light’ ganham versões acústicas.

Z Carniceria (400 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934 .Sáb (30), 23h59. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bombay Groovy

Com sonoridade que mescla referências orientais e indie rock, a banda formada há quatro anos apresenta músicas de seus dois discos. ‘Dandy Do Dendê’, o mais recente deles, é uma homenagem a Danniel Costa, baixista da banda morto no ano passado.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (30), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ellen Oléria

Em sua nova turnê, ‘Afrofuturista’, a cantora – que venceu a primeira temporada do reality show ‘The Voice’ – destaca a diversidade de ritmos do Brasil.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (30), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Isabella Taviani

A cantora sempre teve admiração pelos Carpenters. No recém-lançado álbum ‘Carpenters Avenue’, ela interpreta 14 clássicos gravados pelo duo americano, em seu primeiro trabalho como intérprete.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (30), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kid Vinil & Magazine

Novamente ao lado da banda com a qual fez sucessso nos anos 1980, Kid Vinil relembra sucessos e também resgata composições feitas há mais de 30 anos que nunca foram gravadas.

Sesc Santo Amaro. Praça. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (30), 20h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Ele já trabalhou com Marisa Monte e Gilberto Gil. Enquanto prepara a gravação de seu sétimo CD, o músico relembra o repertório de seus trabalhos anteriores.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Sáb. (30), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Marcos & Belutti

‘Domingo de Manhã’ é o grande sucesso da dupla. Eles lançam o álbum ‘Acústico Tão Feliz’, com repertório em formato intimista.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (30), 23h; dom. (1º), 20h. R$ 80/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rael

O rapper apresenta as músicas do EP ‘Diversoficando’, lançado em 2014. ‘O Hip Hop É Foda (Parte 2)’ está no repertório.

Ocupação Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7000. Sáb. (30), 18h. Grátis.

Rosa Passos

Leia mais acima

Zezé Di Camargo & Luciano

Leia mais acima

Dom. (1º)

Ellen Oléria

Leia mais acima

Maria Alcina

Lançada no Festival Internacional da Canção de 1972 com ‘Fio Maravilha’ (Jorge Ben Jor), a cantora apresenta as músicas do DVD ‘De Normal Bastam os Outros’ (2015). Karina Buhr, que compôs ‘Cocadinha de Sal’ para Alcina, participa do show.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (1º), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Marcos & Belutti

Leia mais acima

Rosa Passos

Leia mais acima

3ª (3)

Aline Muniz

A cantora reforça sua sonoridade pop no terceiro álbum da carreira, ‘Outra’ (2015). ‘Tem que Ter Um Fim’ e ‘Assim é Se Lhe Parece’ estão entre as 11 faixas do álbum.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (3), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Marcia Castro

Com mais de dez anos de carreira, a cantora baiana apresenta o show ‘Eletrobailada’, no qual mistura ritmos dançantes. Músicas próprias e uma releitura de ‘Preta Pretinha’, dos Novos Baianos, estão no repertório.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 4003-1212. 3ª (3), 21h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (4)

Passo Torto e Ná Ozzetti

O quarteto e a cantora apresentam as músicas do álbum ‘Thiago França’ (2015). Músicas como ‘Perder Essa Mulher’ e ‘O Cadáver’ estão no repertório.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (4), 21h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (5)

Il Volo

Formado por jovens tenores italianos, o trio coloca a música erudita no formato pop. As músicas do álbum ‘Grande Amore’ são a base da apresentação.

Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (5), 22h. R$ 150/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Piaf! O Show

O espetáculo conta a história da cantora Edith Piaf, interpretada pela atriz Anne Carrere. Os dois atos da apresentação contemplam sucessos como ‘La Vie En Rose’.

Citibank Hall (4.170 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 5ª (5), 21h30. R$ 100/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodrigo Campos

Integrante do Passo Torto, o músico apresenta as canções do álbum ‘Conversas com Toshiro’ (2015), seu terceiro disco solo. A cultura japonesa é o norte do trabalho.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (5), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Sandy

A cantora lança o DVD ‘Meu Canto’, registrado no final do ano passado. Além de reler canções gravadas com o irmão e em seu período solo, ela interpreta quatro músicas inéditas, ‘Colidiu’, ‘Respirar’, ‘Me Espera’ e ‘Salto’.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212.5ª (5), 22h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

1º de Maio

O show em homenagem ao Dia do Trabalhador tem participações confirmadas de Beth Carvalho, Chico César, Detonautas, Luana Hansen e Martinho da Vila.

