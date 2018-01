Confira o roteiro de música

Hoje (13)

Abayomi Afrobeat Orquestra

Produzido por Pupillo, baterista da Nação Zumbi, ‘Abra Sua Cabeça’ é o novo álbum da big band. Grooves e batidas eletrônicas se misturam em faixas como ‘Mundo Sem Memória’, ‘Omulu’ e ‘Oya! Oya!’

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (13) e sáb. (14), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

As Bahias e A Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo lança o CD ‘Mulher’. A temática feminina dá a tônica de músicas como ‘Josefa Maria’ e ‘Comida Forte’. A cantora Nathalia Ferro abre a noite.

Mundo Pensante (150 lug.). R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. Hoje (13), 22h (abertura). R$ 20/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Bárbara Eugênia

A carioca de alma paulista lança o clipe da música ‘Doppelganger Love’, incluída em seu terceiro álbum, ‘Frou Frou’ (2015). Entre as 13 faixas do CD, produzido pela cantora com Clayton Martin, estão ‘Besta’, ‘Vou Ficar Maluca’ e ‘Pra te Atazanar’.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Hoje (13), 21h. R$ 5/

R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bocato

O trombonista e maestro que trabalhou com Elis Regina faz releituras de músicas compostas pelo saxofonista americano Wayne Shorter.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (13), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karina Buhr

Em seu novo CD, ‘Selvática’ (2015), a cantora defende temas variados, que vão desde contestações sociais até reflexões sobre o sexo feminino. ‘Eu Sou um Monstro’ é uma das canções incluídas no álbum.

Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Hoje (13), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Hurtmold

Prestes a lançar o álbum ‘Hurtmold & Paulo Santos’, com o percussionista do Uakti, o grupo instrumental apresenta temas que marcaram sua trajetória de 18 anos. Músicas do novo trabalho também devem ser interpretadas.

Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (13), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Mateus Aleluia

Único integrante vivo do lendário grupo Os Tincoãs, ele interpreta músicas de temática afro-brasileira.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (13), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

MPB4

O álbum ‘O Sonho, a Vida, a Roda Viva’ celebra os 50 anos de carreira do MPB4. O quarteto vocal que acompanhou Chico Buarque nos anos 1960 e 1970 recebe a dupla Kleiton & Kledir no show de hoje (13).

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (13) e sáb. (14), 21h; dom. (15), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos

Nando Reis e O Teatro Mágico

O ex-integrante dos Titãs estará no palco ao lado da banda Os Infernais, interpretando ‘All Star’, ‘Por Onde Andei’, entre outros hits. Ele também recebe o duo 2 Reis, formado pelos filhos Theo e Sebastião. Já O Teatro Mágico lança o CD ‘Recombinando Atos – Ao vivo’, com participação de Nô Stopa.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Hoje (13), 20h (abertura; 22h30, show Nando Reis; 0h30, show Teatro Mágico). R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (14)

Abayomi Afrobeat Orquestra

Agnaldo Rayol

Na ativa desde os anos 1950, ele dedicou sua carreira a canções românticas. No show ‘Obrigado’, ele relê seus grandes sucessos para celebrar o mês do Dia das Mães.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (14), 19h.

R$ 50/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Almir Sater, Renato Teixeira e Sergio Reis

Os três amigos apresentam o show ‘Tocando em Frente’. No espetáculo, eles fazem um passeio por clássicos da música caipira. Entre eles estão ‘Chalana’, ‘Amanheceu, Peguei a Viola’ e ‘Menino da Porteira’.

Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (14), 22h30; dom. (15), 20h. R$ 180/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

André Abujamra

O artista toca as músicas de ‘O Homem Bruxa’, seu quarto disco solo. O CD é uma homenagem a seu pai, Antônio Abujamra, morto em abril de 2015. Efeitos visuais, projeções e som no sistema 5.1 são algumas das particularidades do show.

Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. (14), 19h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arthur e Livia Nestrovski

Pai e filha estão juntos no álbum ‘Pós Você e Eu’. Com arranjos em voz e violão, o disco é composto por músicas autorais e versões para clássicos brasileiros e americanos.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (14), 21h; dom. (15),

19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

César Menotti & Fabiano

A dupla foi precursora do sertanejo universitário. Enquanto prepara seu primeiro CD de inéditas em quatro anos, eles relembram ‘Ciumenta’, ‘Leilão’ e outros hits da carreira.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (14), 22h30. R$ 70/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gabriel Nóbrega

Filho do artista multimídia Antônio Nóbrega, ele transita entre ritmos brasileiros. Acompanhado pela banda Silibrina, ele interpreta nove músicas inéditas e autorais.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (14), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Ele já trabalhou com Marisa Monte e Gilberto Gil. Enquanto prepara a gravação de seu sétimo CD, o músico interpreta o repertório do elogiado ‘Sobre Noites e Dias’ (2014), no qual predomina a sonoridade eletrônica.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (14), 22h. R$ 15/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

MPB4

Pélico e Rafael Castro

Os dois têm papel importante na música contemporânea de São Paulo. Pélico destaca as músicas do álbum ‘Euforia’, lançado no ano passado, e Rafael celebra os dez anos de carreira.

