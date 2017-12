Mostras na Pinacoteca têm entrada gratuita em dezembro

Durante todo o mês de dezembro, a Pinacoteca do Estado de São Paulo terá entrada gratuita. A seguir, confira exposições de arte que estão em cartaz no prédio da Luz e na Estação



PRÉDIO DA LUZ

Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª).

No Subúrbio da Modernidade – Di Cavalcanti 120 Anos

Com mais de 200 pinturas, desenhos e ilustrações, a mostra (foto abaixo) engloba seis décadas da produção do modernista (1897-1976). Ao mesmo tempo que abordava a diversidade brasileira – com retratos de travestis e prostitutas –, ele queria chamar atenção para o atraso do Brasil em relação à Europa. Até 22/1/2018.

Daniel Acosta

O artista criou para o Octógono da Pinacoteca uma plataforma redonda de madeira – com oito metros de diâmetro e dez centímetros de altura – que gira lentamente ao redor de seu eixo. O público poderá ficar de pé ou sentado sobre a estrutura, que causa a impressão de estar parada. Até 5/2/2018.

Caio Reisewitz, Dora Longo Bahia e David Claerbout

O museu recebe três mostras simultâneas. São fotografias da floresta de Belo Monte feitas por Caio Reisewitz; 81 pinturas de Dora Longo Bahia criadas a partir de fotos de guerra; e ainda duas videoinstalações do belga David Claerbout. Até 5/3/2018.

Galeria José e Paulina Nemirovsky – Arte Moderna

De longa duração, a mostra traz um recorte da arte moderna brasileira em mais de cem criações de grandes nomes, como Lasar Segall (foto abaixo), Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. A seleção contempla tanto a coleção do casal Nemirovsky quanto os acervos de Roger Wright e da própria Pinacoteca. Por tempo indeterminado.

Vanguarda Brasileira dos Anos 1960 – Coleção Roger Wright

Em 2015, a Pinacoteca recebeu, em regime de comodato, 178 obras da Coleção Roger Wright. Agora, a mostra exibe um recorte de 80 peças desse acervo, com nomes como Nelson Leirner e Cildo Meireles. Por tempo indeterminado.

ESTAÇÃO PINACOTECA

Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/17h30 (fecha 3ª).

Ensaios de Tração

A mostra reúne vídeos dos brasileiros Cao Guimarães, Cinthia Marcelle, Tiago Mota

Machado, Janaina Wagner, Marcellvs L. e Wagner Morales. Em comum, os trabalhos se alternam entre o documental e a ficção. Até 12/3/2018.

Rodrigo Andrade

A partir de 9/12, está prevista a abertura de uma retrospectiva do artista Rodrigo Andrade, nome consagrado da arte contemporânea brasileira. O museu deve divulgar mais informações sobre a exposição em breve.

