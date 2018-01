Elza Soares faz apresentações gratuitas de ‘A Mulher do Fim do Mundo’

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música da semana

Elza Soares compensou o hiato de 12 anos longe dos estúdios de gravação. Em ‘A Mulher do Fim do Mundo’ (2015), ela se uniu a nomes da música contemporânea de São Paulo para fazer um álbum ousado, que nasceu clássico. O show também já é antológico – o júri convidado pelo Divirta-se para eleger os melhores do 2015 o colocou no topo do pódio – e passa por São Paulo no final de semana, em duas apresentações gratuitas.

Foto: Divulgação

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de interpretar as 11 inéditas que fazem parte do CD, a cantora também traz músicas de seu repertório relacionadas com o universo sombrio e distorcido concebido para o trabalho. ‘Malandro’ e ‘A Carne’, gravadas pela cantora em 1976 e 2002, são duas delas.

ONDE: Centro Cultural da Juventude. Espaço Arena (500 lug.). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. QUANDO: Sáb. (7), 19h. QUANTO: Grátis (retirar ingresso 1h antes).

ONDE: Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 5686-8440. QUANDO: Dom. (8), 19h. QUANTO: Grátis (retirar ingresso 1h antes).