Confira o roteiro de música da semana

Sexta (15)

Baile do Simonal

Wilson Simoninha e Max de Castro, filhos de Wilson Simonal, apresentam os grandes sucessos do pai. ‘País Tropical’ e ‘Nem Vem que Não Tem’ estão entre seus clássicos.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sexta (15), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Bibi Ferreira

Ela é um dos grandes nomes do teatro brasileiro. A atriz e cantora, que celebra 75 anos de carreira, apresenta o espetáculo ‘Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra’, acompanhada por orquestra.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2233, Piso E1, 3069-2286. Sexta (15) e sáb. (16), 22h; dom. (17), 20h. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cláudio Lacerda

‘Trilha Boiadeira’ é o quarto CD do artista, com foco em toadas. Além de repertório autoral, ele gravou músicas de Adriano Rosa, Geraldo Vandré e Renato Teixeira. O violeiro Neymar Dias participa da apresentação.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (15), 21h. R$ 6/R$ 20.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Frito Sampler

Heterônimo de Tatá Aeroplano, Frito Sampler foi vocalista da banda Jumbo Elektro. Ao lado de Grace Ohio, ‘personagem’ da cantora Julia Valiengo, ele lança o clipe da música ‘Ladies, Soldies and Fantasys’, incluída no álbum ‘Aladins Bakunins’ (2015).

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Hoje (15), 23h59 (abertura, 18h). R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mart’nália

A filha de Martinho da Vila nasceu no samba, mas no show ‘Misturado’ ela interpreta rock, pop e forró, sem deixar de lado sua origem.

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Hoje (15), 23h59 (abertura, 19h). R$ 40/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nasi

Mais recente trabalho solo do vocalista do Ira!, ‘Egbe’ (2015) rendeu CD e DVD. Ele interpreta o repertório do registro audiovisual, que conta com releituras de ‘Rubro Zorro’ e ‘Perigoso’. Há também novas versões para ‘Sol e Chuva’, sucesso de Alceu Valença, e ‘Dois Animais na Selva Suja da Rua’, composição de Taiguara gravada originalmente por Erasmo Carlos.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700.Hoje (15), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paula Fernandes

Um dos principais nomes do sertanejo contemporâneo, a cantora grava nas apresentações o DVD ‘Amanhecer’, quarto da carreira. Dividido em três partes, o show tem como conceito uma viagem iniciada à noite, indo até o início da manhã. Sandy faz participação especial.

Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (15) e sáb. (16), 22h30. R$ 70/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pélico

Ao lado dos músicos Régis Damasceno (violão e guitarra) e Tony Berchmans (teclado e acordeom), ele estreia o show ‘Dos Nós’. O cantor e compositor apresenta músicas de seus três álbuns e releituras de Angela Ro Ro – a versão do artista para ‘Não Há Cabeça’, de autoria de Angela, está na trilha da novela ‘Velho Chico’ -, Belchior e Marina Lima.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Hoje (15), 21h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Sorriso Maroto

O grupo de pagode apresenta show comemorativo dos 15 anos de carreira, com sucessos como ‘Assim Você Mata o Papai’, ‘Na Cama’ e ‘Clichê’.

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Hoje (15), 23h (abertura). R$ 40/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Sáb. (16)

Bibi Ferreira

Leia mais acima

Foto: Divulgação

Gal Costa

A cantora apresenta o show ‘Estratosférica’. O CD homônimo emplacou nas rádios ‘Quando Você Olha Pra Ela’, de Mallu Magalhães. Além de músicas do álbum, ela interpreta clássicos como ‘Pérola Negra’, de Luiz Melodia.

