Mozarteum Brasileiro abre temporada; veja as atrações de música clássica

Hoje (10)

Osesp: Armstrong e Hewitt

Sir Richard Armstrong rege a Osesp em concerto com a participação da pianista Angela Hewitt. No repertório, obras de Hector Berlioz (‘Beatriz e Benedito: Abertura’), Mozart (‘Concerto nº 25 Para Piano em Dó Maior, KV 503’) e César Franck (‘Sinfonia em Ré Menor, Op.48’.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (10), 21h; sáb. (11), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (11)

Banda Sinfônica do Estado

Na abertura da série Domingo Sinfônico, a orquestra regida por Marcos Sadao Shirakawa traz obras de James M. Stephenson (‘Rhythms of the Spirit’), Douglas Braga (‘Concerto Grosso – As Quatro Estações’) e Ferrer Ferran, (‘Pinocchio – Suíte Sinfônica’, com participações de Hugo Possolo como narrador e dos saxofonistas Carlos Gontijo e Douglas Braga).

Masp. Grande Auditório (400 lug.). Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3266-3645. Sáb. (11), 17h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Russian State Symphony Orchestra

A temporada deste ano do Mozarteum Brasileiro tem início com a Russian State Symphony Orchestra, que vem pela primeira vez ao Brasil. Com regência de Terje Mikkelsen, a orquestra faz concertos com diferentes programas. No sábado (11), há uma matinê para crianças, com suítes conectadas às histórias de ‘A Bela Adormecida’ e ‘Peer Gynt’.

Auditório Ibirapuera. (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (11), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes; acesso para adulto acompanhado de, no mínimo, duas crianças).

Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Dom. (12), 11h. Grátis.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (13) e 3ª (14). 21h. R$ 150/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Sob regência do maestro Isaac Karabtchevsky, a orquestra interpreta ‘Variações Temporais (Beethoven Revisitado)’, de Ronaldo Miranda e ‘Sinfonia nº 9 em Ré Maior’, de Gustav Mahler.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (11), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (12)

Orquestra de Câmara da Osesp

Em concerto com regência de Emmanuele Baldini, a orquestra apresenta obras dos compositores Alberto Nepomuceno, Mozart, Francisco Mignone e Joseph Haydn.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (12), 16h. R$ 71. Cc.: todos. Cd.: todos.

Don Pasquale

Dividida em três atos, a obra de Gaetano Donizetti é a atração da série ‘Tardes de Canções’. No elenco, Gustavo Lassen como o personagem título e Flavia Albano como Norina, entre outros cantores.

Teatro São Pedro. Sala Dinorá de Carvalho (50 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (12), 17h. Grátis.

4ª (15)



Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP

João Carlos Martins rege a orquestra em concerto com a participação dos violinistas Emmanuele Baldini e Cesar Miranda. No programa, obras de Mateus Araújo, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (15), 21h. R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (16)



Osesp: Alsop e Kozhukhin

Marin Alsop rege a Osesp em concerto com a participação do pianista Denis Kozhukhin. No programa, obras de Paulo Costa Lima, Frédéric Chopin e Sergei Prokofiev.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (16), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto da Cidade

O grupo, que comemora 80 anos em 2015, apresenta obras de Joseph Haydn e Mozart.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 5ª (16), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.