Unibes Cultural. Teatro (296 lug.). R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. Sáb. (14), 20h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Péricles

‘Feito pra Durar’ (2015) é álbum no qual o cantor, ex-integrante do Exaltasamba, se direciona para o romantismo. Além das canções do trabalho mais recente, ele não deixa de fora os sucessos ‘Sensações’, ‘Eu me Apaixonei pela Pessoa Errada’ e ‘É Você’.

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sáb. (14), 23h (abertura). R$ 30/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Ummagumma

A banda cover de Pink Floyd apresenta show da turnê ‘Where We Start’. ‘The Great Gig in The Sky’ e ‘Wish You Were Here’ estão no repertório.

Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (14), 21h. R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanessa da Mata

Em 2016, ela celebra 15 anos de carreira. A cantora e compositora permanece na estrada com a turnê do álbum ‘Segue o Som’ (2014). Além das faixas que integram o trabalho, ela relembra os sucessos ‘Não Me Deixe Só’ e ‘Ai, Ai, Ai’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (14), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Victor e o Gramofone

Formado em Piracicaba há quatro anos, o grupo formado por Fabíola Peron (voz), Matheus Stockmann (guitarra), Raul Stockmann (baixo) e Phill Prates (percussão) faz show de lançamento de seu primeiro EP, com cinco músicas de sonoridade pop.

Sesc Santana. Deck do Jardim (40 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (14), 19h. Grátis.

Xangai

Com quatro décadas de carreira, um dos grandes cantadores do Brasil quebra o hiato de nove anos longe dos estúdios para lançar álbum que leva apenas seu nome. O trabalho tem músicas autorais e releituras de Geraldo Azevedo e Renato Teixeira.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (14), 21h; dom. (15), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (15)

Almir Sater, Renato Teixeira e Sergio Reis

Arthur e Livia Nestrovski

Capital Inicial

Mais de 15 anos depois do sucesso de ‘Acústico MTV’, a banda lança o CD e DVD ‘Acústico NYC’. Gravado em Nova York, o projeto conta com releituras de sucessos como ‘À Sua Maneira’ e ‘Olhos Vermelhos’, além de inéditas.

Clube Atlético Juventus. Salão Nobre (4.500 lug.). R. Comendador Roberto Ugolini, 20, Mooca, 2271-2000. Dom. (15), 20h. R$ 140/R$ 200. Vendas pelo site www.ticket360.com.br

MPB4

Rhaissa Bittar

‘Matéria Estelar’ é o nome de seu álbum mais recente, no qual a cantora encarna uma boneca em meio a um cenário de fantasia. ‘Lamúrias de uma Pera’ e ‘O Leque’ são destaques do repertório.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Dom. (15), 19h. Grátis.

Rico Dalasam

O rapper, que trata de temas como homofobia e racismo, apresenta o show ‘Fervo do Dalasam’. Ele interpreta músicas de ‘Modo Diverso’ (2015), seu primeiro EP. ‘Aceite-C’ está no repertório.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (15), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Steve Shelley

Baterista da banda americana Sonic Youth, ele apresenta o projeto Steve Shelley Encontra Gata Pirâmide, com integrantes das bandas HAB, Forgotten Boys e Valério. O quinteto Emicaeli faz o show de abertura.

Associação Cultural Cecília. R. Vitorino Carmilo, 449, 3667-0262. Dom. (15), 20h (abertura, 16h). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Xangai

3ª (17)

André Frateschi

Ao lado da banda Heroes, ele interpretou músicas de David Bowie por sete anos seguidos no extinto Studio SP. O cantor continua com o projeto, interpretando músicas de toda a carreira do Camaleão. O guitarrista Dado Villa-Lobos participa da apresentação.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 4003-1212. 3ª (17),21h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Bebeto Alves

O músico gaúcho apresenta as músicas de seu álbum mais recente, ‘Milonga Orientao’ (2014), o lado da banda Los Blackbagualnegovéio. A música que dá nome ao trabalho é uma parceria sua com Humberto Gessinger.

Teatro Itália. (290 lug.). Avenida Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 3ª (17), 21h. Grátis.

Fabiana Cozza e Pepe Cisneros

No show ‘Canto Teatral para Bola de Nieve’, a cantora e o pianista homenageiam o músico Bola de Nieve, um dos principais instrumentistas de Cuba.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 3ª (17), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Thiago Delegado

Com seu violão de sete cordas, o mineiro já acompanhou nomes como João Donato e Leila Pinheiro. Em sua apresentação no projeto Prata da Casa, ele destaca músicas de seu terceiro álbum, ‘Viamundo’ (2015), acompanhado pelos músicos Christiano Caldas (teclado), Aloízio Horta (baixo) e André Limão Queiroz (bateria).