Tom Brasil (1.800 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (16), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hamilton De Holanda

Um dos grandes bandolinistas do Brasil, ele lança o álbum ‘Samba de Chico’, apenas com canções de Chico Buarque. ‘A Rita’, ‘Roda Viva’ e ‘Vai Trabalhar Vagabundo’ – que no CD ganhou voz do homenageado – estão entre as escolhidas para integrar o trabalho.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Língua de Trapo

Com mais de 35 anos de carreira, o grupo mistura música e humor. Após 24 anos sem gravar um álbum de inéditas, eles quebram o jejum com o lançamento de ‘O Último CD da Terra’. No show,

eles resgatam características do teatro de revista.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Foto: Werther Santana/Estadão

Luiz Tatit

Em show com participação de Juçara Marçal, Marcelo Jeneci e Ná Ozzetti, ele lança ‘Palavras e Sonhos’. Além de apresentar canções de seu trabalho solo, o artista interpreta músicas do Grupo Rumo, no qual surgiu.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiz Vieira

Autor de ‘Na Asa do Vento’, gravada por Caetano Veloso, e ‘Menino de Braçanã’, ele interpreta suas composições ao lado do violonista Ronaldo Rayol.

Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, 5686-8440. Sáb (16), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Marina Lima

A cantora e compositora faz o show ‘No Osso’, em formato voz e violão. Ela mostra sucessos da carreira, entre eles ‘Noite e Dia’ e ‘O Chamado’, e as novas canções ‘Partiu’ e ‘Da Gávea’.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. (16), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Paula Fernandes

Leia mais acima

Thaíde

Desde o fim dos anos 198 atuando na cena do hip hop, o rapper lança o EP ‘Malandragem é Viver’.

Sesc Santo Amaro. Praça. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (16), 20h. R$ 7,50/

R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (17)

Bibi Ferreira

Leia mais acima

Camisa de Vênus

Marcelo Nova (voz) e Robério Santana (baixo), membros originais do grupo, se apresentam ao lado de Drake Nova (guitarrista que também é filho de Marcelo), Leandro Dalle (guitarra) e Célio Glouster (bateria). Eles relembram ‘Eu Não Matei Joana D’Arc’, ‘Bete Morreu’, ‘Hoje’ e outros hits que marcaram a trajetória da banda.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (17), 15h. Grátis.

Guinga

O violonista, parceiro de Chico Buarque, Paulo César Pinheiro e Aldir Blanc destaca as músicas de ‘Roendopinho’ (2015). No álbum. o músico interpreta temas de sua autoria acompanhado somente por seu violão. ‘Cheio de Dedos’ e ‘Funeral de Billie Holliday’ são alguns deles. O músico Thiago Amud participa da apresentação.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (17), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hamilton De Holanda

Leia mais

Língua de Trapo

Leia mais acima

Luiz Tatit

Leia mais acima

Luiz Vieira

Autor de ‘Na Asa do Vento’, gravada por Caetano Veloso em seu álbum ‘Joia’ (1975), e ‘Menino de Braçanã’, ele interpreta suas composições ao lado do violonista Ronaldo Rayol.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Dom. (17), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

2ª (18)

Leoni

Co-autor de sucessos como ‘Exagerado’, com Cazuza e Ezequiel Neves, ‘Multiversos’ é o nome de seu novo show. Acompanhando-se ao violão, o ex-Kid Abelha apresenta canções importantes da carreira e uma parceria inédita com Cazuza, ‘Tocha Acesa’.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312.

2ª (18), 21h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (19)

Arnaldo Antunes

‘A Casa é Sua’ é show intimista do cantor, compositor e poeta. Em formato semi-acústico, ele relembra ‘Não Vou me Adaptar’, ‘O Pulso’, ‘Socorro’, entre outros hits.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 4003-1212.

3ª (19), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Branco Mello

Cantor e compositor dos Titãs, o músico apresenta show acústico. Acompanhado apenas por seu violão, ele relembra ‘Flores’, ‘Sonífera Ilha’ e outros sucessos de sua banda, além de contar histórias sobre as composições. Teatro Folha (300 lug.).

Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, terraço, Higienópolis, 3823-2323. 3ª (19), 21h. R$ 70/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luiza Lian

Ela participa do projeto Prata da Casa. A cantora e compositora apresenta o repertório de seu primeiro disco, lançado em 2015, no qual predominam as influências do rock inglês e da Tropicália. A faixa ‘Coroa de Flores’ ganhou clipe.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (19), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (20)

Edgard Scandurra

O guitarrista está à frente desta edição do projeto Feito na Hora. Ele convida o baixista Marcos Leite Till e o DJ Renato Cohen para explorar sonoridades.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (20), 20h30. R$ 7.50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (21)

Bombay Groovy

Com sonoridade que mescla referências orientais e indie rock, a banda formada há quatro anos apresenta músicas de seus dois discos. ‘Dandy Do Dendê’, o mais recente deles, é uma homenagem a Danniel Costa, baixista da banda morto no ano passado.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (21), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Lenine

‘Carbono’ (2015) é o mais recente álbum do cantor e compositor. Além de interpretar suas 11 faixas, ele abre espaço para ‘Olho de Peixe’, ‘Magra’, entre outras músicas de discos anteriores.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000.

5ª (21), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Liniker

O cantor se destaca pela mistura de soul music, R&B e pop. Sem receio de se afirmar, ele adota visual feminino, usando turbante e batom. Acompanhado pela banda Os Caramelows, o artista apresenta as músicas do EP ‘Cru’ (2015), gravado ao vivo. ‘Zero’, ‘Louise do Brésil’ e ‘Caeu’ ganharam clipes postados em redes sociais, que já superam três milhões de visualizações.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (21), 22h30

(abertura, 20h30). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Renato Teixeira e Chico Teixeira

No show ‘Pai e Filho’, os dois apresentam novas roupagens para clássicos do cancioneiro caipira. Entre eles estão ‘Tocando em Frente’ (parceria de Renato com Almir Sater, lançada por Maria Bethânia em 1990) e a tradicional ‘Cuitelinho’.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (21), 21, 22 e 23/4, 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir de 9h do dia do respectivo show).

Especial

Pulso

O projeto de residência artística reúne 31 representantes da cena independente. Nomes como a banda Carne Doce, Lê Almeida e Kamau participam desta apresentação coletiva.

Red Bull Station (500 lug.). Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (16), 17h. Grátis.

Música Clássica

Adriana Lecouvreur

A ópera de Francisco Cilea, baseada em libreto de Arturo Colautti, é o segundo título da temporada de óperas do Teatro São Pedro. Inspirado na vida da atriz francesa que dá nome à obra, o espetáculo tem direção cênica e concepção de André Heller-Lopes e regência e direção musical de Luiz Fernando Malheiro.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (15), 20h; dom. (17), 17h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Banda Sinfônica do Estado

O espetáculo ‘Scheherazade’, de Nikolai Rimsky Korsakov, abre a série Domingo Sinfônico. Regida por Marco Sadao Shirakawa, a suíte sinfônica tem participação de Rachel Barcha no papel título.

Masp. Auditório Unilever (374 lug.). Av. Paulista, 1578, Bela Vista, 3149-5959. Dom. (10), 11h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Coral Paulistano Mário de Andrade

No segundo concerto do Festival Oratórios, o grupo apresenta obras compostas por Giacomo Carissimi. Martinho Lutero Galati rege e a Camerata Paulistana participa.

Teatro Municipal. Salão Nobre (200 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100.R$ 25. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Pelleggi e Pessatti

Valentina Peleggi rege a Osesp, em concerto que tem a mezzo-soprano Kismara Pessatti como solista. No programa, obras de Heitor Villa-Lobos, Maury Buchala e Robert Schuman.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (15), 21h; sáb. (16), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop e Lewis

Obras de Mozart e Prokofiev fazem parte do concerto, que tem participação do pianista inglês Paul Lewis. Marin Alsop rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (21), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

Sob regência de Wagner Polistchuk, a orquestra interpreta obras compostas por Jean Sibelius e Tchaikovski.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (16),21h.

R$ 20/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paul Lewis

Antes de se apresentar com a Osesp, o pianista inglês faz apresentação solo. No programa, obras de Brahms, Liszt e Schubert.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (19), 21h. R$ 77/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.