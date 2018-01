Dez shows para ver em São Paulo nesta semana

3ª (14)

Fafá de Belém

No show ‘Guitarradas do Pará’, a cantora está ao lado dos músicos Manoel e Felipe Cordeiro. Ela relembra os sons de sua terra, misturando clássicos e músicas do álbum ‘Do Tamanho Certo Para o Meu Sorriso’, lançado há dois anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (14), 21h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: R e V. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Lesbigay

Idealizadora da festa, que privilegia artistas do universo LGBT, a cantora paraense Aíla interpreta as músicas do álbum ‘Em Cada Verso Um Contra-Ataque’ (2016). Marcia Castro e o coletivo de DJs Animalia participam. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 3ª (14), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Sambas do Absurdo

Representantes da cena contemporânea paulistana, Gui Amabis, Rodrigo Campos e Juçara Marçal fazem a primeira apresentação da casa Bona, restaurante que foi reformulado para receber shows. As oito faixas do álbum deste projeto coletivo foram inspiradas no ensaio filosófico ‘O Mito de Sísifo’, escrito por Albert Camus em 1941. Bona. (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 3ª (14), 21h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (15)

Aláfia

Incorporando elementos africanos e sons eletrônicos, o grupo apresenta as músicas do álbum ‘SP Não É Sopa – Na Beirada Esquenta’. As canções do disco falam sobre o cotidiano de São Paulo e da periferia. Sesc Vila Mariana. Praça de eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (15), 16h. Grátis.

Edy Star

Ícone do glam rock nacional, o artista lança seu segundo álbum, ‘Cabaré Star’, 43 anos depois de ‘Sweet Edy’. Cida Moreira, Maria Alcina, Odair José, Zeca Baleiro (produtor do disco), Ciro Barcelos e a ilusionista Kassandra Taylor participam do show. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 4ª (15), 22h (abertura, 21h). R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Festival de Música GRAACC

Em show de apoio à instituição, a Orquestra Filarmônica Bachiana recebe como convidado especial o duo de música infantil Palavra Cantada. Espaço das Américas (3.949 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (15), 15h e 18h30. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Liniker e os Caramelows

‘Remonta’ (2016) é o primeiro disco da cantora e de sua banda. O show integra a programação do Festival Mix Brasil. Auditório Ibirapuera. Plateia Externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 4ª (15), 16h. Grátis.

Popload Festival

As bandas Phoenix (França), Daughter (Inglaterra) e Neon Indian (EUA) formam a escalação estrangeira do festivel, ao lado da musa alternativa PJ Harvey (foto). Seu disco mais recente, ‘The Hope Six Demolition Project’, foi indicado ao Grammy deste ano. Os brasileiros das bandas Carne Doce e Ventre completam as atrações do festival, que terá feira gastronômica com curadoria da chef Helena Rizzo, do restaurante Maní. Memorial da América Latina (10.000 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. 4ª (15), 12h (abertura dos portões). R$ 360/R$ 500. Vendas pelo site: www.ticketload.com.

5ª (16)

David Garrett

Em sua turnê ‘Explosive’, o violinista alemão vai do clássico ao rock pesado. Neste ano, ele lançou o álbum ‘Rock Revolution’, em que revisita sucessos de Michael Jackson e outros grandes nomes da música internacional. Citibank Hall (4.171 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 5ª (16), 21h30. R$ 220/R$ 680. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Ondatrópica

Mario Galeano, maestro da banda Frente Cumbiero e o produtor inglês Will Holland a.k.a. Quantic, encabeçam o projeto. A mistura de cumbia com sons de várias partes do mundo está presente no trabalho do grupo, que já lançou dois álbuns. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (16), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.sescsp.org.br