Confira a programação de música da semana

LEIA MAIS| Liniker se apresenta na festa Pardieiro

Sexta (25)

Amelinha e Claudio Lacerda

‘Frevo Mulher’ (Zé Ramalho) é o grande sucesso da cantora, que se apresenta ao lado do violonista.

Teatro Zanoni Ferrite (208 lug.). Av. Renata, 163, V. Formosa, 2216-1520. Sexta (25), 20h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Jaloo

Unindo o pop ao tecnobrega, o cantor apresenta as músicas de #1 (2015), seu álbum de estreia. O trabalho teve produção de Carlos Eduardo Miranda.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sexta (25), 21h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Junio Barreto

O cantor e compositor já teve músicas gravadas por Gal Costa, Maria Rita e Roberta Sá. Ao lado de Rafael Montorfano (piano) e Filipe Massumi (violoncelo), ele apresenta músicas representativas de sua trajetória, além de inéditas.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (25), 22h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ratos de Porão

Ícone do movimento punk paulistano desde os anos 1980, a banda que tem João Gordo à frente executa as canções do disco ‘Século Sinistro’, lançado em 2014.

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, 2295-0401. Sexta (25), 20h. Grátis

(retirar ingresso às 14h).

Toquinho

O músico celebra seus 50 anos de carreira com gravação de DVD. Ele relembra ‘O Caderno’, ‘Aquarela’, ‘Que Maravilha’ e outros sucessos. Anna Setton, Ivan Lins, Mutinho, Paulo Ricardo, Tiê e Verônica Ferriani são os convidados da apresentação.

WTC Teatro (526 lug.). Av. das Nações Unidas, 12.551, Brooklin Paulista, 2672-2234. Sexta (25), 21h. R$ 300. Vendas pelo site www.ingressorapido.com.br

Sáb. (26)

Foto: Jair de Assis/Div.

Célia

Zeca Baleiro (no sáb.) e Filipe Catto (no dom.) são seus convidados para lançar ‘Aquilo que a Gente Diz’. O CD reúne músicas de antigos colaboradores da cantora e de nomes que ela grava pela primeira vez, como Criolo.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fellini

O quarteto, que tem Cadão Volpato como vocalista, marcou o underground paulistano nos anos 1980. O grupo relembra músicas de seus cinco álbuns, gravados entre 1985 e 2002.

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (26), 23h59 (abertura, 18h). R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fundo de Quintal

Na turnê ‘Só Felicidade’, o grupo celebra 35 anos de sua trajetória. ‘O Show Tem que Continuar’,’Só Pra Contrariar’ e ‘Lucidez’ estão no repertório.

Carioca Interlagos (1.000 lug). Av. Atlântica, 3.797, Interlagos, 5666-2267. Sáb. (26), 13h (abertura). R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Geraldo Azevedo

Com mais de 40 anos de carreira, o cantor e compositor pernambucano apresenta seus grandes sucessos. Acompanhado apenas por seu violão, ele interpreta ‘Táxi Lunar’, ‘Dona da Minha Cabeça’ e ‘Moça Bonita’.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Iron Maiden

Com Bruce Dickinson à frente, a banda chega ao Brasil com a turnê ‘The Book of Souls’. As bandas Raven Age (às 18h40) e Anthrax (às 19h40) se apresentam antes.

Allianz Parque (42.000 lug.). R. Palestra Itália, 1840, Perdizes. Sáb. (26), 16h (abertura; 21h show principal).R$ 200/R$ 580. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jerry Adriani

O grande ícone da jovem guarda faz show comemorando os 50 anos de carreira, com repertório de hits.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. (26), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Karina Buhr

Em seu novo CD, ‘Selvática’ (2015), a cantora defende temas variados, que vão desde contestações sociais até reflexões sobre o sexo feminino. ‘Eu Sou um Monstro’ é um dos destaques do repertório.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (26), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nação Zumbi

A banda lançou, em 2014, o CD ‘Nação Zumbi’. Faixas como ‘Cicatriz’ e ‘A Melhor Hora da Praia’, que, no disco, tem participação de Marisa Monte, são algumas das novidades.

Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes (2.500). R. Inácio Monteiro, 6900,

Cidade Tiradentes, 2555-2840. Sáb. (26), 20h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Paulo Ricardo

O eterno RPM apresenta as músicas de ‘Novo Álbum’ (2016). A romântica Isabela, feita para sua filha, é o single do trabalho.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (26), 22h. R$ 120/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rubi

‘Roube-me’ é a nova turnê do cantor e ator. Mesclando performance e poesia, ele interpreta músicas de Cazuza, Caetano Veloso, Michael Jackson, entre outros.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (26), 20h; dom. (27), 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Sepultura

Principal referência do heavy metal nacional, o grupo apresenta os sucessos dos mais de 30 anos de carreira.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (26), 21h30; dom. (27), 19h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (27)

Amelinha e Claudio Lacerda

‘Frevo Mulher’ (Zé Ramalho) é o grande sucesso da cantora, que se apresenta ao lado do violonista.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Dom. (27), 19h. Grátis.

Célia

Geraldo Azevedo

Jerry Adriani

O grande ícone da jovem guarda faz show comemorando os 50 anos de carreira, com repertório de hits.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Dom.

(27), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Mestrinho

Seguidor de Dominguinhos, o sanfoneiro faz show com músicas do CD ‘Opinião’ (2014). ‘Entre Nós’, ‘Aperto de Mão’ e ‘Superar’, gravada com Gilberto Gil, estão entre os destaques do álbum.

Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. Dom. (27), 21h30. R$ 26/R$ 35. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Nação Zumbi

A banda lançou em 2014 o CD ‘Nação Zumbi’. Canções como ‘Cicatriz’ e ‘A Melhor Hora da Praia’, que, no disco, tem participação de Marisa Monte, são algumas das novidades.

Centro Cultural da Juventude. Praça. Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, 3984-2466. Dom. (27), 17h. Grátis.

Raimundos

O quarteto formado em Brasília apresenta a turnê ‘Raimundos 20 Anos de Estrada’, que reúne sucessos escolhidos pelos fãs em votação na internet, além de outras canções.

Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Dom. (27), 19h. Grátis. (retirar ingresso às 14h).

Rubi

Sepultura

2ª (28)

Cauby Peixoto

‘Com mais de 60 anos de carreira, o cantor continua na ativa. Ele interpreta clássicos como ‘Bastidores’, ‘Conceição’ e ‘New York, New York’.

Bar Brahma Centro (185 lug.). Av. São João, 677, Centro, 3224-1251. 2ª (28), 22h. R$ 75.

Cc. todos. Cd.: todos.

Siba

‘De Baile Solto’ (2015) é o álbum mais recente do pernambucano. ‘Marcha Macia’ e ‘Quem e Ninguém’ são músicas que equilibram discurso político e crítica social.

Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (28), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (29)

Alessandra Maestrini

Com direção de Gringo Cardia, o show ‘Drama’n Jazz’ é baseado no primeiro disco da atriz e cantora, no qual ela interpreta clássicos do jazz. Há ainda uma versão em inglês de ‘Eu Te Amo’ (Tom Jobim/Chico Buarque). João Carlos Coutinho (piano) a acompanha. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (29), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Foto: Divulgação

John McLaughlin

Grande nome da música internacional, o guitarrista inglês faz show com o 4th Dimension. Gary Husband (teclado e bateria), Etienne M’Bappe (baixo) e Ranjit Barot (bateria) formam o grupo.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (29), 21h. R$ 140/R$ 490. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pau Brasil

Formado por Nelson Ayres (piano), Rodolfo Stroeter (contrabaixo acústico e elétrico), Paulo Bellinati (violões), Teco Cardoso (saxofone soprano, alto, barítono e flautas) e Ricardo Mosca (bateria), o grupo é uma das grandes referências da música instrumental brasileira. Eles apresentam o repertório do álbum ‘Daqui’, que celebra seus 35 anos de carreira.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (29), 21h30 (abertura, 20h). Cc.: todos. Cd: todos.

