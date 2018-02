Surgido nos anos 1980, o Mundo Livre S/A faz show no qual celebra seus 30 anos de carreira. Os pernambucanos, que conquistaram êxito com a explosão do movimento Manguebeat, interpretam músicas de seus seis discos.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (16) e sáb. (17), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.