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (17), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (18)

Hamilton de Holanda

O bandolinista lança o álbum ‘Samba de Chico’, com canções de Chico Buarque. ‘A Rita’ e ‘Vai Trabalhar Vagabundo’ – que no CD ganhou voz do homenageado – estão entre as escolhidas para integrar o trabalho.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (18), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Soja, Julian Marley e The Wailers

Encontro de três grandes nomes do reggae. A banda Soja destaca músicas de seus seis álbuns de estúdio, enquanto o filho de Bob Marley estará ao lado do lendário grupo criado pelo pai.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (18), 20h (abertura). R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tetê Espíndola

A cantora que surgiu no cenário da MPB nos anos 1970 participa do projeto Notas Contemporâneas. Além de participar de um bate-papo, ela interpreta sucessos da carreira em formato acústico.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª (18), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

5ª (19)

Chico Salem

O músico, que tem no currículo trabalhos com Arnaldo Antunes e Marcelo Jeneci, apresenta as músicas de seu segundo álbum, ‘Maior ou Igual a Dois’. ‘Obsessão’, ‘Fala Mal’ e ‘Mudar de Ideia’ ganham novos arranjos.

Teatro da Rotina (60 lug.) R. Augusta, 912, Cerqueira César, 98208-4666 (apenas Whatsapp). 5ª (19), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Clima

Já gravado pelas cantoras Gal Costa, Elza Soares e Mariana Aydar, o compositor e artista plástico lança seu primeiro álbum, ‘Monumento ao Soldado Desconhecido’. Rômulo Fróes, produtor do CD, participa da apresentação. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (19), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gero Camilo

‘Alucinação’, clássico álbum de Belchior, completa 40 anos neste mês. Para celebrar a data, o cantor e ator, ao lado da banda Caroço de Aurora, interpreta seu repertório na íntegra. ‘Como Nossos Pais’ e ‘Apenas um Rapaz Latino-americano’ foram os sucessos do álbum.

Centro Cultural Rio Verde (700 lug.) R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena, 3459-5321. 5ª (19), 22h (abertura, 21h). R$ 25/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge & Matheus

‘Como Sempre Feito Nunca’ (2015) é o sexto álbum ao vivo da dupla. Novas canções como ‘Vou Voando’ e ‘Te Amo Com Voz Rouca’ se somam aos sucessos ‘Nocaute’ e ‘Amo Noite e Dia’.

Villa Country (8.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Pq. da Água Branca, 3868-5858. 5ª (19), 20h (abertura, show 0h30). R$ 160/R$ 320. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Teresa Cristina

Ao lado do violonista Carlinhos Sete Cordas, a cantora apresenta o show ‘Teresa Canta Cartola: Um Poeta de Mangueira’, que deu origem a CD e DVD. ‘O Mundo é Um Moinho’, ‘As Rosas Não Falam’ e ‘Peito Vazio’, clássicos compostos pelo sambista, ganham novas versões.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (19), 21h. R$ 120/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Risco #01

O selo independente Risco lança uma coletânea na qual oito membros de seu elenco foram convidados a criar versões para músicas dos colegas. O Terno, Charlie e os Marretas, Luiza Lian, Grand Bazaar, Memórias de um Caramujo, Caio Falcão e um Bando, Mojo Workers e Noite Torta estão no álbum e também no show.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (19), 20h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Música Clássica

Coral Paulistano

Continuando a série Festival de Oratórios, o coral interpreta ‘Israel no Egito’, de George Frideric Händel, com regência do maestro Martinho Lutero Galati. O grupo Camerata Paulistana participa.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (15), 11h. R$ 5. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ocam

Sob regência do maestro Gil Jardim, a orquestra recebe o compositor e arranjador Dori Caymmi. Obras de Stravinski, Dori, Dorival Caymmi e Antônio Carlos Jobim estão no programa.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (13), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob regência de John Neschling, a orquestra interpreta ‘Concerto para Piano nº 24, em Dó Menor’, de Mozart, e a ‘Sinfonia nº 6, em Lá Menor’, de Gustav Mahler. O pianista francês David Fray é o solista convidado.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (14), 20h; dom. (15), 17h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Karabtchevsky, Baldini e Say

Em concerto regido por Isaac Karabtchevsky, a orquestra recebe como solistas Emmanuelle Baldini (violino) e Fazil Say (piano). No programa, há obras de Henri Dutilleux, Mozart e Heitor Villa-Lobos. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (13), 21h; sáb. (14), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orthesp

A Orquestra do Teatro São Pedro apresenta trechos de óperas de Gaetano Donizetti, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi. Participam as sopranos Stefania Perdomo e Francesca Sassu, os tenores Beñat Egiarte e Ricardo Gatto e o barítono Guilherme Rosa. Pedro Messias rege.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (13), 20h; dom. (15), 17h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quatuor Ebène

O grupo francês é a atração da Cultura Artística. O quarteto de cordas formado por Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure, Adrien Boisseau e Raphaël Merlin interpreta obras de Beethoven, Debussy e Haydn.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (17) e 4ª (18), 21h. R$ 50/R$ 235. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quinta Essentia

O quarteto de flautas apresenta ‘A Arte da Fuga’. de Johann Sebastian Bach.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (14), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).