Vale do Anhangabaú. Dom. (1º), 15h. Grátis.

Balaclava Fest

Nesta terceira edição do festival, o destaque é a banda inglesa Swervedriver. Pela primeira vez no Brasil, o grupo de rock apresenta as músicas do álbum ‘I Wasn’t Born to Lose You’ (2015), Supercordas , Quarto Negro e Medialunas também participam do evento.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Dom. (1º), 17h (abertura). R$ 40/R$ 80. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dia Internacional do Jazz

No sáb. (30). shows celebram a data criada pela Unesco. O JazzB recebe apresentações de Babi Mendes (com entradas ao 12h30 e às 14h30), interpretando standards, e do acordeonista Toninho Ferragutti (com entradas às 22h e às 23h45).

Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, 3257-4290. Sáb. (30). R$ 20/R$ 35. Cc.: todos.

Cd.: todos.

Esquenta Virada Cultural Paulista

Antes do início do evento, que circula por várias cidades do Estado, Maria Gadú faz show com base em ‘Guelã’ (2015), terceiro álbum da carreira.

Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 3ª (3), 18h. Grátis.

Mostra Musical Brasil-Cuba

Os músicos cubanos Fernando Ferrer e Pepe Cisneros celebram as afinidades rítmicas de Brasil e Cuba acompanhados pela cantora Thai.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Hoje (29), sáb. (30) e dom. (1º), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da respectiva apresentação).

Sexta Básica e Pardieiro

As duas festas fazem edição conjunta, com dois shows.Black Alien interpreta o repertório de seu segundo álbum, ‘Babylon by Gus Vol II – No Princípio Era o Verbo’. Russo Passapusso apresenta músicas de seu primeiro álbum solo, ‘Paraíso da Miragem’ (2014).

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (29), 22h (abertura). R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vira Cultura

O evento promove shows entre sáb. (30) e dom. (1º). Estão na programação encontros como os de Mariana Aydar com Chico César (sáb., às 19h) e Rashid e Rael (dom., 16h).

Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2073, 3170-4033. Sáb. (30) e dom (1º), 11h. Grátis.

Música Clássica

Bachiana Filarmônica Sesi-SP

Com regência de João Carlos Martins, a orquestra apresenta obras de Bach, Beethoven, Haydn e Mozart.

Calçada da Fiesp. Av. Paulista, 1313. Dom. (1º), 15h30. Grátis.

Coro Luther King

Sob regência de Martinho Lutero Galati, o coro interpreta obras de Gabriel Fauré e José Afonso. O Coro Didone, de Milão, e a Camerata Paulistana participam do espetáculo.

Auditório Ibirapuera. Foyer. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (30), 17h. Grátis.

Daniel Hope e Orquestra de Câmara da Basileia

Em apresentação da série Concertos Internacionais, da Tucca, o violinista apresenta as músicas do CD ‘My Tribute To Yehudi Menuhin’ (2016).

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (3), 21h. R$ 140/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica

A orquestra, regida por Fábio Prado, apresenta suítes sobre composições de Dorival Caymmi, Edu Lobo, entre outros autores.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (1º), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

La Bohème

Obra de Puccini, inaugura a temporada lírica do Teatro Municipal. A remontagem da ópera, levada ao palco do teatro em 2013, tem direção cênica de Julianna Santos, com base nas ideias de Arnaud Bernard para aquela encenação. Eduardo Strausser é o regente.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb., 3ª, 4ª, 5ª e 6/5, 20h; dom., 17h. Até 8/5. R$ 50/R$ 160. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Brasileira do Auditório

A orquestra-escola apresenta obras de Cartola, Dori Caymmi e outros compositores.

Auditório Ibirapuera. Foyer. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (1º), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Orquestra Sinfônica Heliópolis

A ‘Sinfonia nº 4 em Sol Maior’, de Mahler, é interpretada pela orquestra. A soprano Paula Almerares participa. Issac Karabtchevsky rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (1º), 16h. R$ 40.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop e Montero

Tendo a pianista Gabriela Montero como solista, a orquestra apresenta obras de Edvard Grieg, Marlos Nobre, Rachmaninov e Heitor Villa-Lobos. Marin Alsop rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (29), 21h; sáb. (30), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Gaffigan

Sob regência de James Gaffigan, a orquestra apresenta obras de Rossini, Schubert e Verdi, além de ‘O Sotaque Azul das Águas’, de Luís Tinoco.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (5), 21h. R$ 42/

R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (5), 10h. R$ 10.