Confira o roteiro de música da semana

LEIA MAIS| New York Youth Symphony Jazz Band vem pela primeira vez ao Brasil

Sexta (18)

Alice Caymmi

A cantora apresenta, em formato acústico, o repertório de seu segundo álbum, o elogiado ‘Rainha dos Raios’ (2014).

Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, 5686-8440. Sexta (18), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Arnaldo Antunes

O cantor e compositor apresenta músicas de seu 16º álbum, ‘Já É’, lançado no ano passado. Entre as novidades, estão ‘Põe Fé que Já É’, ‘Se Você Nadar’ e ‘Naturalmente, Naturalmente’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (18), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ava Rocha

‘Ava Patrya Yndia Yracema’ é o nome do primeiro álbum solo da cantora e compositora. Com uma sonoridade experimental, o álbum traz músicas como ‘Boca do Céu’, de autoria da própria Ava. Ela se apresenta ao lado de Marcos Campello (guitarra).

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sexta (18), 21h. R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

As Bahias e A Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo lança o CD ‘Mulher’. A temática feminina dá a tônica de músicas como ‘Josefa Maria’ e ‘Comida Forte’.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sexta (18), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Carlos Lyra

Um dos criadores da Bossa Nova, ele apresenta o show ‘Eu e a Bossa’, acompanhado pelo pianista Fernando Merlino.

Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sexta (18), 21h (retirar ingresso às 14h).

Dani Black

Em seu segundo álbum, ‘Dilúvio’ (2015), o cantor aprofunda seu lado pop. ‘Fora de Mim’ e ‘Maior’, gravada no álbum com participação de Milton Nascimento, estão entre os destaques do repertório.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (18), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fábio Jr.

O cantor apresenta a turnê ‘O que Importa É a Gente Ser Feliz’. No repertório, há sucessos como

‘Caça e Caçador’ e músicas do álbum mais recente do artista.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (18) e sáb. (19), 22h30. R$ 60/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Frejat

A música ‘O Amor É Quente’ dá nome ao show do roqueiro, uma versão repaginada da turnê anterior, ‘A Tal Felicidade’. O vocalista do Barão Vermelho monta um repertório que incluir as autorais ‘Amor Pra Recomeçar’ e ‘Segredos’.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sexta (18), 22h. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Romulo Fróes

Marcando os 30 anos da morte de Nelson Cavaquinho, ele lança o CD ‘Rei Vadio’, com releituras de canções do sambista, como ‘Juízo Final’. Ná Ozzetti, Thiago França e seus companheiros do Passo Torto participam do show.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (18), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tribo de Jah

O grupo de reggae apresenta os sucessos dos 30 anos de carreira e músicas do álbum mais recente, ‘Pedra de Salão’ (2014). As bandas Semente Cascão e Donaleda fazem a abertura. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sexta (18), 21h (abertura; show principal 0h30). R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (19)

Alceu Valença

Em formato acústico, o artista relembra os grandes sucessos de sua carreira.

Fábrica de Cultura Jardim São Luís (3.500 lug.). R. Antônio Ramos Rosa, 651, Jd. São Luís, 5510-5530. Sáb. (19), 18h. Grátis. (retirar ingresso 2h antes).

Alice Caymmi

A cantora apresenta, em formato acústico, o repertório de seu segundo álbum, o elogiado ‘Rainha dos Raios’ (2014).

Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. (19), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Carlos Lyra

Um dos criadores da Bossa Nova, ele apresenta o show ‘Eu e a Bossa’, acompanhado pelo pianista Fernando Merlino.

Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, 5686-8440. Sáb. (19), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Diogo Nogueira

‘Porta-Voz da Alegria’ (2015), quarto disco da carreira do sambista, é o mote do show. Há músicas de Arlindo Cruz, Jorge Vercillo, Xande De Pilares, entre outros compositores. O Grupo Façanha faz a abertura. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (19), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fábio Jr.

Pau Brasil

Formado por Nelson Ayres (piano), Rodolfo Stroeter (contrabaixo acústico e elétrico), Paulo Bellinati (violões), Teco Cardoso (saxofone soprano, alto, barítono e flautas) e Ricardo Mosca (bateria), o grupo é uma das grandes referências da música instrumental brasileira. Eles apresentam o repertório do álbum ‘Daqui’, que celebra seus 35 anos de carreira.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (19), 21h; dom. (20), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thiaguinho

‘Barulhinho’ é o nome do novo projeto do cantor de pagode. As bandas Melanina Carioca e Funk Samba Club, além dos DJs Rodrigo Mantega e DJ Dex, participam da apresentação.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (19), 22h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tiganá Santana

Gravado no Senegal, ‘Tempo & Magma’ é o terceiro CD do cantor e compositor baiano. O repertório, totalmente inédito, é interpretado em dialetos africanos, além de inglês e português.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (19), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (20)

Alceu Valença

Em formato acústico, o artista relembra os grandes sucessos de sua carreira.

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha (4.000 lug.). R. Franklin do Amaral, 1575, V. Nova Cachoeirinha, 2233-9270. Dom. (20), 16h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Alice Caymmi

A cantora apresenta, em formato acústico, o repertório de seu segundo álbum, o elogiado ‘Rainha dos Raios’ (2014).

