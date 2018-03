Com 30 anos de carreira, os pernambucanos do Mundo Livre S/A registram seu primeiro DVD. O quinteto, expoente do manguebeat, faz um balanço da carreira por meio da seleção de músicas gravadas em seus oito álbuns.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (10) e sáb. (11), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.