Thiago França

O saxofonista convida os bateristas Richard Ribeiro e Maurício França para o projeto Feito na Hora. A ideia do encontro é fundir o saxofone às batidas percussivas.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª (29), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

4ª (30)

Chico César

‘Ofício Cio Sina’ é o show que o cantor e compositor preparou especialmente para o Teat(r)o Oficina. Na apresentação, ele canta e recita poemas dos livros ‘Cantáteis – Cantos Elegíacos de Amozade’, ‘Rio Sou Francisco’ e ‘Versos Pornográficos’.

Teatro Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678. 4ª (30), 21h. R$ 10/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Folk na Kombi

Projeto liderado por Bezão, Felipe Camara e Jonavo. O trio se dedica a apresentações de folk music itinerante, em uma Kombi. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (30), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Herbie Hancock & Wayne Shorter

Dando início à 31ª edição do brasiljazzfest, o pianista e o saxofonista fazem apresentação conjunta.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (30), 22h. R$ 20/R$ 250 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jaques Morelenbaum

O violoncelista e maestro relê obras de grandes nomes da MPB no álbum ‘Saudade do Futuro, Futuro da Saudade’ (2014). Ele é acompanhado por seu CelloSam3aTrio, formado por Lula Galvão (violão) e Rafael Barata (bateria).

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (30), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (31)

Chico Chico e Mantuano Trio

Filho de Cássia Eller, ele apresenta as músicas de seu primeiro álbum, ‘2×0 Vargem Alta’ (2015).

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (31), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Foto: Nino Andres/Div.

Juliano Gauche

Nas Estâncias de Dzyan’ é o seu segundo disco solo. Calcado na sonoridade rock dos anos 1970, o álbum tem como inspiração da faixa-título o livro ‘A Doutrina Secreta’, clássica obra da escritora russa Helena Petrovna Blavatsky.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (31), 21h30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Felipe e Manoel Cordeiro

Referências da música paraense, pai e filho se unem no projeto Combo Cordeiro.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 5ª (31), 21h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Casa Levi’s

O local continua com sua programação multifacetada. Hoje (25), às 21h, há apresentação do duo P A R A T I. No dom. (27), é a vez de shows de Strobo e Baobá Stereo Club. O Otis Trio estará no palco na 5ª (31), às 21h.

Casa Levi’s (120 lug.). R. Vitorino Carmilo, 449, Campos Elísios, 2691-0262. Hoje (25) e 5ª (31), 18h; sáb. (26) e dom. (27), 14h. Grátis.

Música Clássica

Coro Luther King

Abrindo a temporada 2016, o grupo faz concertos para marcar a Páscoa. Pranto, Riso e Júbilo são os respectivos temas das apresentações. Martinho Lutero rege.

Auditório Ibirapuera. Foyer. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (25), sáb. (26) e dom. (27), 17h. Grátis.

Homenagem a Jocy de Oliveira

Rachel Alonso (soprano), Daniel Oliveira (clarinete) e Fabrício Rodrigues (violoncelo) celebram os 80 anos da pianista, interpretando obras de sua autoria. Composições de Ernani Aguiar e Eduardo G. Álvares também estão no programa.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Sáb. (26), 17h. Grátis.

Orquestra Experimental de Repertório

A orquestra faz ensaio aberto com três obras compostas por Strauss e uma por Mozart.

Praça das Artes. Área de Convivência. Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 2ª (28), 16h. Grátis.

Osesp: Liebreich e Abduraimov

O maestro alemão Alexander Liebreich rege a orquestra, em concerto com participação do pianista uzsbeque Behzod Abduraimov. Obras de Camille Saint-Saens, Felix Mendelssohn-Bartholdy e Gioacchino Rossini estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (31), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (31), 10h. R$ 10.

Osesp: Volmer e Avdeeva

Obras compostas por Zoltán Kodály, Mozart e Tchaikovski estão no programa do concerto regido por Arvo Volmer. A pianista russa Yulianna Avdeeva é a solista convidada.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (25), 21h; sáb. (26), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tardes de Ópera

A série apresenta trechos de ‘Condor’, de Carlos Gomes. Paulo Esper assina a direção cênica da montagem, com o tenor Eduardo Trindade e outros cantores.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (27), 17h. Grátis.

Yulianna Avdeeva

Após concertos com a Osesp, a pianista faz apresentação solo. No programa, obras de Bach, Schumann e Dimitri Shostakovich.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (27), 16h. R$ 77/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.