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Dom. (20), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

André Frateschi & Heroes

Ao lado da banda, o cantor interpretou músicas de David Bowie por sete anos seguidos no extinto Studio SP. O cantor continua com o projeto, interpretando músicas de toda a carreira do Camaleão.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (20), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nação Zumbi

A banda lançou em 2014 o CD ‘Nação Zumbi’. ‘Cicatriz’ e ‘A Melhor Hora da Praia’, que, no disco, tem participação de Marisa Monte, são algumas das novidades.

Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, 5686-8440. Dom. (20), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Pau Brasil

3ª (22)

Il Divo

Interpretando um repertório clássico pelo viés da música pop, o quarteto apresenta os sucessos dos 12 anos de carreira. ‘Regresa a Mi’ e ‘To All the Girls I Have Loved Before’ estão no repertório.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (22) e 4ª (23), 22h. R$ 200/R$ 750. Cc.: todos. Cd.: todos.

Wanderléa

Lançado em 1972, o álbum ‘Maravilhosa’ foi uma ruptura na carreira da artista, que abandonava a Jovem Guarda para cair nos braços tropicalistas de Jorge Mautner, Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Ela lança o DVD gravado na Virada Cultural de 2013 em que interpreta parte do repertório do disco.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 4003-1212.

3ª (22), 21h. R$ 70/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (23)

Chico César

‘Ofício Cio Sina’ é o show que Chico César preparou especialmente para o Teat(r)o Oficina. Na apresentação, ele canta e recita poemas dos livros ‘Cantáteis – Cantos Elegíacos de Amozade’, ‘Rio Sou Francisco’ e ‘Versos Pornográficos’.

Teatro Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3104-0678. 4ª (23), 21h. R$ 10/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Il Divo

Maria Rita

‘O show ‘Voz e Piano’ coloca a cantora em formato intimista, ao lado do músico Tiago Costa. Músicas como ‘Encontros e Despedidas’, ‘Cara Valente’ e ‘Agora Só Falta Você’ fazem parte do espetáculo. Ela também relembra canções do repertório de Elis Regina.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (23) e 5ª (24), 21h. R$ 180/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Verônica Ferriani

A cantora encerra a turnê de seu CD mais recente, ‘Porque a Boca Fala Aquilo do que o Coração Tá Cheio’. ‘Estampa e Só’ e ‘Dança a Menina’ são destaques do show, que também conta com releitura de ‘Varre e Sai’, de Romulo Fróes.

Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 4ª (23), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

5ª (24)

Juçara Marçal

Vocalista do Metá Metá, a cantora apresenta o repertório de seu primeiro disco solo, ‘Encarnado’. O trabalho foi considerado por parte da crítica o melhor de 2014.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 5ª (24), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Rita

Turma do Pagode

O grupo dá início à turnê ‘XV Anos’, com show baseado no DVD gravado em novembro de 2015. Há sucessos (‘Camisa 10’, ‘Horas Iguais’) e inéditas (‘Deixa em Off’).

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (24), 23h30 (abertura, 21h). R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Desde os Tempos das Tias

Aline Calixto, Dona Inah e Glória Bonfim dedicam o show à figura das tias, que tiveram um papel fundamental no surgimento do samba.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (18), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Festa da Banca Tatuí

Além de lançamento de livro (‘Bagagem’, de Troche) e zine, o evento tem shows das duplas Tatá Aeroplano e Julia Valiengo e outro de Mariana Degani e Remi Chatain.

Banca Tatuí. R. Barão de Tatuí, 275, V. Buarque, 3666-3066. Sáb. (19), 16h20. Grátis.

Festa Nova Retrô

O evento tem apresentações de Biquíni Cavadão e Nenhum de Nós, que celebram 30 anos de carreira. O primeiro grupo interpreta o repertório de ‘Me Leve Sem Destino’, com hits de toda a carreira. Já a banda gaúcha destaca músicas de ‘Nenhum de Nós Outros’ (2012), com interpretações de músicas alheias.

Audio SP (2.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (18), 22h. R$ 60/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Somos 1 Só

O projeto reúne o cantor Mumuzinho e o grupo Bom Gosto, dois expoentes do pagode contemporâneo.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (22), 21h (abertura). R$ 30/R$ 50 (1º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Coral Paulistano

Comemorando 80 anos em 2016, o coral interpreta ‘A Criação’, escrita em 1797 por Haydn. . Baseada no livro bíblico de Gênesis, a peça aborda a criação do mundo. O maestro Martinho Lutero rege.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (20), 11h. R$ 5. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob regência do maestro convidado Piero Lombardi, a orquestra apresenta obras de Brahms, Debussy e Francis Poulenc. O cravista Nicolau de Figueiredo participa.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (19), 20h; dom. (20), 17h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Alsop rege Verdi

Com participação do Coro da Osesp, do Coral Lírico Paulista e de solistas como a soprano americana Angela Meade, Marin Alsop rege a ‘Missa de Réquiem’, de Giuseppe Verdi. Apresentada pela primeira vez em 1874, a obra tornou-se um clássico do repertório coral-sinfônico.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (18), 21h; sáb. (19), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Volmer e Avdeeva

Obras compostas por Zoltán Kodály, Mozart, Tchaikovski estão no programa do concerto regido pelo maestro Arvo Volmer. A pianista russa Yulianna Avdeeva é a solista convidada.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (24), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (24), 10h. R$ 10.