Mostras nas galerias Bolsa de Arte e Houssein Jarouche estão entre as inaugurações da semana

Elogiamos a Casa que se Abre a Perder de Vista

O questionamento de temas ligados à paisagem urbana é o tema da mostra, que reúne obras de artistas como Alexandre Wagner (foto abaixo), Vera Chaves Barcellos e Ding Musa. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, V. Madalena, 3097-9673. Inauguração: 2ª (4). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até fevereiro/2018.

Antes e Depois da Imagem – Um Olhar Sobre a Abstração e Geometria no Acervo Houssein Jarouche

A mostra reúne obras de nove artistas que integram a galeria. Entre eles, Iran do Espírito Santo e Luiz Zerbini (foto abaixo). R. Estados Unidos, 2.205, Jd. América, 3061-0690. Inauguração: 6ª (1º). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 27/1.

Arquivo Bijari 1997-2017

A mostra do coletivo Bijari traz trabalhos com reflexões sobre dinâmicas urbanas. Entre as obras, há peças gráficas para lambe-lambe, projeções em larga escala e videomapping. Galeria Anti-Pop. R. Pe. João Gonçalves, 81, Pinheiros, 3815-7729. Inauguração: sáb. (2). 11h/18h (sáb., 12h/19h; fecha dom.). Grátis. Até 3/2/2018.

Esperança

A mostra exibe 24 presépios, montados por nomes como Adriana Bianchi, Eliana Sanches e Ugo di Pace. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-5393. Inauguração: sáb. (2). 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 7/1/2018.

Fotografia: Pequenos Formatos, Grandes Formatos

A coletiva reúne 27 imagens de dez artistas. Entre eles, Christian Maldonado, Marcelo Greco e Sonia Dias. Lombardi Galeria. R. Joaquim Antunes, 187, Jd. Paulistano, 2528-0409. Inauguração: sáb. (2), 11h. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 20/1/2018.

Galeria Marcelo Guarnieri

A galeria inaugura seu novo endereço com mostra coletiva. Entre os artistas, há nomes como Sonia Andrade e Guto Lacaz. Al. Lorena, 1.835, Jd. Paulista, 3063-5410. Inauguração: 6ª (1º). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 27/1/2018.

Vermelho

O artista apresenta colagens, esculturas e pinturas inspirados em temas como o expressionismo alemão. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. Inauguração: sáb. (2). 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 10/1/2018.